Accueil » Actualité Tile est acheté par l’application Life360 – étend son réseau de dix fois Actualité Tile est acheté par l’application Life360 – étend son réseau de dix fois Rédaction AfricaDaily 0 Vues

La société Life 360 ​​​​a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour acheter Tile, qui est à l’origine d’un réseau autonome (c’est-à-dire non lié à Android ou à Apple) « trouver mon gadget ». L’acquisition peut être interprétée comme une réponse à l’entrée d’Apple et de Samsung sur le territoire de Tile. En plus des plateaux propres à Tile, leur technologie est intégrée dans une cinquantaine de produits différents, qui ne sont pas fabriqués par eux-mêmes. Cela s’applique, par exemple, aux écouteurs de Skullcandy, aux appareils Fitbit et aux ordinateurs de HP et Dell.

Life360 est une entreprise qui fournit un service à toute personne souhaitant savoir où se trouvent les membres de sa famille ou ses amis, par téléphone. C’est une application qui a différents abonnements dont la fonction de base est de garder une trace de la famille. Principalement, bien sûr, destiné aux parents anxieux qui veulent savoir si leurs enfants sont à l’école, sont rentrés à la maison ou sont quelque part où ils ne devraient pas être. De cette façon, il est similaire à l’équivalent d’Apple de l’application Find in Ios. L’application Life360 peut également être utilisée pour suivre les habitudes de circulation de vos enfants, c’est-à-dire que vous pouvez voir à quelle vitesse ils roulent, où ils s’arrêtent (bien sûr) et s’ils utilisent le téléphone en conduisant.

Le résultat de l’accord (qui en termes monétaires semble être d’environ 205 millions de dollars) est que Tile a désormais accès au réseau d’utilisateurs de Life360, qui décuple son réseau. Cela rend bien sûr leurs produits encore plus utiles car il est plus rapide de retrouver les choses que vous perdez. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu’est Tile, il s’agit d’un petit carreau qui se décline en différentes tailles et formats et peut être attaché à différentes choses dont vous souhaitez garder une trace. Ces gadgets peuvent ensuite être localisés par d’autres utilisateurs du réseau Tilen via Bluetooth. De cette façon, vous pouvez récupérer vos objets perdus. Au cours de la dernière année, Samsung avec Galaxy Smarttag et Apple avec leurs Airtags sont entrés sur le même marché et avec l’avantage d’avoir une large base d’utilisateurs, car cela simplifie la recherche de gadgets.

Pour Life360, il s’agit d’accéder à une technologie qui leur permet d’ajouter des services supplémentaires à leur portefeuille. L’application pourra garder une trace de vos enfants, de votre partenaire, de vos clés, de votre portefeuille et après avoir également acheté la société Jiobit plus tôt cette année, également vos animaux de compagnie et vos petits enfants.

Tile continuera à fonctionner de manière indépendante sous la direction de son PDG actuel, CJ Prober.