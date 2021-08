Accueil » Objet connecté Santé Sleep Dot : test et avis sur le traqueur de sommeil à moins de 40€ Objet connecté Santé Sleep Dot : test et avis sur le traqueur de sommeil à moins de 40€ Rédaction AfricaDaily 1276 Vues

Vous souhaitez suivre la qualité de votre sommeil sans vous utiliser de traqueur au poignet ? Le produit que nous testons aujourd’hui pourrait vous plaire.

Prix et spécifications

A l’heure actuelle, la plupart des traqueurs sportifs sont capables de suivre votre sommeil. Seulement voilà, nous n’avons pas tous envie de suivre en même temps nos pas, calories, etc… De plus, il peut parfois être désagréable de dormir avec un bracelet au poignet. Commercialisé sur le site Pearl, le Sleep Dot conçu par Newgen Medicals a pour unique vocation de quantifier votre sommeil. Son prix est donc relativement bas : 39.90€.

Avec son aspect de gros bonbon, le Sleep Dot est très discret. Il ne pèse que 16 grammes et a un diamètre de 33 mm. Son épaisseur est de 13 mm. Il est dépourvu de batterie et fonctionne avec une pile bouton CR2032.

Afin de tenir en place, le traqueur utilise un système de fixation magnétique suffisamment costaud pour ne pas lâcher lors d’une nuit agitée. Il suffit de détacher les deux parties et d’insérer entre le bout de votre oreiller. L’emplacement recommandé est l’extrémité.

Une fois le traqueur réglé, vous n’aurez plus rien à faire. Il communiquera via Bluetooth 4.0 avec l’application connectée et conservera jusqu’à 7 jours de données en mémoire. Voyons donc maintenant comment procéder.

Application Sleepace

Compatibilité : Android 4.3+, iOS 7+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

Afin de récolter vos données de sommeil, il faut appairer le capteur avec l’application Sleepace. Il faut d’abord créer un compte puis choisir le Sleep Dot dans la liste proposée. Secouez-le un peu jusqu’à ce que la LED verte clignote. Il suffit ensuite de valider et laisser faire. On arrive ensuite sur l’interface principale. Cette dernière est relativement soignée, même si il y a quelques erreurs de grammaire et des fautes d’orthographe qui traînent à quelques endroits. Il est cependant rassurant de constater que les mises à jour règlent ces petits désagréments au fur et à mesure.

La plupart des éléments importants se trouvent d’ailleurs dans le menu principal. La qualité de votre sommeil est exprimée en pourcentage, plus de 80% indiquant un sommeil au top. Le Sleep Dot vous donnera aussi vos horaires d’endormissement et de réveil d’après les données que vous aurez paramétrées. Votre score total est ensuite calculé selon divers paramètres : durée du sommeil profond, mouvements, durée de votre nuit, etc… Des graphiques vous donneront plus de détails. Le principe fonctionne plutôt bien et semble offrir une estimation relativement précise. Lors de ma dernière nuit j’ai mal dormi et le capteur me l’a clairement indiqué. Bien évidemment, il reste difficile de savoir si il fait son boulot à la perfection, mais pour ma part j’ai été assez bluffé. Le traqueur s’est révélé plus précis que des appareils comme le Mi Band 2 par exemple.

Une fois que vous aurez utilisé le traqueur de Newgen Medicals plusieurs nuits de suite, l’onglet Tendances viendra vous faire un résumé de la semaine. Il est possible d’étendre ce résumé au mois en cours après un usage encore plus long. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu de votre temps de sommeil moyen et votre moyenne de sommeil profond. Un onglet permet d’avoir des graphiques plus détaillés. Quelques conseils vous seront donnés afin de pouvoir améliorer vos nuits. Le seul défaut est encore une fois la traduction approximative.

Ceci couvre les relevés effectués par le traqueur. Il est cependant possible de l’associer avec l’application afin d’améliorer vos endormissements et réveils grâce à la musique. Un réglage permet de déclencher une musique douce lors de votre réveil quand vous êtes dans la phase légère. Vous pouvez aussi lancer une musique apaisante qui se coupera quand le Sleep Dot détectera que vous basculez dans les bras de Morphée. J’aime assez ces fonctions qui mettent à contribution le portable. J’aurai cependant aimé que le soir la musique douce puisse se déclencher automatiquement. Il faut en effet la lancer manuellement, il n’y a même pas de moyen de fixer une minuterie pour la lancer à heure fixe. Un dernier paramètre permet de laisser une alerte pour vous rappeler de vous coucher. Pratique si vous n’arrivez pas à vous stabiliser seul. Notez que pour utiliser les aides sonores, il faut bien veiller à couper les optimisation batterie sous Android 5.0+ sinon Sleepace sera coupée par l’OS une fois le smartphone en veille.

Dans l’ensemble je dois dire que j’ai été agréablement surpris par l’application Sleepace. Elle n’est pas sans défauts mais fait malgré tout du bon boulot tout en proposant une interface agréable.

Autonomie

Alimenté par une pile plate CR2032, le traqueur de Newgen Medicals offre une autonomie de 3 mois environ. C’est largement suffisant pour effectuer des dizaines de relevés. La durée d’utilisation semble malgré tout assez faible face à des traqueurs au poignet comme le Withings Activité Steel qui offre 6 mois d’autonomie avec le même type de pile. Il est vrai cependant que le prix de ces deux objets n’est clairement pas le même (130€ pour l’objet connecté de Withings).

Quand la pile montrera des signes de faiblesse, la LED du trauquer clignotera en rouge. Pour la changer, il suffit de l’ouvrir avec un ouvre-boitier fourni dans le package. La manœuvre est rapide et ne demandera pas l’intervention d’un spécialiste. C’est un bon point pour le traqueur de chez Pearl.

Conclusion