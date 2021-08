Accueil » Actualité Tout sur la Samsung Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic avec le nouveau système d’exploitation Wear Actualité Tout sur la Samsung Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic avec le nouveau système d’exploitation Wear Rédaction AfricaDaily 0 Vues

La nouvelle série Galaxy Watch 4 de Samsung se compose de deux montres de deux tailles différentes chacune. La Galaxy Watch 4 est une montre en aluminium tandis que la Galaxy Watch 4 Classic est en acier inoxydable et possède également un anneau de boîtier que vous pouvez faire pivoter pour contrôler l’interface de la montre, en plus de cela via l’écran tactile et les boutons.

Porter OS

La grande nouveauté de la série Watch 4 est bien sûr que les montres exécutent désormais le système d’exploitation Wear OS de Google dans la nouvelle version que Google et Samsung ont développée ensemble. Samsung l’appelle lui-même Wear OS Powered by Samsung, ce qui signifie que les montres ont la propre montre One UI de Samsung, ce qui les rend plus similaires aux interfaces de leurs propres téléphones. Cela signifie, tout d’abord, que Google et Samsung contribuent tous deux avec des applications intégrées telles que Google Maps et des services Samsung tels que Samsung Pay et l’assistant vocal Bixby. Plus tard, il sera également possible de choisir votre propre assistant vocal, vous pourrez donc utiliser Google Assistant à la place, mais il ne sera disponible que plus tard via l’App Store de Google Google Play. Au début des ventes de la série Galaxy Watch 4, c’est Bixby qui compte comme assistant vocal. Le fait que Samsung adapte l’interface signifie également que les paramètres du téléphone peuvent suivre automatiquement la montre. Ce sont des choses très basiques et s’appliquent aux alarmes et aux numéros bloqués, donc si vous bloquez un numéro sur le téléphone, la montre le sait également et empêche l’appel d’arriver.

En plus des propres applications de Google et de Samsung, il existe également des applications tierces, et lorsque vous téléchargez une nouvelle application sur votre téléphone Android, l’application de la montre, s’il y en a une, sera automatiquement téléchargée sur votre montre. Parmi les applications présentées figurent des applications d’entraînement comme Strava et Adidas, mais aussi Spotify qui, dans Galaxy Watch 4, prend également en charge l’écoute hors ligne, vous permettant ainsi de télécharger et d’écouter de la musique même sans connexion. Contrairement à avant, la nouvelle Galaxy Watch ne fonctionne qu’avec les téléphones Android et il est nécessaire que le téléphone dispose des services de Google, donc ni Iphone ni les téléphones Huawei ne sont pris en charge.

Santé et exercice

Dans le nouveau système d’exploitation Wear, c’est Fitbit, qui fait désormais partie de Google, qui contribue à de nombreuses fonctionnalités de santé et de remise en forme. Samsung lui-même souligne que l’objectif des montres est de vous donner une meilleure image globale de votre santé et que la santé est différente pour différents utilisateurs. En plus de la série Galaxy Watch 4 peut mesurer 100 formes d’exercice différentes, les montres peuvent bien sûr également mesurer votre sommeil et elles peuvent détecter si vous ronflez et elles peuvent mesurer le niveau d’oxygénation du sang en permanence pendant tout le temps que vous dormez. Les montres sont également équipées d’un nouveau capteur que Samsung appelle le capteur Samsung Bioactive, où trois capteurs sont combinés en un seul. Il s’agit d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un ECG et d’un capteur BIA en un, où ce dernier vous donnera une image globale de la composition du corps et, avec de nouveaux algorithmes, permet à la montre de présenter des informations sur, par exemple, le pourcentage de graisse et le pourcentage de l’eau que vous avez dans le corps.

La durée de vie de la batterie des montres devrait aller jusqu’à 40 heures et lorsque vous chargez ensuite, il devrait être possible de charger complètement en environ deux heures. Le début des ventes des montres de la série Galaxy Watch 4 est le 27 août et elles se déclinent à la fois en versions avec e-sim qui est donc plus indépendante et en versions avec bluetooth qui dépend alors de la connexion via votre téléphone. La montre la moins chère, Galaxy Watch 4 40 mm sans e-sim coûte 2790 SEK, puis il y a des montres jusqu’à la Galaxy Watch 4 Classic la plus chère avec e-sim pour 4 690 SEK.

Faits Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic

Mesure: Montre 4, 40 mm : 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, Montre 4, 44 mm : 44,4 x 45,3 x 9,8 mm, Montre 4 Classic 42 mm : 41,5 x 41,5 x 11,2 mm, Montre 4 Classic 46 mm : 45,5 x 45,5 x 11 mm

Poids: Montre 4, 40 mm : 25,9 grammes, Montre 4, 44 mm : 30,3 grammes, Montre 4 Classic 42 mm : 46,5 grammes, Montre 4 Classic 46 mm : 52 grammes

Plate-forme: Exynos W920, fabriqué en 5 nm

Matériel: Aluminium (Watch 4), Acier inoxydable (Watch 4 Classic)

Système opérateur: Système d’exploitation Google Wear

Mémoire de travail: 1,5 Go de RAM

Stockage: 16 GB

Filtrer: Watch 4, 40 mm : 1,19 pouces 396 x 396 pixels 330 ppi, Watch 4, 44 mm : 1,36 pouces 450 x 450 pixels 330 PPI, Watch 4 Classic 42 mm : 1,19 pouces 396 x 396 pixels 330 ppi, Watch 4 Classic 46 mm : 1,36 pouces 450 x 450 pixels 330 PPP

Batterie: Montre 4, 40 mm : 247 mAh, Montre 4, 44 mm : 361 mAh, Montre 4 Classic 42 mm : 247 mAh, Montre 4 Classic 46 mm : 361 mAh

Capteurs : Accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière, Samsung Bioactive Sensor 3-en-1 : cardiofréquencemètre optique, ECG et capteur bia (analyse de la composition corporelle par exemple pourcentage de graisse)

Des prix:

Galaxy Watch4 Classic 46 mm LTE : 4 690 kr

Galaxy Watch4 Classic 46 mm BT : 3 990 SEK

Galaxy Watch4 Classic 42 mm LTE : 4 390 kr

Galaxy Watch4 Classique 42 mm BT : 3 790 SEK

Galaxy Watch4 44 mm LTE : 3 690 SEK

Galaxy Watch4 44 mm BT : 2 990 SEK

Galaxy Watch4 40 mm LTE : 3 290 SEK

Galaxy Watch4 40 mm BT : 2 790 SEK