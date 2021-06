Les traceurs GPS sont des accessoires très pratiques. Ces appareils se présentent sous la forme de montres, de bracelets connectés, ou encore de porte-clés, et permettent de localiser une personne ou un objet à distance depuis un smartphone ou un ordinateur grâce à une puce GPS intégrée. Qu’il s’agisse de surveiller un enfant, un animal ou de retrouver un objet perdu ou volé, ces accessoires sont une solution optimale et simple d’utilisation. Découvrez notre sélection des meilleurs traceurs GPS.

Sachez que les traceurs GPS les plus efficaces nécessiteront un abonnement mensuel ou annuel pour fonctionner correctement (cout lié à l’utilisation des services de données et GPS/Satellite).

Traceurs GPS pour moto, voiture et objets de valeur

Parmi les nombreux traqueurs GPS disponibles sur le marché, certains sont destinés à un usage spécifique, mais d’autres se distinguent justement par leur polyvalence. Les traceurs généralistes peuvent être déposés dans un sac ou un véhicule, accrochés à des clés ou au collier d’un animal, et permettent ainsi de tracer tout ce que vous voulez. Voici les meilleurs modèles de cette catégorie.

Spot Gen3

Prix : 179€ – Site officiel

Voir l'offre

Le Spot Gen3 est le meilleur choix de traceur GPS pour les personnes habitant dans une zone souffrant d’une mauvaise couverture réseau. Il repose uniquement sur les satellites GPS, et n’a donc pas besoin d’un accès aux données cellulaires, contrairement à beaucoup de modèles disponibles sur le marché. Il peut donc être localisé même dans les endroits reculés et la technologie utilisée lui permet d’être très précis. En revanche, la batterie n’est pas rechargeable, et l’objet est dépourvu d’une fonctionnalité permettant de délimiter des périmètres de sécurité. Il nécessite un abonnement de base qui coûte 180€ par an et il est possible de souscrire à des options supplémentaires (fréquence des relevés de positions plus importantes ou assurance GEOS/911 en cas de problème).

Il n’est pas bon marché mais il s’agit d’un modèle pro parmi les mieux notés sur Amazon.

Spot Trace

Prix : 120€

Voir l'offre

Du même fabricant que le Gen3, le Spot Trace est une balise étanche (IPX7) plus classique et plus petite qui permet de suivre n’importe quel objet comme une voiture, une moto, un bateau ou plus généralement un objet de valeur. Il est également mis en scène sur le site officiel pour surveiller une personne âgée. Le boitier est géolocalisé par satellite (position consultable via Google Maps) et peut vous alerter en cas de mouvement. La aussi un abonnement est nécessaire mais il est moins cher (145 euros par an).

Carlock

Prix : 99€ – site officiel

Voir l'offre

Carlock est une balise GPS conçue spécifiquement pour les voitures. Le petit appareil se branche en effet sur la prise OBD de votre véhicule. Un capteur de vibrations permet de vous alerter en cas d’effraction ou si le moteur est allumé alors qu’il ne le devrait pas. Grâce à sa liaison avec la voiture, Carlock peut aussi donner des indications sur la batterie de votre véhicule, un dépassement de vitesse ou encore une collision. Dans ce cas, un SMS d’alerte est envoyé à vos contacts avec la position de l’accident. Un forfait mensuel de 7.90€/mois est nécessaire pour profiter de tous les services proposés par Carlock.

Trackers GPS pour animaux (chat & chien)

Rien n’est plus angoissant qu’un animal de compagnie qui s’enfuit. Qu’il s’agisse d’un chat un peu trop indépendant, ou d’un chien de chasse qui flaire une piste en forêt, nos amis les bêtes n’ont malheureusement pas de téléphone portable leur permettant de nous joindre après s’être enfuies. Heureusement, des marques proposent désormais des systèmes de géolocalisation GPS conçus pour les animaux. Voici les meilleurs modèles.

Tractive

Prix : 50€ – site officiel

Voir l'offre

Tractive n’est pas qu’un simple traqueur GPS, mais aussi un traqueur d’activité. En plus d’indiquer la position de votre animal préféré, Tractive viendra donc suivre ses efforts physiques tout au long de la journée afin de suivre sa santé. Autrement la balise offre les mêmes fonctions que les autres modèles du marché : suivi du parcours, délimitation d’une zone de sécurité. Les relevés sont visibles sur smartphone mais aussi sur PC via un navigateur Web. Fonctionnant avec le réseau GSM, Tractive propose des forfaits mensuels de 3.75€ ou 4.16€ selon les formules.

