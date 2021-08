Xiaomi Smart IP Camera : notre test de la caméra connectée à moins de 70€

Xiaomi possède quelques caméras connectées à son actif dont la Smart IP Camera que nous allons tester aujourd’hui. Que vaut cette caméra à moins de 70€ ?

Prix et spécifications

Dans notre série de tests sur les objets connectés pour la solution domotique de Xiaomi, je vous présente la caméra IP. Face aux acteurs plus connus comme Netgear ou Withings, que peut-on attendre de la marque chinoise ? C’est ce que nous allons voir dans ce test. Comme toujours, les appareils de Xiaomi brillent par leurs prix très attractifs et l’appareil de surveillance ne déroge pas à la règle. La Smart IP Camera est affichée à 71.70€ sur Gearbest à l’heure où j’écris ce test.

Au niveau des spécifications, on reste dans du classique : vidéo 1080p, vision nocturne, zoom 4x, communication bi-directionnelle. La connexion s’effectue via wifi 802.11 b/g/n. Pas d’Ethernet au programme, mais à moins de 80€ on peut difficilement râler ! Un port micro-SD est néanmoins présent afin de conserver vos enregistrements en local. Le détail qui pourra gêner les plus pointilleux est le champ de vision : Xiaomi indique un FOV de 100.2° seulement. C’est assez faible face aux concurrent plus chers déjà testé sur notre site. Une faiblesse compensée par la possibilité de faire tourner la Smart IP Camera sur son axe à 360°. Elle peut aussi se diriger verticalement de 45° environ.

Physiquement, on est face à un modèle tout ce qu’il y a de plus basique. Tout en plastique blanc, la caméra semble très fragile. Une chute malencontreuse risque d’être fatale ! Ses dimensions en font un engin difficile à dissimuler : 118 x 80 x 80 mm pour un poids de 253 grammes. Notez bien qu’elle n’est conçue que pour un usage en intérieur.

Application Mi Home

Compatibilité : Android 4.0+ ou iOS 7.0+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0.1 Marshmallow

Comme tous les accessoires dirigés par l’application Mi Home, le premier appairage est d’une facilité déconcertante. Dès que vous brancherez la Smart IP Camera, l’application vous proposera de l’associer et de la mettre à jour. Il suffit donc de se laisser faire et de patienter quelques minutes. Quand c’est terminé, le nouvel équipement sera affiché dans le menu principal de Mi Home.

Un appui sur le nom de la caméra nous amène à l’interface dédiée. Et là, c’est le drame… Tout est en chinois ! Seuls quelques paramètres bénéficient de l’anglais. Il faut donc tâtonner même si quelques fonctions sont évidentes comme les flèches de direction ou l’enregistrement de vidéo. Heureusement, les réglages sont peu nombreux et on prend assez vite les marques. L’application est découpée en trois onglets. Le principal sert à voir l’image en direct et la diriger. La qualité de capture est d’ailleurs assez bluffante pour de l’entrée de gamme. Filmant en 1080p, la caméra de Xiaomi offre une image très claire et bien lissée. La latence est quasiment nulle sur le réseau wifi. En revanche il arrive parfois d’avoir des artefacts quand il y a du mouvement dans le champ. De nuit, les 10 LED à infrarouge sont totalement invisibles et assurent une vision plus que correcte.

Le second onglet répertorie les enregistrements effectués manuellement, photos ou vidéos. Ils sont conservés directement sur le smartphone, ce qui évite d’avoir à les rapatrier depuis un Cloud quelconque. L’ajout d’une carte micro-SD permet aussi de faire un enregistrement continu de type CVR, mais l’image passe alors en 720p.

Le dernier onglet contient quant à lui les mouvements et sons détectés par la Smart IP Camera lorsqu’elle est paramétrée en mode de surveillance. Vous pouvez définir vous-même les horaires de capture ou utiliser les modes pré-définis : nuit, journée ou permanent. Les captures durent cinq secondes à chaque événement, ce qui est un peu court mais en général suffisant pour prévenir d’un problème. Tout est sauvegardé pendant 7 jours sur les serveurs de Xiaomi. J’ai cependant été confronté à un bug plutôt énervant lors du passage en mode surveillance : la caméra se mettait à pivoter de 90° sur la droite. Même en la remettant à la position initiale, elle revenait immanquablement sur la droite. Sachant cela, il suffit de l’orienter correctement, mais c’est quand même étrange…

Comme vu au premier paragraphe, la caméra de Xiaomi intègre un micro et un haut-parleur afin d’assurer une communication bi-directionnelle. Le son capté par les microphones de la caméra est cependant de très mauvaise qualité. Quant aux haut-parleurs, ils manquent de puissance malgré un son correct. C’est donc plutôt raté de ce côté-là…

Comme elle s’appuie sur la solution Mi Home, vous pouvez associer la caméra à des scénarios et aux autres accessoires de Xiaomi. Les possibilités sont cependant très limitées, les seuls scénarios proposés étant d’allumer ou éteindre la caméra. Il y a aussi une autre limitation : malgré sa capacité à pivoter, l’engin ne peut pas suivre une personne en mouvement. Le seul pilotage possible est en mode manuel. Mais encore une fois avec son prix plancher il est difficile de faire la fine bouche.

Conclusion

