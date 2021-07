Sortie en ce mois de juin 2016, la nouvelle balance Body de chez Nokia est une version améliorée de la Body Smart Analyzer, la balance phare du constructeur français. Une fois encore, cette balance va plus loin que le simple affichage de votre poids, comme vous pourrez le voir dans notre test.

Les balances connectées ont véritablement la côte et nous avons de la chance, car en France, nous avons l’un des plus actifs représentants dans ce domaine, la marque Withings. Certes, Withings battra prochainement pavillon finlandais puisque la start-up française est en passe d’être totalement rachetée par Nokia, mais le savoir-faire made in France sera toujours la marque de fabrique de la société fondée par Cédric Hutchings et Eric Carreel.

Alors, bien entendu, quand la marque Withings a présenté ses deux nouvelles au mois de juin dernier à la presse, nous avions hâte de découvrir les nouvelles balances de la marque française. En plus de la Body, qui fera l’objet du test du jour, une version qui intègre un capteur cardiaque pour évaluer l’onde du pouls et le rythme cardiaque a vu le jour sous le nom de la Body Cardio.

C’est donc la Body tout court, plus orientée vers le grand public, que nous vous proposons de découvrir en détail lors de notre test.

Pour qui et à quel prix ?

Que vous soyez sportif, que vous soyez en plein régime, que vous ayez des problèmes de santé qui nécessite un suivi de votre poids ou tout simplement parce que votre poids au quotidien vous intéresse, la Body de chez Withings répondra à votre attente. Cette balance est aussi l’occasion de vous faire abandonner votre bonne vieille balance traditionnelle qui a fait son temps pour un dispositif plus complet et plus intelligent, qui n’est même pas compliqué à installer.

Si la Body n’est clairement pas la balance connectée la moins cher de sa catégorie, pour autant, son prix reste raisonnable sur un segment où il faut compter plus de 100 euros pour avoir un produit de qualité qui allie à la fois un beau design et des fonctionnalités avancées. En parlant de design, la Body est disponible en deux coloris, noir ou blanc. Grâce à la présence de deux coloris, il sera encore plus simple de marier votre balance avec la couleur de votre salle de bains.

De manière générale, hormis si vous tombez sur une promotion, vous trouverez la Body de chez Withings à 129,95 euros. Il est à noter que toutes les anciennes balances de la marque ont laissé place aux seules Body et Body Cardio. Certains sites proposent encore les anciennes balances de la marque à la vente toutefois. Il est bon aussi de savoir que pour avoir une Smart Body Analyzer depuis 2011, les balances de chez Withings sont faites pour durer dans le temps. Il est vrai qu’aujourd’hui on associe trop facilement le monde des objets connectés à l’obsolescence programmée, dites-vous bien que ça ne semble pas être le cas chez Withings.

À quoi ça sert ? Les fonctionnalités

Nous n’allons pas une fois de plus vous rappeler ce qu’est une balance connectée, car si vous nous êtes fidèle, vous savez maintenant très clairement de quoi il s’agit. Pour faire court, voilà donc une nouvelle balance qui va permettre d’évaluer un certain nombre de paramètres liés à votre santé, dont les résultats seront envoyés sur votre smartphone.

La nouvelle Body de chez Withings fait partie de ces balances aux fonctionnalités avancées, car elle bénéficie des années de travail et d’expertise de la marque Withings dans ce domaine. La première balance sortie par la marque française date maintenant de 2009 et autant dire que ce modèle 2016 est le fruit de toutes les améliorations qui ont été au centre du travail de la marque française depuis 2008.

Si ce genre de dispositif peut intéresser au premier chef les personnes qui souhaitent perdre du poids, qui doivent surveiller de près leur poids pour des raisons médicales ou encore les sportifs, dans les faits, il s’adresse à tout le monde. Dans un premier temps, il sera donc intéressant de pouvoir prendre chaque matin son poids sur cette balance et d’avoir le résultat envoyé instantanément, via le WiFi domestique ou le Bluetooth, vers l’application de son smartphone.

En plus du poids, la balance est capable de donner des informations supplémentaires grâce aux nombreux capteurs dont elle dispose. Pour cela, il vous sera demandé de vous peser pieds nus. La Body est donc capable de vous donner votre masse graisseuse, osseuse, hydrique ou encore musculaire. Il est à noter que les résultats de ces différents relevés n’apparaissent pas sur l’écran de la balance (hormis la masse graisseuse), mais ils sont disponibles au sein de l’application. Disons-le tout de suite pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, l’application est indispensable pour utiliser la balance, comme on le verra plus bas.

D’ailleurs, au sein de l’application vous allez devoir remplir différentes informations comme votre taille, cette dernière information permettra à la balance de calculer votre IMC en temps réel. Cette donnée, de même que l’évolution de votre courbe de poids, apparaitra sur l’écran de la balance au moment de la pesée. Il faut pas moins de cinq secondes à la Body pour affiner le poids et afficher ensuite les différents relevés.

