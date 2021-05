The One : le piano connecté pour les débutants

The One est un piano connecté permettant aux débutants d’appendre à jouer du piano. Pour ce faire, l’instrument utilise les tablettes tactiles comme outil d’assistance.

L’apprentissage du piano peut être long et fastidieux pour les débutants les moins prodigieux. Heureusement, grâce à The One, la tâche sera bientôt simplifiée.

Il s’agit là d’un piano électrique de qualité, constitué d’un bois authentique. Le son émis est diffusé en stéréo et présente une finesse digne des meilleurs modèles traditionnels. Un métronome est disponible et le volume peut être modulé.

Cependant, son principal atout est sa modernité. Pour cause, The One se présente comme le tout premier piano connecté au monde. Grâce à un port USB, les tablettes iOS ou Android peuvent être placées à la place habituelle des partitions.

Ainsi, les partitions peuvent être téléchargées et affichées directement sur l’écran. Afin d’aider les débutants, elles peuvent être présentées au format classique ou dans une version simplifiée indiquant directement les touches à presser.

Bien entendu, l’objectif principal est de progresser. C’est pourquoi des tutoriels sont proposés afin de mieux comprendre le solfège. Il est également possible d’enregistrer les morceaux joués pour les réécouter et analyser ses erreurs.

Ce piano connecté est disponible à l’achat pour 1500 euros. Une version synthétiseur est disponible à 200€.

> Site officiel