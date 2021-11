Timebox Mini : notre test de l’enceinte connectée pixel-art pour les geeks

Dans le monde des enceintes connectées, la Timebox Mini fait figure d’OVNI. Nous avons testé cette petite enceinte Bluetooth durant plusieurs semaines, il est temps de passer au verdict.

Prix et spécifications techniques

Conçue par Divoom, la Timebox Mini est une enceinte Bluetooth 4.0. Comme la plupart de ses comparses à moins de 50€, elle embarque un unique haut-parleur de 5W. Ce dernier possède une réponse en fréquence de 60 Hz à 20 MHz. Un microphone permet d’effectuer des appels mains-libres ou enregistrer des messages. Une batterie de 2500 mAh alimente le tout pour une autonomie annoncée de 10h environ.

Le plus original dans la Timebox Mini est son écran de 11 x 11 LED. Il peut afficher non seulement l’heure, mais aussi diverses informations comme la météo, des notifications ou même des mini-jeux. Le côté ludique est donc très prononcé sur cette petit enceinte. Son prix est fixé à 49.99€, mais des promotions le baissent régulièrement à 35€, ce qui en fait une excellente affaire, surtout si comme moi vous êtes un vrai geek !

Voir l'offre

Design

Rien de bien révolutionnaire dans le design de l’enceinte connectée. C’est un carré composé majoritairement de plastique et de caoutchouc. Plusieurs coloris sont disponibles : noir, blanc, bleu, rose, rouge ou vert. Je suis resté sobre, mon choix s’orientant vers le noir. Faisant seulement 90 x 91.2 x 38 mm pour un poids de 292 grammes, la Timebox sait se faire discrète. La luminosité de l’écran est ajustable depuis l’application pour iOS ou Android. Vous pouvez donc garder l’enceinte comme réveil sans être gêné la nuit.

Niveau connectique, c’est au même niveau que la concurrence : une prise casque et un port micro-USB. Ce dernier ne sert qu’à la charge, la Timebox n’est pas compatible pour un branchement sur ordinateur. Le Bluetooth est bien évidemment de la partie. La Timebox Mini se démarque néanmoins de ses homologues grâce à un second port Jack 3.5 mm qui fait office de sortie son. Vous pouvez ainsi relier plusieurs Timebox entre elles et créer des animations grâce aux écrans tout en profiter de plusieurs sources sonores. Ça ne servira pas forcément à tout le monde, mais l’idée est toujours bonne à prendre.

Sur le haut et la tranche droite de l’enceinte de Divoom sont situés des boutons physiques. En plus des classiques contrôles de musique/volume, un bouton est destiné à la gestion des animations et l’autre à l’alimentation. En cas de besoin, un bouton de réinitialisation est aussi placé sur le côté droit.

Qualité sonore

L’enceinte connectée de Divoom s’en sort étonnamment bien étant donné son prix. L’unique haut-parleur de 5W fourni un son de bonne facture, avec des basses présentes mais pas sur-abusées. Les aigus et médiums sont bien équilibrés. La Timebox n’a qu’un seul petit défaut : le son ne monte pas très haut. Si elle sera suffisante pour sonoriser une chambre ou la cuisine, ça n’ira pas plus loin. J’ai néanmoins été séduit par sa qualité, on en a pour son argent.

Application Timebox

Compatibilité : Android 4.3+ et iOS 8.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi Mix 2 sous Android 7.1 Nougat

[appbox googleplay com.cheerchip.Timebox]

[appbox appstore 1112382213]

Enceinte connectée oblige, la Timebox Mini fonctionne avec une application dédiée. C’est d’ailleurs son point fort et son point faible. En effet, si vous n’avez pas de smartphone à portée, vous perdez la possibilité de faire la plupart des réglages. Vous ne pourrez plus non plus recevoir de notifications ou jouer aux mini-jeux. Mais le plus gênant, c’est qu’il est impossible de lier l’enceinte à un autre appareil Bluetooth. J’ai bien tenté de la lier à mon Prizm, mais rien à faire… En même temps me direz-vous, les enceintes Bluetooth sont souvent conçues pour être utilisées avec un smartphone ou une tablette.

Mais regardons plutôt ce que propose l’application. L’interface est plutôt sympa, permettant d’accéder rapidement à toutes les fonctions de la Timebox Mini. L’une des principales utilisations est de créer vos propres dessins et animations pour l’écran LED. Si l’inspiration n’est pas là, rien ne vous empêche de fouiller la galerie contenant les œuvres d’autres utilisateurs, il y en a des milliers. L’enceinte peut aussi faire office de réveil-matin, proposant une sélection de musiques pré-installées. Il manque juste ici la possibilité d’utiliser nos propres morceaux.

Plus original : la fonction sommeil. L’écran LED passera sur une lumière rougeâtre en diffusant des sons relaxants durant une période définie. A la fin du temps imparti, tout se coupe. Idéal pour s’endormir sereinement ! On trouve aussi des outils comme un chronomètre ou un tableau de score. Vous pouvez même créer un planning personnalisé qui changera l’icône de l’écran selon l’heure du jour. Quant aux mini-jeux, ils sont au nombre de quatre et utilisent les boutons de l’enceinte ou le smartphone. Pour finir, un appui long sur le bouton lecture permet d’enregistrer un message personnalisé. Une notification s’affiche, un autre appui sur lecture permet alors d’entendre le message. Très utile en tant que mémo !

Fonctionnalités

Afin d’avoir une idée, voici toutes les fonctions réalisables avec cette petite enceinte :

Horloge

Météo

Dessins et animations

Égaliseur

Enregistrement de message personnalisé

Alarme

Aide au sommeil

Calendrier

Planificateur

Chronomètre

Tableau de score

Jeux

Difficile de faire plus complet. On peut même contrôler l’écran ou le son via le smartphone en secouant ce dernier ou en tapant des mains ! Il arrive cependant que ça fonctionne mal.

Petits bugs et manques

L’application est plutôt bien fournie, mais pas sans défauts. Il m’est ainsi arrivé qu’elle ne se connecte pas à l’enceinte, m’obligeant à bidouiller le Bluetooth pour avoir à nouveau une connexion fiable. J’ai même été confronté une fois à un blocage complet de la Timebox. Un appui sur le bouton de reset a tout fait rentrer dans l’ordre, fort heureusement ! Notez aussi que l’égaliseur ne fonctionne qu’en Bluetooth. Utilisé avec la prise casque, il reste statique. Dommage pour mon Prizm, encore une fois…

Au niveau des petits oublis que j’aimerai voir comblés, il manque une notification pour les mails ou SMS entrants. On a déjà accès à pas mal de notifications comme Twitter, Facebook ou Instagram. Cependant, un avertissement lors de l’arrivée d’un mail serait un plus non négligeable. Malheureusement, cette fonction ne semble pas sur la liste de route de Divoom. L’application bénéficie cependant de mises à jour régulières visant à résoudre des bugs. Le suivi est bel et bien là, ce qui est plutôt rassurant.

Autonomie

Avec une batterie de 2500 mAh, la Timebox Mini est donnée pour tenir 10h loin du port USB. Après essai, je n’ai jamais réussi à l’utiliser plus de six heures tout en écoutant de la musique. Si vous comptez utiliser l’enceinte comme réveil-matin, branchez-là sous peine d’avoir une mauvaise surprise en fin de nuit !

Du côté de la recharge, il faut compter environ 2h30 à 3h pour faire le plein de la batterie. C’est dans la moyenne des enceintes Bluetooth de cette gamme.

Conclusion