À noter qu’un dernier chiffre est présenté sur l’écran de la balance, celui de la météo du jour. Température au moment de la pesée et température prévue vous aideront à vous décider sur le choix de vos vêtements avant de démarrer la journée. Comme souvent l’on se pèse nu ou en petite tenue, il n’est pas trop tard pour se décider sur quoi mettre en fonction de la météo. Cette dernière fonctionnalité, qui peut paraitre gadget, est plutôt amusante et bien implantée.

Pensez aussi à vous peser de manière régulière et au même moment de la journée si vous voulez que vos résultats soient le plus cohérents possible. Une même balance peut être partagée par différentes personnes au sein d’un même foyer puisqu’elle peut accueillir jusqu’à 8 utilisateurs différents, qui seront automatiquement identifiés au moment où ils vont monter sur la balance.

On y reviendra là aussi, mais l’application sera capable d’afficher un historique de toutes vos pesées et c’est surtout cette partie qui apporte une véritable valeur ajoutée à ce type de produit. Sorte de Big Data appliquée, l’application donne de la cohérence à vos pesées.

Que retrouve-t-on dans le coffret ?

La balance vous est livrée dans une boite à dominante blanche juste légèrement plus grosse que l’accessoire lui-même. À noter qu’une poignée sur le dessus permet de transporter l’ensemble très facilement, ce qui est toujours un plus non négligeable.

Une fois celle-ci ouverte, vous allez tomber sur la balance elle-même. Elle est protégée par un emballage plastique, et sous la balance vous retrouverez les 4 pieds qui ne sont pas rattachés à celle-ci. Les 4 pieds viendront se coller à l’arrière de la balance sur les 4 petits adaptateurs prévus à cet effet. La manipulation ne prend que quelques secondes et n’a rien de compliqué.

Comme souvent dans les coffrets concernant les objets technologiques et connectés, la grosse documentation a laissé place à un simple dépliant qui servira à prendre en main la balance et l’appairer rapidement. Ce guide d’installation rapide contient toutes les informations qu’il faut savoir et il a été logé dans l’intérieur du couvercle de la balance.

À noter que cette Body est livrée avec ses quatre piles et qu’il suffira de tirer sur une languette en plastique pour démarrer celle-ci. On ne peut pas plus enfantin. Puisque l’on parle des piles, abordons l’autonomie de cette balance puisque celle-ci fonctionne à piles et ne se recharge pas.

Comme le produit est très récent, il n’a pas pu être possible de confirmer ce que le site Internet Withings présente, mais l’autonomie annoncée pour se pèse-personnes connecté est d’un an et demi avant de devoir les remplacer. Bien entendu, plus elle sera sollicitée et plus l’autonomie sera faible et l’on ne sait pas si cette durée annoncée est celle pour une famille de 8 personnes ou pour un couple.

Toujours est-il que vous n’aurez pas à vous soucier ni de la recharger ni de devoir changer les piles sans arrêt. De ce point de vue, la Body est vraiment pratique, mais comme la grande majorité des balances connectées aujourd’hui.

Installation et application

Une fois que les piles ont activé la balance, celle-ci vous propose de faire le premier appairage, et cela se fait via l’application Withings. Au préalable, il faut avoir téléchargée et installée l’application sur votre appareil mobile et il faut avoir pensé à allumer la connexion Bluetooth de celui-ci puisque c’est via cette connexion que votre smartphone ou votre tablette va détecter automatiquement votre nouvelle balance. Il suffira de tapoter sur la balance trouvée par votre appareil mobile pour que celle-ci soit ajoutée à votre profil. L’application vous proposera même d’envoyer un message aux autres membres de votre famille pour qu’ils ajoutent à leur tour la balance à leur profil utilisateur. L’usage de la balance au sein d’une même famille se fait vraiment très simplement.

Si vous avez raté ce processus d’appairage, il est toujours possible d’aller dans la rubrique Mes appareils dans l’application de chez Withings afin de refaire l’appairage. Il faudra aller dans Installer un produit Withings et c’est ainsi que vous pourrez relancer la procédure. Toujours dans cette rubrique, si vous avez déjà installé la balance sur votre réseau, vous pourrez voir l’état des piles dans les appareils que vous avez déjà installés. C’est très pratique pour savoir quand on doit les changer. Raffinement supplémentaire, l’application se propose même de vous envoyer une alerte lorsque les piles seront usagées.

Toujours dans le processus d’appairage, il est proposé ensuite de relier la balance au réseau WiFi domestique du logement où vous allez l’installer. À noter que si la balance utilise le Bluetooth pour communiquer avec le téléphone lors de l’appairage, elle peut aussi le faire via le réseau WiFi après avoir été relayée à celui-ci.

