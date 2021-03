Top 5 des meilleures balances connectées

Voici une sélection des meilleures balances connectées à avoir dans sa salle de bain. Elles vous diront tout sur vous ou presque, directement sur votre smartphone, tablette ou PC.

Les balances de pesée ont été parmi les premiers objets avec cadran numérique à s’inviter dans nos maisons. Au cours des dernières années, elles ont bénéficié des avancées technologiques jusqu’à devenir des appareils connectés.

Elles sont désormais capables de mesurer votre poids, mais également un tas d’autres informations relatives à votre masse (graisseuse, osseuse, hybride, de muscle, l’IMC, etc.). Toutes ces données sont envoyées dans des fichiers qui restituent notre évolution physique sur l’écran de votre smartphone, tablette ou de votre ordinateur. Ses fonctions sont très utiles pour les sportifs, les enfants qui grandissent, les femmes enceintes ou, plus simplement, pour suivre les progrès d’un régime amaigrissant.

Voici 5 modèles de ces balances connectées qui remplacent un coach et un médecin (ou presque :D).

Smart Body Analyzer de Withings

Prix : 149,95€ – Site Officiel

Le fabricant français qui est aussi l’un des pionniers et l’un des leaders du secteur vient de sortir sa Smart Body Analyzer. Cette balance connectée adopte une ligne épurée qui s’adapte à toutes les déco. Elle se connecte automatiquement à l’application Health Mate afin de garder une trace de l’évolution des 8 utilisateurs dont elle peut conserver le profil. Elle mesure aussi la qualité de l’air.

Runstatic Libra

Prix : 149,95€ – Site Officiel

Ce modèle signé de la marque allemande Runstatic permet de mesurer tous les indicateurs de masse corporelle, mais également les besoins et les dépenses caloriques. La balance Libra gère 8 profils différents, mais attention, elle n’est pas compatible avec Android.

Targetscale de Medisana

Prix : 99,95€ – Site Officiel

Cette balance a un aspect fun, surtout quand l’utilisateur se pèse. Selon que celui-ci se rapproche ou s’éloigne de son objectif, des cercles s’allument en prenant une direction inverse. Cette balance peut gérer jusqu’à 4 profils différents et elle ne se connecte que via le Bluetooth.

Aria de Fitbit

Prix : 119,95€ – Site Officiel

Ce modèle répond à une recherche de l’équilibre entre la fonctionnalité et le prix. L’aria est une balance très économique qui mesure l’essentiel (le poids, l’IMC, la masse graisseuse) et elle se connecte en Wi Fi. Elle peut jusqu’à 8 profils différents et elle est compatible avec les appareils Zip, One et Flex.

HS5 de iHealth

Prix : A partir de 79,95€ – Site Officiel

Cette balance connectée dépasse tous les standards du marché. Elle peut indiquer jusqu’à 9 indicateurs de poids et de masse différents et elle peut gérer jusqu’à 20 utilisateurs. Mais son vrai plus, c’est qu’avec son application iHealth MyVitals, elle gère la consommation des calories de chaque repas. Elle est donc parfaite pour un petit cabinet de santé, pour un préparateur physique et même pour une famille nombreuse. Connexion via Wi Fi et Bluetooth.

Et vous laquelle possédez-vous ?