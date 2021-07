Nokia Thermo : notre test du thermomètre connecté

À un rythme régulier, la société française Withings, propriété de Nokia, sort des objets connectés tantôt orientés pour le sport, tantôt vers la santé. Son dernier né, le Thermo, est sorti cet été et prend place dans l’écosystème mis en place par Withings. Nous vous proposons de le découvrir en notre compagnie.

S’il est une marque qui est devenue incontournable sur le marché des objets connectés orientés vers la santé en France, c’est bien Withings. Balances, montres et trackers, tensiomètre ou encore réveil lumineux, on ne peut pas dire que la marque française ne fait pas tout pour que l’on se sente mieux et que l’on prenne soin de nous.

Au début de l’été, c’est le Withings Termo que la marque française, rachetée par Nokia, a présenté à la presse. Sorti quelques semaines plus tard, nous avons pu mettre la main sur ce nouveau dispositif santé afin d’en faire le tour. Comme toujours chez Withings, on associe un objet pratique avec un design sobre et une facilité d’utilisation. Suivez le guide.

À quoi ça sert ? Les fonctionnalités

Petit rappel, un thermomètre est un dispositif médical qui va servir à mesurer la température du corps. Pour information, la température du corps donne des indices sur l’état de santé d’une personne. Lorsqu’un organisme est en train de combattre un virus ou une maladie, il est possible que la température monte. C’est ce que l’on appelle avoir de la fièvre. Au même titre que la tension, le rythme cardiaque ou d’autres éléments que l’on peut évaluer soi-même, une variation de cette donnée est souvent un symptôme d’une affection quelconque.

Partons donc du principe que cet objet santé n’est pas curatif (il ne soigne pas), mais il va permettre de mettre en évidence ou non des éventuels symptômes liés à une maladie ou une affection. Un relevé anormal doit donc être pris en compte pour la consultation prochaine d’un médecin, comme le rappelle l’application qui accompagne le dispositif. L’application ne manque d’ailleurs pas donner des conseils et d’expliquer les états fiévreux, ce qui permettra d’y voir plus clair après un relevé.

Le thermomètre de Withings est un thermomètre temporal, c’est-à-dire qu’il va prendre la température en appliquant le dispositif sur le front (en le faisant glisser même, comme on le verra plus bas). Longtemps, nous avions dans les familles des thermomètres rectaux qui, en plus de la gêne que pouvait engendrer le fait de prendre sa température, n’étaient pas des plus hygiéniques. En effet, ce genre de dispositif se destinant à une famille, il sera bien plus aisé de faire glisser l’accessoire sur le front, sans compter que la prise de température est rendue plus ludique grâce à l’application qui accompagne l’accessoire.

Que ce soit donc pour prendre la température de quelqu’un qui est malade ou encore suivre sa température pour calculer son cycle d’ovulation (pour les femmes qui souhaiteraient tomber enceintes), le thermomètre de chez Withings trouvera aisément sa place au sein du foyer et permettra, grâce à la gestion de tous les membres de la famille, de garder un historique des relevés. Comme l’application qui accompagne le thermomètre se glisse sur un smartphone, rien n’empêchera ensuite de présenter son relevé de températures à un médecin.

La question qui pourrait se poser est celle de la fiabilité du dispositif. Pour m’en convaincre, et par esprit de sacrifice, j’ai testé le thermomètre conjointement au thermomètre familial et j’ai trouvé les mêmes mesures, à ceci près que le thermo de chez Withings donne une mesure encore plus précise. J’ai fait ce test sur trois jours à la suite avec, à chaque fois, la même conclusion, la mesure s’avère identique que sur un thermomètre classique.

D’ailleurs, ce dispositif proposé par Withings n’est en rien un gadget puisqu’il a obtenu, entre autres, l’agrément de la FDA (Food & Drugs Administration), la fameuse agence américaine chargée de contrôler les dispositifs santé avant leur mise sur le marché.

