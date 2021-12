TicPods Free : des AirPods pour Android à moins de 100€

Une fois de plus, la société chinoise Mobvoi bat tous les records sur Indiegogo. Il aura suffit de 5 minutes pour que ses écouteurs TicPods Free soient financés. Voyons quelles sont les raisons d’un tel engouement.

50 000$ récoltés en 5 minutes !

Ce n’est pas la première fois que Mobvoi explose des records avec ses objets connectés. Fin 2017, l’entreprise chinoise finançait intégralement ses montres Ticwatch en moins de six heures. Cette année, il n’aura fallu que cinq minutes pour obtenir les 50 000$ demandés ! Actuellement, le projet a récolté presque 1.7 millions de dollars.

Mais que sont exactement les TicPods Free et pourquoi séduisent-ils autant ? Il s’agit tout simplement d’écouteurs Bluetooth. Sur le modèle des AirPods d’Apple, ils n’intègrent aucun fil. La recharge se fait via un boitier contenant une batterie. Les petits écouteurs fonctionnent ensuite de façon classique en se connectant à un smartphone Android ou Apple via Bluetooth 4.2. L’autonomie maximale est de 18h en utilisant le boitier, les TicPods Free ne tenant que 4h en charge. Le boitier assure donc 4 charges complètes, ce qui est plutôt bon pour de si petits objets connectés.

Mobvoi profite cependant de son expérience dans les objets connectés pour rajouter quelques fonctions sympathiques comme une surface de contrôle tactile ou la compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Ajoutez à ça une isolation phonique active et une certification IPX5. De quoi plaire aux geeks que nous sommes !

Précommander les TicPods Free

Prix et disponibilité

Soyons honnêtes, cette campagne de financement participative est plus une grosse opération de précommandes. Le succès est cependant au rendez-vous. Le prix affiché en est la principale cause, puisque les TicPods Free de Mobvoi ne coûtent que 79$ pour les Early Birds. Connaissant les pratiques de la marque, ce prix ne devrait pas changer énormément une fois que les écouteurs seront commercialisés officiellement.

Pour la disponibilité, il faudra attendre un peu, puisqu’elle est fixée au mois de juillet. Là encore, d’après mon expérience avec la marque, il faudra probablement composer avec un peu de retard. Tablez sur une commercialisation vers août ou septembre pour ne pas être déçu !

J’avoue être fortement tenté par ces écouteurs qui semblent offrir de belles prestations. Mon expérience avec la Ticwatch E et l’enceinte TicHome Mini a démontré que Mobvoi assure un suivi plutôt correct de ses appareils. Seul le SAV semble à la traîne d’après les plaintes sur le forum de la société…

En attendant un éventuel futur test, n’hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué pour les écouteurs TicPods Free ou si vous comptez sauter le pas.