Depuis l’application, vous pourrez aussi installer tous les autres produits de la marque française en toute simplicité, idéale si vous souhaitez vous équiper à l’avenir d’autres produits de la marque Withings.

L’application est aussi le lieu central où vous pourrez suivre votre poids. Withings a déployé depuis un bon moment déjà ce qu’ils appellent la Timeline, lieu qui présente toutes les mesures santé qu’est capable de faire la marque française avec ses appareils. Il sera même possible d’afficher le nombre de pas que vous faites avec votre smartphone si vous acceptez le suivi des pas.

Vous aurez compris que c’est depuis ce lieu que vous pourrez avoir l’historique de vos pesées. Bien pensée, la Timeline est le centre de l’application. En tapotant sur un relevé, vous pourrez accéder aux détails de celui-ci et ainsi voir les autres relevés que celui du poids et de l’IMC qui sont ceux proposés par défaut sur l’écran de la Timeline. Un petit graphique montrant l’évolution de votre poids apparait sur le côté gauche de chaque relevé.

L’application Whitings présente aussi le Dashboard, qui était l’ancienne présentation par défaut de l’application, qui regroupe sous 4 rubriques, les paramètres santé qu’évaluent les objets Withings. Vous y retrouverez là aussi le même type d’information, mais présentées autrement. Honnêtement, nous préférons de loin la présentation sous la forme d’une Timeline, qui n’est pas sans rappeler la très bonne application Up de chez Jawbone.

La dernière rubrique qui sera intéressante sera celle qui permet d’accéder à son profil. Depuis cette rubrique, vous pourrez compléter vos informations comme votre taille, nécessaire pour calculer votre IMC (Indice de Masse Corporelle). C’est aussi depuis cette rubrique que vous pourrez choisir de partager les informations relevées par les produits Withings avec d’autres applications. Ainsi, sur iPhone, vous pourrez choisir d’envoyer les données collectées par votre balance vers l’application Santé par exemple.

L’application propose même de mettre en place des rappels, idéal si vous ne souhaitez pas oublier de vous peser à un moment donné de la journée. L’application est donc complète et elle s’avère très simple à utiliser. On regrettera juste qu’elle ne soit pas pleinement compatible avec les tablettes. Testée sous iOS, elle n’est effectivement disponible que sur iPhone, mais pas sur iPad (elle s’affiche au format iPhone étiré). Il est pourtant bien pratique de pouvoir consulter ses données santé sur une tablette.

L’application rend donc l’installation et l’utilisation de la Body très simple au quotidien, même pour quelqu’un qui n’a aucune connaissance particulière en informatique. Il faut juste penser à avoir son smartphone à portée de main avec le Bluetooth ouvert, de même que l’application Withings installée dessus.

Mise en route et pesée

Une fois la balance configurée, de la même manière qu’une balance ordinaire, vous la déposerez à l’endroit où elle vous servira ainsi qu’à toute la famille. Bien souvent, les balances trouvent leur place dans une salle de bains ou encore dans la chambre. Monter sur la balance permettra de la faire sortir de sa veille.

Comme nous vous le disions, pour tirer le meilleur parti de celle-ci, il faut commencer par se créer un profil que l’on retrouvera sur l’application Withings, tout comme sur le site Internet. Donner le maximum d’informations permettra d’avoir les résultats les plus pertinents possible (comme l’IMC par exemple).

Il est donc possible de créer jusqu’à 8 profils et dès lors que vous allez monter sur la balance, celle-ci sera capable de reconnaitre automatiquement la personne qui est en train de se peser. C’est alors que la mesure sera envoyée directement vers son profil. Il faut moins de 30 secondes pour que la mesure soit envoyée vers votre smartphone, que ce soit en Bluetooth ou en WiFi. J’ai comparé les résultats obtenus entre une balance connectée et une balance classique, ils sont quasiment identiques et la Body semble faire preuve d’une bonne fiabilité. Attention toutefois, veillez à ce que l’endroit où vous allez vous peser présente un sol bien droit pour que les 4 pieds reposent bien sur le sol en même temps et à la même hauteur.

Si une pesée n’a pas été associée au bon profil, il est possible de la supprimer et celle-ci devra être associée à un autre profil ou alors être supprimée définitivement. De même, si la variation de poids est trop importante d’une journée sur l’autre (si vous vous pesez avec des vêtements lourds un jour par exemple), il est possible que celle-ci ne soit pas attribuée et qu’il faille donc l’ajouter à son profil manuellement.

De manière générale, cette balance connectée s’utilise de la même façon qu’une balance classique, la différence étant que l’historique de vos pesées sera accessible en permanence depuis l’application. Nous ne reviendrons pas non plus sur les différents éléments que la balance de chez Withings est capable dévaluer et que nous avons détaillé plus haut.

Conclusion