Si l’on se rend sur le site de Withings, le constructeur nous en apprend un peu plus sur la technologie présente au sein de son nouveau concentré de technologie. C’est la technologie HotSpot Sensor qu’utilise Withings, qui permet de prendre plus de 4000 mesures en 2 secondes. La mesure se concentre sur l’artère temporale, qui, directement reliée au cœur, permet d’avoir un relevé le plus fiable possible.

À noter que pour prendre la mesure, le thermomètre n’a pas besoin d’être directement appliqué sur le front, il peut être maintenu à environ 1 centimètre de la peau. Comme l’explique un tutoriel qui aide à la prise en main, il faut balayer la partie frontale pour obtenir une mesure fiable et précise. La manipulation se fait très facilement. Aucun fluide corporel n’entre donc en contact avec ce thermomètre, ce qui lui assure une hygiène totale.

L’application regorge de tutoriels qui permettront de prendre parfaitement en main cet accessoire qui a aussi le mérite, de par sa taille, de se glisser facilement dans une trousse de soins.

Que retrouve-t-on dans le coffret ?

Withings a décidé de faire simple et sobre pour accompagner son thermomètre. L’ensemble vous sera livré dans une boite aux dimensions dépassant à peine celle d’un smartphone à grand écran. La boite possède un petit cordon sur le dessus idéal pour le transporter ou encore pour le suspendre en rayon.

À l’intérieur, vous aurez le strict minimum avec d’un côté du coffret le thermomètre et de l’autre côté la documentation. Cette documentation servira à vous guider vers la mise en route et la prise en main du thermomètre, il est donc nécessaire d’y jeter un coup d’œil avant de se lancer dans la première utilisation.

De son côté, le thermomètre est attaché à la boite par une languette qu’il faut décoller pour le prendre en main. À noter qu’il est livré avec ses deux piles AAA qui lui assureront une large autonomie, en plus de vous affranchir de penser à le recharger avant de l’utiliser (car qui pense à recharger un thermomètre ?). Il n’est pas simple d’évaluer l’autonomie d’un tel accessoire, mais parions toutefois sur plusieurs mois avant de devoir changer les piles.

Comme le dit si bien le titre de cette section, le thermomètre de chez Withings n’a d’intérêt que si l’on a téléchargé l’application qui fonctionne avec. Pour l’occasion, Withings propose une nouvelle application compatible iOS et Android sobrement baptisée Withings Thermo. Si l’on peut comprendre qu’il était peut-être compliqué de gérer le thermomètre depuis l’application Health Mate qui centralise une bonne partie des produits de la marque française, on déplore aussi la multiplication des applications qui viennent se loger ainsi sur notre smartphone. À noter aussi que, comme souvent, cette application n’a pas été développée nativement pour tablettes, mais juste pour smartphone.

Comme on le disait juste au-dessus, l’application doit être téléchargée avant de configurer le thermomètre. En effet, c’est depuis celle-ci que vous allez coupler l’accessoire avec votre réseau WiFi domestique. D’ailleurs, l’application vous permettra d’éviter de saisir à nouveau le chiffrement de protection de votre WiFi, chose que l’on apprécie toujours.

Lorsque le thermomètre a été trouvé pour la première fois, l’application recherchera une éventuelle mise à jour et l’installera dans la foulée. Depuis un iPhone, vous pourrez aussi aller dans votre profil afin d’autoriser l’application à partager vos résultats avec l’application Santé, ce qui est bien pratique si vous l’utilisez.

C’est aussi depuis l’application que vous allez créer votre profil en ajoutant taille, poids et date de naissance ou en entrant les identifiants de votre compte Withings. À noter que vous pourrez créer d’autres profils que vous allez gérer depuis le programme. Lorsque vous allez prendre une mesure avec le thermomètre, une partie tactile, située au bout de l’appareil, permettra alors de choisir à quel profil associer la mesure.

Une fois votre profil et ceux des autres membres de votre famille créés, il ne reste plus qu’à prendre votre température. Pour cela, il faudra commencer par retirer le capuchon protecteur de l’accessoire. Un seul bouton est disponible sur l’accessoire, il permettra de le mettre en route. Vous devez ensuite poser le thermomètre sur votre front (ou le maintenir à moins d’un centimètre) et le faire glisser jusqu’à votre tempe en suivant une ligne droite. Un tutoriel est disponible au sein de l’application, qui vous explique le déplacement à effectuer en détail.

