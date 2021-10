Accueil » Actualité Test : Sony Xperia 5 mark 3 – Sur son propre chemin balisé Actualité Test : Sony Xperia 5 mark 3 – Sur son propre chemin balisé Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Au printemps 2019, Sony s’est engagé dans sa voie actuelle avec deux modèles haut de gamme, le plus grand Xperia 1 avec écran 4k et le Xperia 5 légèrement plus fluide. format étroit 21: 9, en plus sans plier la caméra selfie dans l’écran, ce qui rendait les mobiles encore plus hauts par rapport à la largeur.

Après cela, ils ont essentiellement lancé des versions raffinées de ces deux modèles, et le Xperia 5 mark 3 (ou Xperia 5 III comme l’écrit Sony) ne diffère pas beaucoup du Xperia 5 ou du Xperia 5 mark 2. L’épaisseur a varié de quelques dixièmes de millimètres. , le poids a augmenté de quelques grammes, les caméras ont été affinées et bien sûr les performances ont augmenté à chaque nouveau modèle.

Ceux qui ont apprécié les modèles Compact de Sony se réfèrent souvent au Xperia 5. Certes, le Xperia 5 mark 3 est plus étroit que la plupart des nouveaux modèles actuels, mais le format long et étroit à l’écran et la liste de capteurs au-dessus le rendent aussi haut que beaucoup. mobiles avec un écran beaucoup plus grand. . Il n’est donc pas facile à utiliser d’une seule main comme l’étaient les mobiles Compact.

Pas aussi unique qu’avant

Le format d’écran long et étroit de Sony ne se démarque plus autant maintenant que la plupart des mobiles Android ont un écran au format 20:9, mais vous remarquez quand même la différence. Sony affirme qu’il est bon de regarder des films dans ce format et que dans d’autres contextes, vous obtenez également plus de contenu à l’écran. Quand il s’agit de film, je regarde principalement des services de streaming et il y a peu ou pas de séries au format 21:9, donc j’ai généralement des bords noirs. En termes de plus de contenu, cela dépend principalement de la taille du texte sur laquelle l’écran est défini par rapport à la taille de l’écran.

Un argument utilisé par Sony est que vous pouvez diviser l’écran entre deux applications, mais il est en partie assez lourd à configurer, même avec le menu latéral de Sony qui devrait vous aider, en partie il est exécuté dès que vous devez saisir du texte dans l’un des les applications, car le clavier se trouve alors sur l’une des fenêtres et la recouvre.

Bien que je ne voie aucun avantage au format d’écran, c’est un bon écran, et j’apprécie vraiment le taux de rafraîchissement d’écran plus rapide de 120 hertz qui a été introduit sur le modèle de l’année dernière.

Interface propre avec des applications supplémentaires

Le système est Android 11, et Sony ne fait plus grand-chose pour donner au système son propre caractère. Cependant, nous obtenons actuellement plus d’applications préinstallées, que ce soit avec la publicité de Sony ou de tiers, que de pratiquement tout autre fabricant, et il faut un certain nettoyage pour s’en débarrasser.

La capacité de Sony à ignorer apparemment complètement ce que font ses concurrents est peut-être plus évidente dans les caméras, pour le meilleur ou pour le pire. L’accent est mis sur des choses complètement différentes de celles des autres fabricants d’appareils photo, et lorsque Samsung et Apple sont devenus meilleurs en photographie sombre, Sony est clairement derrière ici. La spécialité de Sony est plutôt leur autofocus. Lorsque d’autres fabricants de mobiles se concentrent sur ce qui est au centre de l’image, sauf demande contraire, Sony recherche des visages ou d’autres objets sur lesquels se concentrer. Le bouton de l’appareil photo est très utile ici, car comme un vrai appareil photo, vous pouvez l’appuyer à moitié et voir ensuite où se situe la mise au point. Si ce n’est pas là où vous vouliez, vous pouvez sélectionner manuellement en appuyant sur l’écran, puis la mise au point se verrouille sur ce que vous avez appuyé, que vous déplaciez la caméra ou qu’il s’agisse, par exemple, d’une voiture se déplaçant dans une image. Ce verrouillage manuel fonctionne bien alors que je suis souvent surpris et dérangé par le choix que fait l’automatisme s’il doit choisir lui-même le point de focalisation.