TabCat par Loc8tor

Prix : 100€ – site officiel

Voir l'offre

Conçu par Loc8tor, expert du beacon GPS, TabCat s’accroche au collier d’un chat et permet de le retrouver facilement s’il se perd. Plutôt que de se connecter à une application Android ou iOS, TabCat est livré avec un récepteur radio permettant d’afficher un signal de proximité sur une bande LED et de biper quand le chat est dans les parages. Sa petite taille garantit le confort du félin, et aucun abonnement data n’est nécessaire. Son plus gros inconvénient est la portée limitée à 120m environ.

Weenect Pets

Prix : 129€ – Site Officiel

Voir l'offre

Ce collier spécial chien permet de localiser son animal en temps réel et de créer des alertes s’il sort d’un périmètre défini. Le fabricant annonce 8 jours d’autonomie. L’abonnement mensuel coûte entre 3,50€ et 7,90€ par mois selon la durée d’engagement. Nous l’avons testé et il se révèle efficace, notamment grâce à son étanchéité. On regrettera juste qu’il ne fasse pas le suivi d’activité comme le Tractive.

A noter qu’une version pour chat est aussi commercialisé. Le Weenect Cats n’est pas étanche mais possède une sonnerie absente sur le Weenect Pets.

Traceurs GPS pour enfant

Les enfants sont adorables mais sont également bien souvent une source d’anxiété pour leurs parents. Grâce aux traceurs GPS, il est possible de surveiller les enfants à distance et en temps réel. On ne parle pas ici de traceur GPS espion et autres mouchards, mais de montres et bracelets connectés permettant de localiser les enfants en temps réel. Découvrez 5 objets connectés pour les parents inquiets.

Weenect Kids

Prix : 100 euros – site officiel

Voir l'offre

Le Weenect Kids se présente comme un traceur GPS miniature de 6 centimètres abrité dans sa valise de protection étanche. On peut connaître sa position sur une carte grâce à la géolocalisation. Il inclut également une boussole couplée à de la réalité augmentée. Pour profiter de cette dernière fonctionnalité, il suffit de pointer la caméra dans la bonne direction pour que la localisation de l’enfant apparaisse à l’écran sous la forme d’une icône.

L’accessoire s’accompagne d’un bouton SOS permettant de aux enfants de contacter instantanément leurs parents. Ces derniers peuvent également délimiter une périmètre de sécurité pour être alertés si l’enfant vient à le quitter. L’objet se recharge en USB.

My Buddy Tag

Prix : 45 euros – site officiel

Voir l'offre

Les bracelets My Buddy Tag sont des wearables relativement abordables connectés en Bluetooth. Leur portée est limitée à moins de 100 mètres, mais un numéro d’identification permet à d’autres personnes d’aider à les retrouver. Cet accessoire embarque également un bouton de panique à actionner en cas de situation dangereuse, par exemple un risque de noyade. Ces bracelets sont disponibles en différents coloris, et sont proposés en silicone, en velcro ou en éponge.

FlashMe Sydney

Prix : 7€ – Site officiel

Voir l'offre

Le FlashMe Sydney est un bracelet en silicone très abordable. Il n’embarque aucune fonctionnalité de tracking, mais arbore un code QR contenant les coordonnées de ses parents comme l’adresse ou le numéro de téléphone. Si l’enfant est égaré, il suffit à la personne qui le retrouve de scanner ce code pour pouvoir contacter les parents.

HereO

Prix : 199 dollars – Site officiel

Le HereO est un bracelet coloré présentant également un cadran de montre. Il permet aux parents de localiser l’enfant grâce à l’application compagnon, et de définir un périmètre de sécurité à ne pas dépasser. En outre, un bouton d’alerte permet à l’enfant de contacter ses parents en cas d’urgence via un rappel automatique. La montre est résistance à l’eau et offre une autonomie de 1 à 3 jours selon les usages. Un abonnement de 4.95 dollars par mois est nécessaire pour utiliser le traceur GPS.

Kiwip

Prix : 149€ – site officiel

Voir l'offre

Kiwip est une montre connectée développée en France. Dotée d’un écran tactile et du Bluetooth, elle peut servir à l’enfant pour appeler jusqu’à 40 contacts. Afin de rassurer les parents, la puce GPS intégrée permet de suivre les mouvements de l’enfant tout au long de sa journée. Un capteur de mouvement permet aussi de suivre le nombre de pas de votre enfant. La montre Kiwip l’encourage ensuite à progresser. Et en cas d’urgence, un bouton SOS sert à envoyer un message à tous les contacts enregistrés dans la smartwatch. Son seul défaut est le prix du forfait mensuel qui se monte à 9.99€/mois. Il autorise cependant des appels et messages illimités en France.

Et vous, quel traqueur GPS utilisez-vous pour protéger vos affaires ? Quel est votre usage principal de ce type d’appareil ?