Notre test du thermomètre connecté Xiaomi Smart Temperature

Après le test de la passerelle Smart Home de Xiaomi, nous testons pour vous l’un des accessoires compatibles : le thermomètre connecté.

Design et spécifications

Le premier accessoire complémentaire reçu pour la passerelle Smart Home est un thermomètre connecté. Tout comme le module principal, cet appareil se distingue par son prix très attractif inférieur à 10€. Celui-ci m’a été fourni par Gearbest.

Très discret, l’objet possède des dimensions passe-partout : 36 x 36 x 11.5 mm pour un poids de 8 grammes. Tout en plastique, il reprend la forme ronde de la passerelle. Sur la tranche de la coque, on a un bouton pour l’appairage et du côté opposé un évent pour le capteur. Une petite diode bleue sur l’avant permet de voir l’état de l’appairage.

Le thermomètre s’installe facilement sur n’importe quelle surface grâce à un sticker bien costaud. Attention de bien prendre garde à ne pas mettre le capteur en extérieur, il est uniquement conçu pour un usage intérieur. Dommage d’ailleurs qu’il ne soit pas étanche, mais pour le prix on ne va pas se plaindre !

Pour son alimentation, le thermomètre de Xiaomi utilise une pile plate CR2032 et non pas CR1632 comme indiqué sur Gearbest. Le module se connecte à la Gateway via le protocole ZigBee, ce qui devrait lui garantir une excellente autonomie de plusieurs mois, voire années. On regrettera quand même que l’application ne donne pas d’informations sur l’autonomie restante.

Pour moins de 10€, c’est-à-dire moins onéreux qu’un thermomètre au mercure à l’ancienne, le Xiaomi Smart Temperature est franchement chouette grâce à un design discret et efficace.

Application Mi Home

Voyons d’ailleurs ce que permet ce thermomètre connecté. Il reste assez basique, température et humidité étant les seuls relevés dont il est capable. C’est néanmoins suffisant pour établir quelques scénarios via Mi Home : envoyer une alerte en cas de chute de température, faire sonner la passerelle s’il fait trop humide, etc… Un graphique permet de suivre les évolutions sur une journée, une semaine ou un mois. Les relevés effectués sont plutôt bons, même si parfois le capteur d’humidité affiche des pics bien trop brusques pour être réalistes. Dans l’ensemble, c’est plutôt bon, Xiaomi indiquant des marges d’erreur de 0.3°C et 3% d’humidité au maximum.

Le seul point gênant à l’heure actuelle est la présence de certains menus pas traduits qui s’affichent donc en chinois. Les informations restent visuellement compréhensibles, mais il faudrait vraiment que Xiaomi se hâte de finir les traductions. Un objectif qui sera probablement atteint prochainement, la marque chinoise n’ayant pas caché ses intentions de s’exporter à l’international.

Xiaomi nous offre donc un produit fidèle à ses habitudes : basique mais efficace, le tout à un prix très attractif. Ce petit capteur aura tout à fait sa place dans votre maison, sa discrétion étant un gros atout.

Conclusion