Cela ne devrait rien avoir à voir avec la mise au point, car la profondeur de champ est assez longue lorsque je photographie des choses à des dizaines de mètres, mais j’ai parfois des problèmes avec les images qui ne sont pas super nettes, ou elles ne sont vraiment nettes que sur un petit partie de la surface de l’image. Il n’est pas rare que la netteté de l’image varie sur la surface d’une image sur une image d’appareil photo mobile, et c’est peut-être simplement que Sony n’est souvent pas vraiment nette au milieu de l’image où j’attends la meilleure netteté. Il ne faut pas non plus exagérer l’effet, ce n’est que lorsque j’agrandis les images à 100 pour cent sur un écran d’ordinateur que je le remarque.

Les images des caméras ont une bonne reproduction des couleurs et une bonne plage et surtout la caméra grand angle est meilleure que la moyenne. D’un autre côté, comme je l’ai mentionné, ils sont irréversibles et nettement pires dans les photos en basse lumière que mon Samsung de trois ans, que j’utilise le mode nuit automatique ou le mode professionnel pour ajuster les paramètres.

Avec la caméra zoom, Sony a choisi sa propre solution originale. C’est une caméra périscope, mais au lieu d’atteindre un super zoom maximum, Sony l’a rendue variable avec deux modes, zoom 2,9 et 4,4 fois. C’est un bon choix. Vous avez rarement besoin de ce super zoom, et si vous avez un appareil photo zoom avec un grossissement de 5x, vous ne pouvez pas prendre de photos avec un grossissement inférieur si vous souhaitez une section légèrement plus grande.

Ensuite, la façon dont il est résolu techniquement est une autre affaire, et en tant qu’utilisateur, cela se serait tout aussi bien passé si Sony avait simplement ajouté un quatrième appareil photo. Je peux imaginer qu’il aurait été difficile de rendre le téléphone aussi compact à l’époque, car avec les normes modernes, le Xperia 5 mark 3 dispose d’un îlot de caméra inhabituellement discret à l’arrière.

Les zooms font quand même un travail décent. Le grossissement 2,9x est nettement plus net que si j’agrandis numériquement une image de l’appareil photo principal, et le zoom 4,4x est plus net que le grossissement numérique 2,9x, mais ici la différence est plus petite. Si la lumière est à moitié mauvaise, le résultat du zoom plus fort est parfois directement pire.

Professionnel

L’un des principaux avantages des appareils photo est en fait l’application appareil photo Camera Pro, qui est désormais l’application standard pour les appareils photo. Il possède à la fois un mode automatique et des modes pro où vous pouvez régler presque tout, et toute l’interface est conçue comme un véritable appareil photo. Si vous ne voulez pas vous soucier des paramètres, vous pouvez toujours pointer et appuyer comme sur n’importe quel appareil photo mobile, mais si vous souhaitez régler les choses manuellement, non seulement c’est possible, mais tous les paramètres sont plus faciles à utiliser à mon avis que sur toute autre caméra mobile.

Le Xperia 5 mark 3 ne va pas gagner de nouveaux fans pour Sony et si vous faites partie de ceux qui s’en tiennent au format, vous ne serez pas déçu ou surpris par le dernier modèle. D’un autre côté, il est un peu inquiétant que l’étiquette de prix ait autant reculé. Le premier Xperia 5 a coûté 8 000 SEK, le deuxième 9 000 SEK et maintenant 9 800 SEK. Il est difficile de prétendre que tant de nouveautés ont été ajoutées qui justifient l’augmentation des prix.

Questions et réponses

Comment est le son du haut-parleur ?

Vous obtenez un très bon son qui donne une sensation stéréo, même si le téléphone est si petit.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

La batterie est en fait beaucoup plus grande que sur les modèles précédents, et cela se remarque également sur la durée de vie de la batterie qui est vraiment bonne.

Le téléphone est-il résistant ?

Il est étanche selon IP68 et possède du verre Gorilla Glass résistant aux chocs, mais pas du dernier modèle Gorilla Glass Victus, mais de l’ancien Gorilla Glass 6.

Une alternative:

Mobile plus fluide

Asus Zenfone 8 est un modèle haut de gamme compact avec une bonne configuration de caméra, qui est un peu potelée, mais plus courte en hauteur.

Exemple de caméra

La balance des blancs tire parfois dans la direction sombre, mais il y a des nuances même dans l’obscurité.