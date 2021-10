Accueil » Actualité Ticwatch S&E : la smartwatch financée en 6h sur Kickstarter Actualité Ticwatch S&E : la smartwatch financée en 6h sur Kickstarter Rédaction AfricaDaily 1675 Vues

Après un fort succès avec la Ticwatch 2 en 2016, la société Mobvoi remet le couvert sur Kickstarter avec deux nouvelles smartwatches, les Ticwatch S&E. Que nous offrent-elles que les autres n’ont pas ?

Deux nouvelles montres sous Android Wear 2.0

En 2016, la société Mobvoi sortait de nul part et dévoilait une montre connectée nommée Ticwatch 2. Basée sur Android Wear 1.0, l’interface était lourdement modifiée afin de mettre l’accent sur les interactions vocales avec l’assistant. Le succès a été fulgurant, l’objectif de financement étant atteint sans problème. Un petit exploit en soi qui montre que les smartwatches intéressent encore pas mal de monde.

Cette année l’entreprise chinoise qui possède maintenant des bureaux aux USA remet le couvert avec non pas une, mais deux montres connectées. Les deux tocantes sont nommée Ticwatch S (pour Sport) et E (pour Express). Les spécifications sont plutôt classiques pour des montres connectées : écran 1.4″ OLED, Bluetooth 4.1, wifi 802.11 b/g/n, GPS, capteur de rythme cardiaque, micro, haut-parleur… L’ensemble est vraiment complet et s’approche de ce que proposent les grandes marques comme Huawei par exemple.

Seul le processeur est différent, le classique Snapdragon Wear 2100 laissant la place à un Mediatek MT2601 moins puissant et 512 Mo de RAM. L’ensemble devrait cependant être suffisamment performant pour assurer les tâches demandées aux Ticwatch. Au niveau du logiciel, c’est Android Wear 2.0 qui sera utilisé sans aucune modification.

Prix et disponibilité

En 6h seulement, Mobvoi aura recueilli la somme de 100.000$ nécessaire au financement de ses nouvelles montres. Le lendemain, déjà 665.000$ ont été versés ! L’engouement est donc bien présent de la part des fans et des nouveaux venus. Mais qu’est-ce-qui peut bien expliquer un tel attrait pour la marque qui est finalement peu connue sur le marché ? Plusieurs choses expliquent cet état de fait. Premièrement, le premier projet a été livré rapidement (moins de 3 mois après sa clôture), démontrant une excellente communication et une gestion solide de la distribution.

Deuxièmement, les Tiwatch sont commercialisées à des prix presque deux fois plus bas que ceux des montres concurrentes. Ainsi, le modèle E (le moins cher) ne coûtera que 159$ à sa sortie. La version S est affichée à 199$. Il faut en général investir plus de 300$ pour des spécifications similaires chez d’autres marques ! Kickstarter oblige, les “Early birds” coûtent moins cher, les prix ne dépassant pas 165$. La qualité de conception n’est cependant pas sacrifiée, ce qui a fait le succès de la première Ticwatch.

Si le projet abouti – ce qui semble bien parti – les premières livraisons auront lieu en novembre. Les livraisons sont assurées partout dans le monde, vous pouvez donc dès maintenant commander votre Ticwatch S ou E pour la France (avec des frais de port en plus naturellement).

Voir le projet Kickstarter

Différences entre les deux modèles

Si la Ticwatch 2 était la seule de sa catégorie, il semble que Mobvoi a décidé cette année de voir plus large en offrant deux versions de sa nouvelle montre connectée. Les différences restent cependant minimes entre la E et la S. La première embarque ainsi son GPS dans la coque alors que la seconde le voit placé dans le bracelet. Cette disposition devrait assurer une capture plus précise, mais empêchera le changement de bracelet en cas de casse.

L’autre différence se situe ensuite au niveau de la taille. La montre sport sera plus large de 1 mm mais un peu moins épaisse que la version classique. En dehors de ça, les deux modèles sont absolument identiques en terme d’équipement. On pourra juste déplorer l’absence de NFC qui empêchera d’utiliser des services comme Android Pay. Mais pour moins de 200$, il est difficile de faire la fine bouche étant donné l’équipement déjà intégré.

En espérant que le projet Ticwatch S&E aboutisse, n’hésitez pas à donner votre avis sur ces nouvelles montres Android Wear dans les commentaires.