Une double vibration se fera ressentir une fois la mesure prise. Celle-ci s’affiche dans le même temps à l’écran. Comme on l’expliquait plus haut, il faut ensuite attribuer la mesure au bon profil en faisant défiler le nom des personnes enregistrées à l’aide de la zone tactile. Une fois le bon nom sélectionné, il ne reste plus qu’à confirmer en appuyant de nouveau sur le bouton. Une notification sur votre smartphone peut vous prévenir de la bonne réception de la nouvelle mesure.

Ce que l’on aime par-dessus tout, c’est la simplicité enfantine avec laquelle fonctionne cet accessoire et son application. Il se configure en moins de 5 minutes et se prend en main en aussi peu de temps.

L’application n’est pas en reste, car elle ne se contente pas de collecter les résultats, mais elle va bien plus loin. Véritable carnet de bord de votre santé, chaque mesure peut-être accompagnée de plusieurs éléments. D’abord, vous pouvez décrire des éléments comme l’état dans lequel vous vous sentez. Vous pouvez même sélectionner les symptômes ressentis dans la rubrique indiquée. De même, vous pouvez y ajouter la liste des médicaments pris avant ou après la mesure. Enfin, petit raffinement supplémentaire, vous pouvez ajouter une photo afin de rendre cette mesure encore plus visuelle.

Ainsi, vous pourrez plus facilement vous souvenir de l’évolution d’une maladie ou d’une infection grâce à ce carnet de bord que propose l’application. Il sera plus simple de revenir sur vos notes lorsque vous serez face au médecin, par exemple.

L’application va encore plus loin en donnant de nombreuses informations dans les réglages à propos de la fièvre et de ses symptômes. Ce guide, véritablement complet, permet de savoir quand s’inquiéter d’une fièvre et que faire lorsqu’un état fiévreux se prolonge. On doit dire que cette application complète accompagne parfaitement l’objet connecté développé par Withings.

Surtout, l’application comme le thermomètre ont été développés pour être simples à prendre en main, que ce soit par quelqu’un de rompu aux joies du numérique ou par monsieur et madame tout le monde.

Pour qui et à quel prix ?

S’il y a quelques années les objets connectés étaient surtout prisés par les amateurs de technologie, les choses sont en train de changer. D’ailleurs, toutes les études récentes montrent qu’en France nous sommes assez passionnés par ce nouveau domaine dans lequel on figure en bonne position, que ce soit pour les usages comme pour la fabrication. Nokia ne s’y est d’ailleurs pas trompé en rachetant l’un des acteurs phares de ce marché, Withings.

Le thermomètre s’inscrit dans une logique qui est de gommer l’aspect technologique d’un produit pour le rendre simple et efficace à utiliser avant tout. Comme je le disais, j’ai pour ma part mis moins de 5 minutes à installer et utiliser l’appareil pour la première fois. Vous aurez compris que ce nouvel appareil s’adresse à tout le monde, même si les familles avec enfants semblent être une cible privilégiée (en plus, il y a un côté ludique à relever sa température).

Le prix peut encore représenter un frein puisque, si pour un thermomètre classique il faut rarement compter sur un budget dépassant les 10 euros, ce thermomètre connecté est proposé à 99,95 euros. Presque 100 euros pour prendre sa température, nombreux seront celles et ceux qui trouveront cela trop cher. Pensez tout de même que cet accessoire et son application sont faits pour vous accompagner pendant quelques années tant celui-ci est bien fini et robuste.

Toujours est-il que l’aspect pratique de l’ensemble (thermo et application) permet d’avoir un regard plus complet et plus intéressant sur sa santé. Relevé, suivi et plus tard échange avec le personnel de santé sont facilités grâce à ce dispositif. Dans d’autres cas, ce thermomètre peut même se révéler comme un parfait allié (prendre sa température pour suivre le cycle d’ovulation lorsque l’on souhaite avoir un enfant) du quotidien.

Conclusion