Visuo XS809W : notre test du clone de Mavic Pro, meilleur que le TK110HW ?

Après le test du TK110HW, nous continuons nos avis sur les drones pliants avec le Visuo XS809W. En attendant un comparatif détaillé, voici le test complet qui vous donnera une première idée des performances de ce petit multirotor.

Prix et caractéristiques techniques

Comme beaucoup de ses pairs, le XS809W est un drone qui provient de Chine. Importé via Gearbest, notre modèle de test est commercialisé à un prix attractif puisqu’il se trouve à environ 45€ à l’heure où j’écris ces lignes. Notez qu’il est RTF, donc la radiocommande est incluse dans le pack. Il peut aussi se piloter avec un smartphone.

Passons maintenant à la fiche technique. Il n’y a rien de bien exceptionnel, mais on s’en doute vu le prix !

Moteurs brushed

Gyroscope 6 axes

Headless mode

Caméra Wifi 0.3 MP

Cascades automatisées

Retour automatique

3 vitesses

Dimensions : 17.5 x 13 x 6 cm (bras repliés)

Dimensions : 21.5 x 21.5 x 6 cm (bras déployés)

Poids : 160 grammes

Contrairement à ce qui est indiqué sur le paquet, l’engin n’a pas de maintien d’altitude. Il faut donc gérer les gaz manuellement lors du stationnaire, ce qui pourra rebuter les pilotes débutants. Notez aussi que “headless mode” et “retour automatique” sont à prendre au sens large. L’engin n’a pas de GPS, ces fonctions sont très basiques comme nous le verrons plus loin dans le test.

Tout comme le Mavic Pro dont il s’inspire, le XS809W a le gros avantage d’avoir des bras repliables. Ça fait un vrai gain de place et simplifie grandement le transport. J’aime vraiment ce type de fonctionnement qui apporte une vraie valeur au drone. Son design angulaire est d’ailleurs très plaisant, même si on peut lui reprocher son manque d’originalité. On pourra juste regretter que la mise en place des carènes clipsables empêche le repliage complet des bras.

Caméra

Le XS809W embarque une caméra wifi de 0.3 MP. C’est un équipement qui est souvent présent sur les appareil en entrée de gamme. N’espérez cependant pas faire des prises de vue aériennes de folie. Filmant en 480p à 25 fps, cette caméra est vraiment basique. Il faut l’appairer à un smartphone pour récupérer les images et avoir un retour en temps (presque) réel. La latence est trop élevée pour faire du vol hors-vue, mais ça reste sympa pour une photo rapide.

On peut légèrement incliner l’objectif comme sur les drones de course, ce qui évite de filmer le sol quand on accélère. On distingue sous la coque un emplacement avec le sigle micro-SD, mais il n’est pas fonctionnel. Il est destiné au modèle XS809C/HC. N’oubliez donc pas le téléphone, sinon vous ne pourrez rien enregistrer.

Radiocommande

Le mini-Mavic est fourni avec sa radiocommande. Cette dernière ressemble à une manette de console style XBox 360. Un bras pliable permet d’insérer un smartphone. La manette utilise 3 piles AA pour fonctionner. Contrairement au Hubsan H109S, il n’y a pas la possibilité de mettre une vraie batterie LiPo à la place des piles. Du fait de l’absence de maintien d’altitude, la radiocommande est uniquement configurée en mode 2. Certains boutons ne fonctionnent pas comme ceux pour les photos et vidéos. Idem pour l’atterrissage ou décollage automatique. Ces fonctions sont destinées aux autres drones de la marque.

Dans l’ensemble la prise en main est agréable et les symboles sur les boutons permettent une meilleure lisibilité. J’aurai malgré tout aimé des sticks plus fins sachant que le throttle est très sensible. La forme des joysticks oblige un usage avec les pouces, ce qui est loin d’être précis. Comme la plupart des radiocommandes en entrée de gamme, celle du XS809W utilise seulement 4 canaux 2.4 GHz. Faites bien attention à voler loin des zones chargées en signaux wifi.

