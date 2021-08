Samsung Gear S3 : notre test & avis, le meilleur modèle du marché ?

Après une Gear S2 très convaincante mais pas encore assez mature, Samsung remet le couvert avec la Gear S3. Faut-il craquer pour cette nouvelle smartwatch ?

Caractéristiques, design & Prix

Et c’est reparti pour un tour ! Après le fiasco du Note 7, Samsung tente de reconquérir le public avec sa nouvelle montre connectée maison, la Gear S3. Déjà bien séduit par la Gear S2, il faut dire que j’attendais cette nouvelle version avec pas mal d’impatience. Le manque de maturité de l’ancien modèle va-t-il être comblé ? C’est ce que nous allons voir dans ce test. Tout d’abord, sachez que je vais ici livrer mon avis sur le modèle Classic. Comme l’an dernier, la marque a conçu deux déclinaisons de sa montre connectée : Classic et Frontier. Mais contrairement à la dernière fois, les prix sont identiques, seul le look change. La Frontier arbore un design plus sportif alors que la Classic a un style plus urbain. La Gear S3 se voit proposée à 399€, ce qui est plus cher que la S2 qui tournait aux alentours de 350€.

Prix plus élevé donc, mais spécifications en hausse. Les dimensions aussi prennent du galon : 46 x 49 x 12.9 mm pour 57 grammes, la S2 fait 42.3 x 49.8 x 11.4 mm pour 47 grammes. Samsung applique la loi du “Bigger is better” sur tous les aspects de sa smartwatch. Ça se ressent d’ailleurs dès l’ouverture de la boite (plus jolie que l’ancien modèle). La Gear S3 Classic arbore un look assez imposant, ce qui risque de dissuader les personnes avec de petits poignets. On passe ainsi d’un écran de 1.2″ à 1.3″ AMOLED. La définition reste en revanche la même qu’avant : 360 x 360 px.



L’ensemble est très soigné avec un cadre en aluminium argenté. Le bracelet est quant à lui en cuir véritable, ce qui rehausse la bonne impression initiale. On retrouve la couronne pivotante qui était un peu la marque de fabrique de l’ancien modèle. Elle semble toujours aussi fragile et c’est bien dommage.

Sur le côté il y a deux boutons en métal bien implantés qui permettent d’interagir avec Tizen. Le microphone qui était auparavant visible disparaît totalement dans le châssis.

Le capteur de rythme cardiaque n’est pas oublié, il fonctionne d’ailleurs à intervalle régulier. Les relevés sont parfois imprécis, mais dans l’ensemble il fait bien son office.

Pour la Gear S3, Samsung a abandonné son système de bracelet amovible pour revenir à un fonctionnement plus standard. Ce sont des bracelets de 22 mm qui sont maintenant employés. C’est finalement un avantage car même si le montage sera moins aisé qu’avant, le choix est quasiment infini.

Mais que trouve-t-on à l’intérieur de cette montre connectée ? Afin de faire tourner au mieux Tizen 2.3.2, le géant coréen a intégré un SoC Exynos 7270 avec 768 Mo de RAM. Ce tout nouveau SoC est la réponse de Samsung face au Snapdragon Wear qui équipera les futures montres sous Android Wear. Afin de compléter la panoplie, on a une connectivité plutôt riche : wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 et NFC. L’ensemble est certifié IP68, ce qui permet de garder la montre immergée jusqu’à 1.5m de profondeur pendant 30 minutes. La plus grosse nouveauté réside cependant dans l’adjonction d’un haut-parleur, élément absent de la Gear S2.

Plus grosse, plus puissante, plus chère… La Gear S3 fait une meilleure impression que son ancêtre, que ce soit au niveau du design ou celui des spécifications. Tizen a-t-il suivi le même chemin ? Réponse au paragraphe suivant.

Vidéo de présentation

Prise en main & Tizen OS

Compatibilité : Android 4.4+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

Si vous possédiez déjà la S2, alors la S3 ne vous posera aucune difficulté de prise en main. En fait, Tizen ne vous posera aucun problème tellement son utilisation est simple. Le fonctionnement tire toujours partie de la couronne rotative qui permet de naviguer dans la plupart des menus et applications. Depuis le cadran principal qui affiche l’heure, un pivot vers la gauche amène aux notifications (mails, SMS, appels, etc..). Si vous pivotez vers la droite, vous aurez accès aux widgets. Lors de la première utilisation, on constate que plusieurs watchfaces et widgets sont pré-installés.

Si la navigation avec la couronne ne vous plait pas, il est bien sûr possible d’utiliser l’écran tactile. Les deux boutons sur le côté servent à revenir au menu précédent et afficher le menu des applications installées.

