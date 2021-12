TicPods Free : test & avis des écouteurs true wireless de Mobvoi

Après une campagne de financement sur Indiegogo, les TicPods Free sont enfin officiels. Nous les avons testé, voici notre verdict sur ces écouteurs sans-fil.

Prix et spécifications techniques

Lancés en milieu d’année sur Indiegogo, les écouteurs TicPods Free ont été créés par Mobvoi. La société chinoise se fait connaitre depuis quelques années avec des productions de qualité à des prix abordables. En gros, c’est le Xiaomi des objets connectés. Après les smartwatches, dont l’excellente TicWatch Pro, la jeune pousse s’essaie aux écouteurs true wireless. La cible à détrôner est claire : Apple et ses AirPods.

Pour y arriver, les TicPods Free offrent une fiche technique plutôt conséquente : détection du placement, contrôles tactiles, certification IPX5, réduction des sons ambiants. Le tout est bien entendu sans-fil. L’autonomie moyenne est de 4h, mais elle monte à 18h en utilisant le boitier avec batterie fourni avec les écouteurs. Les TicPods Free sont disponibles en trois coloris : bleu marine, orange, blanc.

Ces petits appareils sont proposés à 129.99€, soit environ 40€ de moins que les AirPods. Comme toujours, Mobvoi privilégie Amazon pour sa distribution. Il semble donc que les écouteurs chinois ont ce qu’il faut pour se faire une belle place sur le marché.

Design et confort

Les écouteurs reçus pour ce test proviennent de la campagne Indiegogo. Dès l’ouverture de la boite, ils m’ont semblé assez imposants. Leur look est cependant attractif. La conception est de bonne qualité, les TicPods Free tenant bien dans les oreilles. En tant qu’intra-auriculaires, ils sont fournis avec deux paires d’embouts. J’aurai cependant aimé en avoir une troisième, ceux proposés par Mobvoi n’étant pas parfaitement adaptés à mon conduit auditif. J’ai testé d’autres embouts, mais le boitier de recharge ne se ferme alors plus…

Malgré ce petit inconvénient, j’ai apprécié porter les TicPods Free. Ils tiennent bien en place et isolent bien le son pour des intras. Ils restent plutôt confortables, même sur une longue durée. C’est donc une belle réussite pour Mobvoi qui démontre une fois de plus un certain savoir-faire technique. Ils semblent suffisamment solides pour faire face aux usages les plus intensifs.

Pour ce qui est du boitier de recharge, il est correct dans l’ensemble. La fermeture magnétique est efficace, mais le couvercle semble assez fragile. A voir sur la durée… Les écouteurs se placent parfaitement sur leurs plots de chargement, eux aussi grâce à une fixation magnétique. Une dragonne en silicone permet une attache à la ceinture. Le tout est très compact, tenant sans problème dans n’importe quelle poche. Pour ma part, les TicPods Free me suivent partout !

Qualité sonore

Les écouteurs true wireless de Mobvoi ont réussi l’exploit de me réconcilier avec les intra-auriculaires, que je trouve souvent mauvais sur le son. Les basses sont ici bien représentées, ce qui est assez rare sur ce type d’appareil audio. Le reste de la gamme sonore n’est pas oublié. Bien entendu, même si on reste en dessous de la qualité d’un vrai casque fermé de même prix, je dois bien avouer que j’ai été séduit par les TicPods Free.

Il en va de même pour les conversations audio. Le son est parfaitement audible d’un côté comme de l’autre de la ligne. Les écouteurs asiatiques se révèlent être de bons compagnons pour des conversations en mains-libres. Il faut cependant bien prendre le temps de les disposer correctement dans les oreilles. Si les embouts en silicone ne sont pas bien disposés, le son sera vite atténué et perdra en qualité.

Connectivité et contrôles tactiles

Il n’y a aucun bouton physique sur les TicPods Free. Ils s’allument automatiquement dès qu’on les retire de leur boitier. Ils passent alors en mode appairage, attendant une connexion. Durant mes tests, je n’ai eu aucun problème pour les connecter à mon smartphone Xiaomi ou à mon PC Windows 10.

Pour contrôler la musique, il suffit d’utiliser les commandes tactiles. Chaque tige contient une surface tactile. Un glissement gère le volume, un double appui sert à passer au morceau suivant et un appui long met en pause/lecture ou active l’assistant vocal – Google ou Siri – selon l’oreillette. On prend très vite le coup, l’ensemble étant diablement efficace. Malgré tout, on pourra déplorer l’impossibilité de revenir au morceau précédent. Le double appui ne sert qu’à passer au morceau suivant.

Histoire d’être encore plus futés, les TicPods Free utilisent divers capteurs pour détecter leur placement ou pas dans l’oreille. Ainsi, ils peuvent mettre en pause la musique si vous en retirez un de l’oreille. C’est pratique, même si ça ne fonctionne pas toujours très bien. Il m’est arrivé que la musique reprenne alors que l’écouteur était posé à plat sur la table. Espérons que de futures mises à jour règlent la sensibilité de l’ensemble.

Autonomie

Les écouteurs sans-fil embarquent chacun une batterie dont le constructeur ne précise pas la capacité. Après plusieurs semaines de test, le temps donné par Mobvoi semble réaliste : environ 4h d’écoute en une charge. En cumulant la batterie du boitier, on peut obtenir en tout 18h d’écoute. Quand toutes les batteries arrivent en fin de charge, les deux LED sur la face avant du boitier passent au rouge. Dès lors, il ne reste qu’une heure d’écoute environ.

La recharge est de son côté très rapide. Remettre d’aplomb la batterie des deux écouteurs ne demande qu’une petite heure. Le boitier demande un peu plus de temps pour se charger complètement via son port micro-USB. En gérant bien les périodes de charge, on ne tombe jamais à cours de courant. C’est un très bon point pour les TicPods Free.

Conclusion TicPods Free

