Samsung Gear Fit 2 : notre test complet du bracelet

Très attendu après de nombreuses rumeurs alléchantes, le Gear Fit 2 de Samsung arrive enfin. L’attente valait-elle le coup ? Verdict en fin de test.

Design et caractéristiques techniques

Un an et demi après le premier Gear Fit, Samsung semble vouloir rester sur un design similaire. Le nouveau traqueur de la marque coréenne est relativement imposant au poignet, bien qu’il soit doté d’un écran plus petit que son prédécesseur : 1.5″ au lieu de 1.84″. Il est néanmoins confortable une fois au poignet et propose deux tailles de bracelet, à savoir 125-170 mm pour les petits poignets et 155-210 mm pour les grands. Avec 28 grammes au compteur, il est agréable à porter même si il sera plus difficile à oublier que le Misfit Shine 2.

Grosse nouveauté face à son ancêtre, le Gear Fit 2 peut se séparer de ses attaches de bracelet afin d’en changer. Les amateurs de personnalisation apprécieront ce détail qu’on trouvait déjà sur la montre connectée Galaxy Gear S2. Au niveau des coloris, la marque asiatique décline son traqueur en noir, bleu ou rose. Pour ce test, j’ai reçu le modèle bleu. Il est relativement élégant et discret.

Passons maintenant à l’une des grosses qualités de ce Gear Fit 2 : son écran. Doté de la technologie Super AMOLED, il a une définition de 432 x 216 px, soit 322 ppi. Le résultat est impressionnant de qualité. Les couleurs vives sont admirablement rendues, les noirs sont très profonds. Même en plein soleil, il reste lisible. Le tactile répond à merveille et rend ce traqueur agréable à utiliser.

Sur le coté droit, il y a deux boutons : retour et menu. Leur fonctionnement est similaire à ceux de la Galaxy Gear S2 qui utilise le même OS. Vous pouvez paramétrer le bouton de menu comme raccourci vers une application spécifique grâce à un double appui. Simple et pratique.

Pour terminer, on notera que le Gear Fit 2 est certifié IP68, ce qui lui permet d’être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1.5 m. Dommage qu’il ne soit pas plus étanche, les nageurs devront s’orienter vers un autre objet connecté comme le Shine 2 étanche jusqu’à 50 m. Il est cependant possible de l’utiliser sous la douche. Vous pourrez aussi profiter de vos musiques. Et oui, le Gear Fit 2 possède 4 Go de stockage interne et peut lire de la musique via des écouteurs Bluetooth, il n’y a pas de haut-parleur.

Le Gear Fit 2 est donc une belle réussite au niveau du design, même si il reste parmi les plus imposants de sa catégorie. Reste à voir comment il se comporte pour le relevé d’activité. La suite au paragraphe suivant !

Prise en main et fonctionnalités

Tout comme la Galaxy Gear S2, le Gear Fit 2 s’appuie sur l’application S Health (uniquement sous Android) de Samsung pour afficher les relevés. Les réglages du traqueur passent par l’application Samsung Gear. Le bracelet lui-même est compatible avec tous les smartphones Android (4.4 ou +) et avec au moins 1.5 Go de RAM. Pas besoin donc de posséder à tout prix un Samsung pour en profiter. Pour ma part, je l’ai testé sans aucun problème sur un Oneplus One sous CyanogenOS 13.

Il est cependant capable de fonctionner en autonomie grâce à l’OS Tizen porté depuis quelques années par le constructeur coréen.

Le traqueur est en effet capable d’afficher vos nombres de pas, calories brûlées ou même les étages montés dans la journée. Vous pouvez démarrer une activité précise (marche, course, cyclisme, etc…) et même mesurer votre rythme cardiaque à partir du Gear Fit 2 sans aucun besoin de smartphone. L’écran utilise sa forme allongée pour proposer un historique hebdomadaire sous forme de timeline et vous prodiguer des encouragements. C’est réellement très bien fait, l’ensemble incite à faire des progrès permanents.

Le Gear Fit 2 embarque même un GPS afin d’améliorer la précision de votre suivi. Cette option est cependant plus énergivore.

Parlons maintenant de la précision des relevés. Ça va du très bon au plutôt moyen. Pour de la marche, aucun problème, tout semble cohérent. En revanche, le suivi du sommeil est loin d’être parfait. Le traqueur loupe parfois plus d’une heure de sommeil avant de s’activer.

Il en va de même pour la montée d’étages. Il a été incapable de m’indiquer les déplacements sur mon escalier intérieur. En revanche, il détectait bien mon escalier extérieur. Pour finir, le capteur cardiaque n’est pas non plus hyper-précis. Il indiquait parfois plus de 140 pulsations au repos ! C’est un phénomène malheureusement repéré sur de nombreux capteurs dont le Gear Fit 2. Samsung indique même qu’il est recommandé de faire les relevés au repos et immobile.

Malgré tout, le Gear Fit 2 s’en tire bien et mérite sa place dans le haut de gamme. Il se rapproche d’ailleurs des fonctions d’une montre connectée en proposant d’ajouter des cadrans personnalisés, tout comme il permet de recevoir les notifications de mail, SMS ou appels téléphoniques.

La navigation au sein de l’interface se fait via des glissements. L’écran le plus à gauche affiche vos notifications, les autres écrans à droite du cadran principal affichent vos infos sportives. Vous pouvez les retirer ou en ajouter à votre goût. C’est bien fait, les informations sont immédiatement mises en évidence grâce à des icônes colorées. On pourra juste regretter qu’il faille glisser à de nombreuses reprises pour tout faire défiler d’un bout à l’autre.

Autre atout de poids du Gear Fit 2 : le wifi. Le traqueur dispose en effet d’un tel dispositif qui lui permet de recevoir les notifications mail même sans téléphone appairé.

Malgré tout, l’utilisation de l’application S Health sera vivement recommandée pour pleinement profiter du traqueur. Celle-ci vous fournira des graphiques et pourra s’appuyer sur d’autres services complémentaires afin d’améliorer vos relevés.

S Health s’avère très complète et simple à utiliser. C’est d’ailleurs une version allégée qui est utilisée sur le Gear Fit 2. J’apprécie tout particulièrement le suivi de la nourriture qui est très bien fait.

Vous l’aurez compris, ce traqueur est très complet grâce à une pléthore d’options. Même sans smartphone, il se débrouille très bien, malgré quelques relevés parfois fantaisistes.

Autonomie

Avoir un traqueur bourré de capteurs et de connectique en plus d’un grand écran implique nécessairement des sacrifices. L’autonomie du Gear Fit 2 est donc plus limitée que la concurrence. Avec sa batterie de 200 mAh, il tiendra rarement plus de deux jours. En coupant le GPS et le wifi, en baissant la luminosité de l’écran à 50% et en enlevant l’allumage par inclinaison du poignet, j’ai pu suivre mon activité pendant 2 jours et 2 nuits. Samsung propose un mode économie d’énergie qui vient couper les fonctions non essentielles (notifications, GPS, etc…) et passe l’écran en noir et blanc. Avec ce mode, vous gagnerez une journée d’autonomie, ce qui reste quand même léger. En effet, la plupart des concurrents du marché peuvent tenir plus d’une semaine et certains plusieurs mois.

La recharge s’effectue via une station USB sur laquelle vient s’aimanter le traqueur. Il faut environ trois quarts d’heure pour une recharge complète, ce qui est plutôt rapide. Malgré tout, si vous cherchez un traqueur qui pourra vous tenir de longues semaines, il faudra aller chercher ailleurs.

Conclusion