Prise en main

Il est temps de passer à la partie amusante ! Contrairement au TK110HW, le Visuo ne possède pas de mécanisme de blocage des bras. En cas de choc, ceux-ci se replieront donc plus ou moins près de la carlingue selon l’angle d’impact. Le drone semble néanmoins assez solide, en grande partie grâce à sa légèreté.

L’association avec la radiocommande se fait en toute simplicité. Il faut d’abord allumer le quadricoptère grâce au bouton sous la carlingue. Une fois bien calé, on monte les gaz à fond, puis on les redescend. Des bips et le passage au fixe des LED sur les pieds signaleront la bonne mise en place de l’appairage. Il ne reste plus qu’à décoller. Comme je le disais précédemment, le stick des gaz manque de précision. Il est assez difficile de stabiliser l’engin à la verticale. Évitez donc de voler trop bas du sol afin d’avoir le temps de rattraper une baisse de régime un peu trop forte.

En dehors de ça, le XS809W offre des prestations plus que correctes. Doté de trois vitesses, il a un bon punch à sa vitesse maximale. Il prend d’ailleurs une forte inclinaison une fois poussé au maximum, il ne faut donc pas hésiter à bien envoyer les gaz pour éviter une descente trop brusque. Le drone chinois s’avère stable et résiste plutôt bien au vent, du moins à vitesse max. Il reste cependant trop léger pour des rafales au-delà de 25 km/h.

Les modes headless et retour automatique fonctionnent bien. Evidemment, le drone n’étant pas équipé de GPS, il faut bien faire attention à activer ces fonctions en ayant le nez dans le même sens qu’au décollage. C’est un comportement classique sur les appareils n’ayant qu’une boussole magnétique dans le contrôleur de vol.

Application XSW UFO

Etant donné qu’il utilise une caméra wifi, le XS809W possède une application dédiée. Cette dernière permet de récupérer les photos et vidéos sur le smartphone, mais aussi piloter le drone. Si vous débutez, je vous recommande de piloter avec la radiocommande. Malgré tout, cette appli a un avantage : la gestion des gaz est moins abrupte que la manette. Il est néanmoins préférable d’utiliser cette dernière car elle offrira une meilleure portée que le wifi.

Coté fonctionnalités, l’application offre les mêmes fonctions que la radiocommande. Vous pouvez aussi piloter avec le gyroscope du smartphone en inclinant celui-ci. C’est amusant, mais peu précis. Les flips s’exécutent aussi depuis XSW UFO. Le multirotor asiatique s’en sort d’ailleurs plutôt bien, restant très stable en sortie de flip. Pour ce qui est du retour vidéo, il est comme toujours en wifi d’assez piètre qualité avec des gels et une certaine latence.

Autonomie

Le Visuo XS809W est doté d’une batterie LiPo 1S de 900 mAh. Tout comme sur le Parrot Mambo, elle est rackable et possède un format propriétaire. N’espérez donc pas bidouiller pour la remplacer par un modèle plus puissant en 2S. Niveau autonomie, le constructeur annonce 10 minutes de vol. Ce temps est légèrement surestimé, comme souvent. Pour ma part, j’ai obtenu une durée de vol moyenne de 8 minutes et 30 secondes. Il est à noter que je volais en vitesse 3 et que j’avais un léger vent de 15 km/h lors de mes essais. En volant à vitesse moins élevée, on peut donc se rapprocher des dix minutes de vol par temps calme. L’autonomie est donc un bon point pour ce drone étant donné son prix bas.

La recharge se fait via micro-USB. Il faut un peu moins de 2h pour remettre la batterie d’aplomb après un vol. C’est à peu prêt le même temps que pour les concurrents.

Pièces détachées

Plusieurs pièces sont déjà fournies dans la boite, à savoir 4 hélices de rechange, un tournevis et 4 carènes de protection. En cas de casse, il est possible de commander les pièces suivantes chez Gearbest :

Coque : 3.45€

Caches moteurs x 4 : 2.91€

Carènes x 4 : 2.47€

Hélices x 4 : 2.42€

Batterie 1S 900 mAh : 5.88€

Contrôleur de vol : 6.92€

Moteurs brushed x 4 : 7.91€

Comme vous pouvez le constater, il y a de quoi refaire le drone à neuf pour pas cher !