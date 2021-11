Xiaomi Mi Band 2 notre test & avis : vaut-il ses 14 euros ?

Après le succès fulgurant du premier MiBand, le Mi Band 2 était attendu au tournant par les fans de la marque. Apporte-t-il vraiment quelque chose de plus que son prédécesseur ? Réponse dans ce test complet. Publié le 15 mars 2017

Design et caractéristiques

Compatibilité : Android 4.4+ et iOS7+

La grosse nouveauté de ce nouveau Mi Band réside dans l’ajout d’un écran OLED, un élément absent des précédentes versions du traqueur. Fini donc le look gris aluminium, la façade est dorénavant entièrement noire avec un petit bouton tactile qui permet de basculer entre les divers affichages. Le look est franchement attrayant.

L’ajout de cet écran vient augmenter la taille du Mi Band 2 et son poids. Il reste cependant très discret au poignet avec 17 grammes au compteur (contre 13 grammes pour l’original). Le système de fixation reste le même, mais la pastille de maintien adopte la même texture que le bouton tactile, ce qui renforce l’aspect soigné du tout. Le bracelet est toujours en silicone, une matière utilisée sur de nombreux traqueurs d’activité.

Design convaincant donc, mais reste à voir si les spécifications sont à la même hauteur. Tout comme son prédécesseur, le MiBand 2 est certifié IP67, ce qui permet de le garder sous la douche ou la pluie. Oubliez par contre le séjour à la piscine, il risque de ne pas apprécier.

En dehors des classiques capteurs de mouvement (gyroscope, accéléromètre), le Mi Band 2 adopte un capteur de rythme cardiaque comme le MiBand 1S, qui était une évolution du Mi Band original. Le vibreur est aussi de la partie, il servira à vous avertir de l’arrivée de notifications, mais aussi à faire réveil le matin. Il s’activera lors d’une phase de sommeil léger afin de vous réveiller le plus doucement possible.

Il est maintenant temps de voir comment se débrouille ce bracelet chinois d’entrée de gamme en situation réelle.

Voir l’offre

Prise en main

Depuis la sortie du premier Mi Band en 2014, Xiaomi n’a cessé d’améliorer son application MiFit disponible sur Android et iOS.

[appbox googleplay com.xiaomi.hm.health]

[appbox appstore 938688461]

Celle-ci permet d’appairer le bracelet rapidement après avoir créé un compte et rentré vos données physiques (poids, taille, sexe, âge). Le bracelet sera ensuite mis à jour automatiquement en quelques secondes. Les débuts sont simples, l’application est d’ailleurs maintenant traduite en français intégralement.

L’interface est à l’image du bracelet : simple et sans fioritures. En fait, MiFit est un peu trop dépouillée. On voit les données du jour sur un grand cercle de progression, suivies par le graphique du sommeil et du rythme cardiaque. Un appui sur le cercle principal ouvre un graphique permettant de voir vos pics d’activité. Sont aussi indiquées votre consommation de calories et une estimation de la distance parcourue depuis le début de la journée.

Les données essentielles sont là, relayées sur l’écran du MiBand 2 : heure, nombre de pas, distance parcourue, calories dépensées, rythme cardiaque et batterie restante. L’application permet de choisir quelles infos vous voulez afficher sur l’écran OLED. La navigation d’une donnée à l’autre s’effectue en appuyant simplement sur le bouton tactile. Xiaomi n’a pas cherché à faire compliqué : pas d’appui long, pas de double appui. Il y aurait peut-être eu moyen de mieux exploiter ce bouton. Le traqueur peut aussi relayer vos notifications d’appels entrants, SMS et applications via des vibrations et des icônes.

L’écran apporte ici un réel intérêt, permettant plus d’interaction que les trois LED des précédents traqueurs de Xiaomi. Possesseur d’un Mi Band 1S, j’ai aussi pu constater que les relevés sont beaucoup moins fantaisistes avec le nouveau bracelet. Fini les réveils le matin avec déjà 500 pas au compteur !

La sensibilité a été revue à la baisse et c’est tant mieux. Malgré tout, ce n’est pas encore parfait, surtout lors des phases de suivi du sommeil. A plusieurs reprises, je me suis levé en pleine nuit et le bracelet n’a rien capté. Il va donc falloir que Xiaomi continue de travailler ses algorithmes pour les futures mises à jour.

Parlons maintenant du capteur de rythme cardiaque. Encore une fois, celui-ci est sous-exploité car ne permettant pas un suivi continu depuis l’application. On peut juste lancer des mesures ponctuelles, soit depuis MiFit, soit depuis le traqueur. Les relevés sont là aussi plus précis que sur le 1S qui m’indiquait parfois 150 bpm au repos (rassurez-vous, je suis toujours en vie). Il n’y a pas non plus de possibilité d’enregistrer une session manuellement, il faut se contenter des relevés automatiques. Les plus pointilleux seront déçus.

Il existe heureusement une forte communauté autour des produits Xiaomi. Deux applications tierces existent sur Android qui permettent d’activer un suivi cardiaque en continu ou de bidouiller les notifications en profondeur. Ces deux applis sont régulièrement mises à jour et seront indispensables pour tirer partie de votre MiBand 2.

[appbox googleplay cz.zdenekhorak.mibandtools]

[appbox googleplay com.mc.miband1]

Pour conclure cette prise en main, je dirais que le Mi Band 2 est un excellent traqueur d’activité malheureusement desservi par une application décevante. Heureusement, la communauté rattrape fort bien le coup en rendant le bracelet bien plus fonctionnel pour quelques euros de plus.

Autonomie

Les précédents modèles étaient réputés pour leur énorme autonomie (environ 3 à 4 semaines). La nouvelle version embarque une batterie de 70 mAh sensée tenir 20 jours environ. En trois jours, j’ai perdu 10% de charge, ce qui semble cohérent avec le temps donné par le constructeur. C’est un peu moins bon que le premier modèle, mais bien au-dessus de la plupart des concurrents qui peinent à garder la charge plus d’une semaine. La recharge du MiBand 2 s’effectue avec un adaptateur USB spécifique fourni dans la boite. Il faut compter environ 3h de rechargement pour remplir complètement la batterie. Un temps légèrement plus long que les vieux modèles.

Xiaomi réussit encore une fois à produire un bracelet capable de durer, ce qui n’est pas du luxe actuellement où la course à l’autonomie est rarement concluante pour les utilisateurs finaux.

Où l’acheter ? A quel prix ?

On arrive ici au point qui pourra vous rebuter : l’import chinois. Tout comme ses prédécesseurs, le Mi Band 2 est malheureusement peu disponible à l’achat en Europe, ce qui impose de le faire importer. Soit vous passez par une plateforme comme Amazon, soit vous visez directement les sites spécialisés en Chine.

[priice_widget keywords= “xiaomi mi band 2”]

Sur Amazon, le risque est moins élevé, mais les prix peuvent s’envoler. C’est tout le contraire pour les sites chinois. Pour ce test, j’ai passé commande sur le site européen de Deal Extreme pour la somme de 45€ environ. Il aura fallu deux semaines pour recevoir le paquet, un temps assez bon compte tenu de sa provenance. Vous pouvez aussi vous tourner vers Gearbest ou Geekbuying, deux autres plateformes réputées pour leur sérieux. Les prix tournent entre 30€ et 50€ en général. C’est plus cher que le premier modèle qui était à 15€, mais ça vaut le coup.

Voir l’offre

Conclusion