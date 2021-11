TicHome Mini : la première enceinte Google Assistant portable

Google et son Assistant envahissent nos enceintes. Dernier modèle en date : la TicHome Mini, une enceinte intelligente et portable dévoilée par les créateurs de la montre connectée Ticwatch.

La première enceinte portable avec Google Assistant

Pour contrer Amazon et son système Alexa, Google met en place depuis quelques mois un large écosystème composé d’enceintes intelligentes. La firme américaine permet d’acheter dans notre pays la Google Home et la Google Home Mini. D’autres constructeurs se sont lancés dans l’aventure. Mais le chinois Mobvoi pourrait bien lancer une nouvelle mode avec la TicHome Mini. Ce nom ne vous est probablement pas inconnu. Mobvoi est en effet à l’origine des montres connectées Ticwatch. Les derniers modèles en date ont d’ailleurs fait un carton sur Kickstarter.

La TicHome Mini est donc une enceinte intelligente comme il en arrive tant sur le marché en cette fin d’année 2017. Le petit appareil est doté d’un haut-parleur de 3W et de microphones afin de communiquer avec Google Assistant. Mais là où la TicHome Mini se démarque, c’est avec sa batterie intégrée. L’enceinte peut ainsi être transportée dans toute la maison. La batterie de 2600 mAh permet une autonomie de 6h en veille et 4h en lecture de musique. Et grâce à son caisson certifié IPX6, l’enceinte connectée de Mobvoi peut résister aux éclaboussures sous la douche.

Une puce NFC permet d’appairer rapidement un smartphone. Des boutons situés sur le haut de l’enceinte servent à contrôler la musique et le volume. Tout comme le Google Home, des LED permettent de connaitre l’état de l’Assistant. Pour finir, une dragonne vient simplifier le transport. Plus besoin donc d’avoir une enceinte intelligente dans chaque pièce !

Prix et disponibilité de la TicHome Mini

Disponible en quatre coloris, l’enceinte intelligente de Mobvoi est dès maintenant en pré-commande sur le site officiel de la marque asiatique. Son prix est fixé à 84.64€, soit environ 25€ de plus que la Google Home Mini. Un prix relativement correct, sachant que les premiers testeurs rapportent que le son est bien meilleur que celui de l’enceinte Mini de Google. La commercialisation officielle est fixée au 20 novembre.

Reste maintenant à savoir si les enceintes connectées ont vraiment une utilité à l’heure actuelle. Google Assistant évolue vite, mais reste encore limité dans ses possibilités. Le côté portable de la TicHome Mini attirera certainement les curieux. Est-ce que cela sera suffisant pour assurer son succès ? Sachant qu’une montre sous Android Wear peut faire les mêmes choses et plus encore, j’avoue me poser des questions sur le futur des enceintes intelligentes…

Pré-commander la TicHome Mini

Qu’en pensez-vous ? La TicHome Mini est-elle un précurseur dans son domaine ? Ou est-elle vouée à être oubliée dans les mois à venir ? N’hésitez pas à partager vos avis sur elle et Google Assistant dans les commentaires.