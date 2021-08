Xiaomi Yeelight RGBW : notre test de l’ampoule connectée à 18€

On continue notre série de tests sur les objets connectés de la solution Xiaomi Smart Home avec aujourd’hui l’ampoule low-cost Yeelight RGBW.

Prix et spécifications

Actuellement la plupart des ampoules connectées du marché sont assez onéreuses. Les prix affichés sont en général aux alentours de 30€ pour de l’entrée de gamme et grimpent parfois jusqu’à 100€ pour les modèles les plus onéreux. Xiaomi frappe fort encore une fois en proposant un tarif très attractif pour l’ampoule connectée Yeelight : 18.23€ à l’heure où j’écris cet article. On la trouve souvent en promotion sur le site Gearbest à 15€. Comme le nom l’indique, il s’agit du modèle en couleur, la version blanche étant souvent affichée entre 10€ et 15€. On les retrouve aussi sur Amazon, mais deux fois plus cher. A vous donc de voir si l’import depuis la Chine vous semble plus adapté. La gamme Yeelight comporte d’ailleurs plusieurs modèles dont une lampe de chevet connectée de très bonne qualité elle aussi.

La question est : que peut-on espérer pour un prix aussi bas ? Les spécifications du gadget chinois sont plutôt complètes, du moins pour une ampoule classique. Dotée de neuf émetteurs blancs et dix RGB, la Yeelight gère 16 millions de couleurs. L’ensemble est “dimmable” ce qui signifie que vous pouvez choisir l’intensité de l’éclairage. Le blanc peut être réglé entre 1700 et 6500 K. Le rendu est franchement chouette, l’ampoule éclaire très bien (600 lumens). Xiaomi indique d’ailleurs qu’il est possible d’éclairer une pièce jusqu’à 30 m².

Le branchement s’effectue via un culot E27, format le plus répandu pour les ampoules connectées. La Yeelight possède une puissance de 9W et utilise le 220V. La communication avec l’application se fait avec le wifi, mais Xiaomi n’indique pas quel protocole 802.11 est utilisé. Je ne suis pas sûr que la bande 5 GHz soit compatible.

Concernant les dimensions, elles sont évidement plus imposantes qu’une ampoule LED classique : 120 x 55 x 55 mm pour un poids de 145 grammes. C’est néanmoins plus petit et léger que l’ampoule Mipow Playbulb testée dans nos colonnes. Le design est sobre, la Yeelight RGBW est disponible en coloris argenté.

La première impression est donc plutôt bonne, surtout avec un prix aussi attractif. Reste à voir si l’application Mi Home est de bonne qualité.

Application Mi Home

Compatibilité : Android 4.0+ ou iOS 7.0+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0.1 Marshmallow

Mi Home est l’application universelle de Xiaomi pour la domotique. J’ai déjà eu l’occasion de l’aborder avec la passerelle Smart Home et ses accessoires. Pour la lier à l’ampoule Yeelight, il suffit de trente secondes. Une fois l’accessoire branché, il sera détecté automatiquement. Il reste juste à valider et hop, c’est opérationnel ! On ne peut qu’apprécier cette simplicité d’usage.

L’ampoule vous proposera aussi de faire les dernières mises à jour, n’hésitez pas à y passer un peu de temps. Lors de mon test, il y a eu plusieurs updates du firmware, Xiaomi suivant ses produits d’assez prêt.

Une fois que tout est en place, il est temps de jouer un peu avec l’éclairage. La Yeelight possède sa propre interface dans Mi Home. Malgré la présence de quelques caractères chinois, plus de 99% de l’application est en anglais. Si la langue de Shakespeare vous rebute, ne craignez rien, la prise en main est très simple. Une bande en bas de l’écran permet d’allumer l’ampoule et de basculer dans ses divers modes : Hue, White, Flow, Scene ou Snap.

La grosse majorité de l’écran est vide, servant juste à représenter la couleur actuelle. Un glissement de bas en haut modifie la luminosité. De gauche à droite, c’est la couleur. Si vous êtes en mode White (blanc uniquement) alors ce geste modifiera la température pour un effet plus ou moins jaune. C’est hyper simple et intuitif, de plus l’ampoule réagit plutôt vite. Un petit effet de style étincelle accompagnera le mouvement de votre doigt sur l’écran.

Voyons maintenant les modes. Hue permet de passer la Yeelight à la couleur de votre choix. C’est classique sur les ampoules connectées.

Le mode White permet quant à lui de jouer sur les blancs uniquement.

Flow est sûrement l’un des fonctionnements les plus originaux puisqu’il permet de mixer les couleurs selon la vitesse qui vous plaît. Idéal pour une soirée festive ! Notez que vous pouvez utiliser les couleurs d’une photo de votre choix pour paramétrer la gamme de variations.

Scene est aussi un mode sympathique. Il vous permet de choisir entre 8 fonctionnements prédéfinis. Par exemple, la scène Sunrise allumera graduellement l’ampoule qui passera d’un jaune léger à un blanc plus franc 15 minutes après. Certaines scènes sont simplement des ajustements spécifiques de couleurs/luminosité comme Romantic qui passe la lampe en rose léger.

Le dernier mode est Snap. Il permet de prendre une photo de votre choix afin d’appliquer la couleur située dans le viseur. Vous pourrez ainsi ajuster la Yeelight à la même couleur que les murs de votre salon par exemple. Vous pouvez aussi utiliser une photo de votre galerie.

Au rang des autres possibilités, on peut définir une minuterie pour allumer/éteindre l’ampoule à heure fixe.

Les paramètres de la Yeelight RGBW sont très simples à prendre en main. Parmi eux, on notera la possibilité de conserver le dernier état connu lors de l’extinction via l’interrupteur mural. C’est bien pratique, ça évite de refaire les réglages à chaque fois que quelqu’un éteint. Et si jamais quelqu’un appuie sur le bouton mural alors que l’ampoule est déjà sur Off, pas de panique : il suffit d’allumer 2s puis éteindre 2s avant de rallumer pour relancer l’engin. Le seul défaut à ce mode de sauvegarde est qu’il garde en mémoire uniquement le couple couleur/luminosité. Si la lampe était en mode Flow, il ne se remettra pas en route automatiquement.

Si vous possédez plusieurs Yeelight, une option permet de les faire fonctionner en groupe. Elles suivront ainsi le même scénario si besoin.

Ça c’est pour le fonctionnement basique. Mais grâce à l’application Mi Home, vous pourrez lier l’ampoule connectée à votre autres objets de la marque Xiaomi. Ainsi, il est possible par exemple de l’allumer quand quelqu’un passe devant le capteur Smart Body Sensor. Sinon, pourquoi pas passer la couleur en rouge si le thermomètre Smart Temperature détecte un seuil de chaleur trop élevé ? Les possibilités sont assez étoffées pour s’amuser un bon moment. Mon seul regret est l’impossibilité d’assujettir la couleur à la musique diffusée sur le smartphone, une fonction pourtant classique des ampoules connectées.

Dans l’ensemble, l’application Mi Home fait du bon boulot avec la Yeelight. Comme toujours, son plus gros défaut est de ne pas être traduite en français. Sinon le reste fonctionne très bien.

Conclusion