Des tutoriels très bien expliqués vous guideront dans chaque nouvelle manœuvre. Tizen se veut simple d’emploi et c’est tant mieux. Grâce à l’adjonction du haut-parleur, la montre peut communiquer avec vous. Il est ainsi possible d’utiliser S-Voice (l’assistant vocal de Samsung) afin de définir votre propre voix comme réveil par exemple ou faire des recherches qui seront commentées. Vous pouvez aussi écouter de la musique, soit directement depuis la mémoire interne de la Gear S3, soit depuis le téléphone. La smartwatch fait ainsi office de kit mains-libres selon les besoins. Dans l’absolu, il est toujours mieux de passer par le smartphone, mais le haut-parleur de la montre peut dépanner dans certains cas.

Tizen apporte aussi une autre nouveauté sympathique : installer les cadrans et applications directement depuis la montre. Même si le smartphone n’est pas connecté, il suffit d’utiliser le wifi intégré dans la Gear S3. C’est super pratique mais pas sans défaut : le choix proposé depuis la montre est restreint et pas forcément des plus pertinents. C’est d’ailleurs le problème majeur de Tizen qui ne possède pas encore un marché d’application très large. Il a grandi depuis l’an dernier, mais ce n’est pas encore la panacée.

Une autre fonction fait son apparition : le mode SOS. Depuis l’application Samsung Gear, vous pouvez paramétrer le bouton de Menu pour ce mode. Une fois fait, un triple appui sur le bouton de la montre enverra un SMS jusqu’à quatre personnes de votre choix. Votre position sera traçable pendant une heure depuis un navigateur Web. Vous pouvez aussi déclencher un appel vocal pour les personnes définies. Cette fonctionnalité pourra s’avérer pratique en cas d’urgence, même si elle nécessite d’être connectée à un réseau wifi ou à votre smartphone.

Le look de l’OS mobile de Samsung n’a pas changé. Il mêle des fonds sombres aux couleurs vives. L’écran AMOLED en tire parfaitement partie et reste visible même en plein jour. Il y a quand même eu un petit ajout esthétique en la présence de fonds d’écrans sur les widgets. Ça rajoute un peu de couleur et de personnalisation.

La mode est aux activités physiques. Tout comme sur la S2, la nouvelle montre connectée de Samsung s’appuie fortement sur S Health. Nombre de pas, calories dépensées, rythme cardiaque, etc… L’engin est un vrai traqueur d’activité. Elle suit aussi votre sommeil, du moins si vous avez le courage de la porter la nuit ! Notez aussi que le décompte des étages est bien plus précis qu’avant sur le Gear Fit 2. De nouveaux widgets mettent l’accès sur les défis entre amis. D’ailleurs, la montre s’avère être un coach sportif plutôt motivant, vous permettant de gagner des badges lors de vos accomplissements. Elle pourra aussi vous demander de pratiquer des étirements lors de trop longues périodes d’inactivité. Dans l’ensemble, c’est plutôt fonctionnel, même si les relevés sont par moments imprécis.

Le GPS intégré permet quant à lui de suivre vos parcours. Un altimètre suivra aussi vos élévations (une augmentation de 3 m est comptée comme un étage gravi). Il ne prend malheureusement pas en compte les étages descendus. Cet altimètre est assez capricieux en intérieur, même si le suivi des étages fonctionne bien.

La Gear S3 reprend donc les mêmes bases que son ancêtre de 2015 et y ajoute quelques éléments sympathiques. Moitié montre connectée, moitié traqueur d’activité, elle évolue dans le bon sens. Malgré tout, on se rend vite compte qu’elle n’apporte pas de grosse innovation face à ses concurrentes plus âgées sous Android Wear.

Autonomie

Avec les années, les montres connectées ont lentement mais sûrement améliorées leur autonomie. Là où il y a quatre ans un tel gadget ne tenait pas plus d’une journée, on observe maintenant des engins capables de tenir une semaine complète avant de passer à la case recharge. Afin d’aller dans ce sens, Samsung a doté sa Gear S3 d’une batterie de 380 mAh. La marque asiatique affirme ainsi que sa smartwatch peut tenir la charge entre trois et quatre jours. Ce n’est donc pas aussi bon qu’une Pebble ou même une Garmin, mais c’est quand même mieux que la Gear S2. Bien sûr, tout dépend de votre utilisation. Si vous utilisez le mode AoD, c’est-à-dire l’écran actif en permanence avec le wifi et le GPS activés, n’espérez pas tenir quatre jours ! Mais en coupant les connexions inutiles et en retirant l’allumage permanent, alors oui vous pourrez bien tenir quatre jours.

Le rechargement passe à nouveau par une base à induction. Il faut compter environ 2h30 pour faire le plein complet de la batterie. C’est dans la moyenne des concurrents, voire légèrement moins bien. Le socle aimanté est cependant très pratique à utiliser.

Conclusion

