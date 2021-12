TicWatch Pro : une montre connectée avec deux écrans et 30 jours d’autonomie

Après les excellentes TicWatch S&E, Mobvoi récidive avec une montre connectée unique en son genre, la TicWatch Pro. Son atout ? Un double écran qui lui assure une autonomie monstrueuse.

La start-up chinoise Mobvoi n’en finit plus de faire parler d’elle ! Après des financements record sur Indiegogo, l’entreprise vient de lancer sur le marché une montre connectée sous Wear OS avec un concept unique. La TicWatch Pro de son nom propose en effet deux écrans : un tactile AMOLED en couleur et un autre LCD FSTN basse consommation en niveaux de gris. Le mix des deux technologies offre en théorie une autonomie allant jusqu’à 30 jours.

Pour arriver à ce résultat, deux modes énergétiques sont disponibles : Essential et Smart. Le mode Smart apporte une utilisation classique de Wear OS (ainsi que la consommation qui va avec). En mode Essential, le second écran prend le relais et n’affiche que l’heure, le suivi des pas et le rythme cardiaque. C’est le mode le plus économe, sensé assurer jusqu’à 30 jours d’autonomie. En mixant les deux styles de fonctionnement, la montre connectée peut ainsi durer 5 jours en moyenne. Un beau record sachant qu’en général ce type d’appareil ne tient que 1 à 2 jours maximum !

Pour le reste, la TicWatch Pro est plutôt classique. Elle embarque un processeur Wear 2100 de Qualcomm, 512 Mo de RAM, le WiFi et le Bluetooth. Même le NFC est de la partie, compatible avec Google Pay (pour le moment indisponible en France). Le tout est certifié IP68 et fonctionne sous Wear OS.

Prix et disponibilité

Comme toujours, Mobvoi a réussi à conserver un prix plancher malgré la qualité d’équipement. La TicWatch Pro ne coûte que 249.99€, avec deux coloris disponibles. Elle est commercialisée uniquement sur Amazon pour le moment. Les stocks semblent néanmoins partir assez vite, avec des périodes où la smartwatch n’est temporairement plus disponible.

Mobvoi frappe fort avec sa TicWatch Pro, mais reste à voir si les promesses sont vraiment tenues. Si c’est le cas, cette montre connectée pourrait bien marquer un tournant sur le marché des smartwatches.