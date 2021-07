Notre test de la balise connectée Wistiki Voilà!

Wistiki est une start-up française spécialisée dans le développement de balises Bluetooth. Nous avons eu l’occasion de tester leur dernière création, la Voilà! et nous vous livrons nos impressions dans ce test complet.

Design et spécifications

Wistiki a développé sa balise en collaboration avec Philippe Starck, un créateur français qui a notamment conçu le design de la Freebox Révolution. Le look de cet engin connecté s’approche fortement de celui d’une simple clé USB dont l’embout serait coloré, le reste étant en métal. Chacun sera libre d’apprécier (ou non) la patte de l’artiste. Un petit bouton est incrusté sur le dos de la balise, nous aborderons son usage dans le prochain paragraphe.

Un trou permet de glisser la Voilà! dans un porte-clé, ce qui est son usage principal : retrouver vos objets perdus. L’utilisation de l’aluminium permet d’avoir un objet qui semble solide et reste cependant léger (11 grammes seulement). L’embout coloré transparent laisse apercevoir un circuit électronique. Quatre coloris sont proposés : orange, rose, violet, jaune. N’essayez pas de retirer l’embout, il est solidement fixé et n’est pas prévu pour être retiré.

La balise Voilà! utilise le Bluetooth 4.0 pour communiquer. Elle est aussi équipée d’un haut-parleur totalement invisible. Et pour assurer une bonne durée de vie, elle est étanche jusqu’à 10 cm. Son prix actuel est de 34.99€ sur le site officiel au lieu de 49.90€.

Application Wistiki By Starck

Compatibilité : Android 4.4.2+ et iOS 8+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

Comme tout objet connecté, la Voilà! dispose d’une application compagnon, ici nommée Wistiki By Stark. Elle est disponible sur Android et iOS, mais pas sur Windows Phone.

Lors de la première connexion, un court tutoriel vous expliquera le fonctionnement de la balise. Ensuite, il vous sera demandé d’associer votre Wistiki. Vous pourrez y associer une couleur et une photo, pratique si vous possédez plusieurs modèles. Vous devrez aussi créer un compte gratuit. Vous arriverez ensuite sur l’interface principale au style “Flat Design”.

Toutes vos balises de la marque française seront affichées ici. Un appui sur l’une d’elles vous donnera sa dernière position estimée (calculée via le GPS/Wifi de votre smartphone) et vous permettra aussi de la faire sonner si elle est à portée du signal Bluetooth.

Un glissement vers la droite vous amènera aux options avec des liens vers le magasin de la marque ainsi que d’autres vers le site d’aide.

Le dernier écran situé sur la droite fait appel à la communauté : si vous trouvez un Wistiki, quelques étapes vous permettront de le signaler à son propriétaire. Un concept appréciable.

Revenons maintenant au fonctionnement de la balise. Il est très simple : si vous perdez l’objet auquel est attaché la balise Voilà! (clés, animal …), il vous suffit d’appuyer sur le bouton en forme de cloche pour déclencher le haut-parleur de l’engin. Celui-ci émet une petite mélodie dont la puissance sonore est de 90 dB. Afin de vous guider plus rapidement, une jauge indique l’éloignement approximatif de l’objet perdu. Si par hasard votre balise se situe hors de portée Bluetooth, une carte vous indiquera sa dernière position connue.

Ça fonctionne plutôt bien, mais on pourra regretter quelques petits manques. Primo, il est impossible de changer la mélodie ou d’en monter le son. Deuzio, Voilà! n’émet pas de lumière. Utiliser l’embout transparent pour y incorporer une petite LED aurait permit de pousser le concept un peu plus loin il me semble. Tertio : la précision de la jauge de repérage semble parfois assez légère. Même en tenant la balise juste à côté du smartphone, elle ne cesse de varier avec par moment des indications trop élevées. Et pour finir, on déplorera le manque d’optimisation de l’application au niveau de la batterie. Celle-ci tourne toujours en fond et draine bien vite l’énergie du smartphone. Heureusement, des mises à jour arrangent régulièrement cet état.

Il n’y a pas non plus que du négatif, rassurez-vous ! La start-up française a eu de bonnes idées, comme par exemple utiliser la communauté des “Wisters” à son avantage. Si vous retrouvez un trousseau de clé avec un Wistiki, vous pourrez prévenir son propriétaire via l’application. Vous pourrez aussi partager ou donner votre Voilà! à un ami afin qu’il puisse lui aussi faire sonner la balise. Pratique si vous n’êtes pas proche de vos clés et qu’un membre de la famille en a besoin rapidement, mais ne sait pas où les trouver.

Dernier point intéressant, si vous perdez votre smartphone, vous pouvez le faire sonner en appuyant simplement sur le bouton de la balise. Là aussi, la mélodie n’est pas modifiable, mais elle a le mérite de fonctionner même si votre mobile est en mode silencieux. Naturellement, si vous sortez de la portée du Bluetooth, ça ne marchera pas.

Autonomie

Voilà! est alimentée avec une pile bouton CR2032. Son autonomie est donnée pour environ 3 ans. Un score plutôt énorme ! Mais (il y a toujours un “mais”) tout n’est pas parfait. Le boitier de la balise est complétement fermé, il est impossible de l’ouvrir pour en changer la pile. Après trois ans d’usage, vous serez bon pour en acheter une neuve… De plus, aucune indication dans l’application ne permet de savoir le niveau de charge restant. Si vous venez à perdre vos clés dans quelques années et que la batterie est vide, vous risquez d’être bien embêté. Espérons que ce petit écueil soit réglé dans de futures mises à jour. Voilà! reste cependant une des balises avec la meilleure autonomie.

Conclusion