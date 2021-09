Accueil » Actualité Test : Samsung Galaxy Watch 4 – Retour à la case deux Actualité Test : Samsung Galaxy Watch 4 – Retour à la case deux Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Samsung avait passé plusieurs années à construire des montres basées sur leur système Tizen lorsqu’il a été soudainement annoncé au printemps dernier qu’il s’associerait à Google sur leur prochain système de montre. La version officielle était que vous preniez le meilleur de Tizen et Wear OS vers le système suivant, mais en pratique, il s’agit de Samsung de passer à Wear OS de Google, sans parler de la version mise à jour 3.0.

Tant mieux pour Google, qui a eu du mal à amener les fabricants à adopter Wear Olympics ces dernières années. Cela est susceptible de changer maintenant. Il est plus difficile de dire si c’est bon pour Samsung. Ils peuvent économiser beaucoup de coûts de développement tout en obtenant beaucoup d’argent de Google. La question est de savoir si c’est bon pour nous les utilisateurs.

Il est certain que c’est un avantage de laisser tomber vos attentes sur la Galaxy Watch 4, qu’elles soient négatives car vous avez eu de mauvaises expériences avec les versions précédentes de Wear OS, ou positives car vous aimez les montres Wear OS ou Samsung par le passé. Samsung Galaxy Watch 4 est un redémarrage pour Samsung et Google.

Moins cher et plus fluide

La Galaxy Watch 4 est disponible en deux variantes, celle-ci et la plus chère Galaxy Watch 4 Classic que nous avons testée précédemment. Ils ne diffèrent vraiment que par la construction et non par la fonctionnalité. Les deux ont le même processeur et la même taille d’écran. La Galaxy Watch 4 Classic est en acier et possède un anneau autour de l’écran sur lequel vous pouvez tourner, ce qui en fait une montre plus grande et plus lourde que la Galaxy Watch 4 qui est en aluminium. La Galaxy Watch 4 n’est pas vraiment petite non plus, mais elle est légère et fine pour sa taille sans ressentir de plastique. La Galaxy Watch 4 a en fait un écran légèrement plus grand que le verre d’écran Classic plus cher et plus durable, Gorilla Glass DX + au lieu de Gorilla Glass DX.

Presque le pire des deux mondes

Les montres intelligentes privilégient généralement une longue durée de vie de la batterie plutôt que des animations et des cadrans moins flashy, ou vous faites comme Apple une montre qui doit être chargée tous les soirs mais qui a de beaux graphismes et une réponse super rapide. La Samsung Galaxy Watch est dangereusement proche de combiner le pire des deux mondes.

La durée de vie de la batterie est d’environ un jour et demi, et si je veux utiliser la fonction de mesure du sommeil, qui fonctionne par ailleurs assez bien, je dois la charger quotidiennement pendant la journée. La montre ne se charge pas non plus très rapidement, il faut environ deux heures pour passer d’une batterie vide à une batterie pleine. C’est simplement une montre qui fonctionne mieux si vous ignorez la mesure du sommeil et la chargez la nuit. Pour économiser la batterie, l’écran ne s’allume pas de manière trop uniforme et la mesure de la fréquence cardiaque est réglée toutes les dix minutes, sauf pendant l’entraînement. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait, car lorsque j’active l’affichage permanent et la mesure de la fréquence cardiaque, j’obtiens une durée de vie de la batterie légèrement plus courte, mais je profite davantage de la montre.

Quant à l’interface utilisateur, je ne qualifierais pas la montre de flashy. Les cadrans ne sont ni plus jolis ni plus animés que sur les montres Huawei ou Oneplus avec plus d’une semaine d’autonomie. Du côté positif, la montre ne semble pas aussi résistante que les anciennes montres Wear OS le font facilement.

L’interface utilisateur de la montre est contrôlée par balayage dans quatre directions et avec deux boutons. Samsung a également ajouté une bague dite de boîtier virtuel, vous pouvez enrouler votre doigt autour du bord de l’écran et ainsi faire défiler les menus et autres. Ce n’est pas vraiment plus facile que de glisser, mais si vous êtes habitué à une ancienne montre Samsung avec une bague de boîtier, cela pourrait être plus intuitif.

Obtenir des cadrans

Le centre de l’interface utilisateur est le cadran, qui affiche la date, l’heure et un peu plus comme la météo ou les données de santé, cela dépend du cadran que vous avez choisi. Il ne vient pas avec beaucoup de cadrans et la plupart d’entre eux sont à mon avis moches et pauvres en informations, donc j’en reviens toujours à quelques-uns que je pense être bons. Plus de cadrans sont disponibles à l’achat dans l’App Store.

Si vous glissez vers le bas, vous arriverez aux raccourcis et aux applications, qui sont comme de petites icônes qui peuvent souvent être difficiles à interpréter. J’aimerais pouvoir choisir une liste de noms pour chaque application à la place.

À gauche, vous trouverez les notifications. Dans l’application Galaxy Wearable de Samsung, vous définissez quelles applications sont autorisées à envoyer des notifications à la montre, et s’il y a des messages, vous pouvez y répondre avec, entre autres, un clavier à l’écran minimal ou des options par défaut. Chaque application affiche une notification à la fois et si vous en avez plus de la même application, vous obtenez un petit nombre en bas. Vous pouvez faire glisser les notifications individuelles et faire défiler latéralement. Je ne pense pas que la gestion des notifications soit complètement intuitive, mais je ne peux pas vraiment me plaindre de plus que le manque d’archive de notification.

À droite de la montre, vous avez ce que l’on appelle dans le monde de l’usure des cartes, des widgets contenant des informations provenant de diverses applications. Vous pouvez ajouter plus de cartes et les développeurs tiers devraient pouvoir créer les leurs, mais en pratique, je trouve la plupart des cartes de Samsung ou de Google. C’est là que vous avez le meilleur aperçu des fonctions de santé et d’exercice, telles que la mesure de la fréquence cardiaque, le nombre de pas, l’ECG et la composition corporelle. C’est principalement Samsung qui est responsable de ces fonctionnalités, pas Google, et vous devez les synchroniser avec des applications distinctes sur le mobile. À la manière typique de Samsung, il y aura finalement beaucoup d’applications.

Journalisation de l’entraînement

Les fonctions de formation sont fonctionnelles. Je peux démarrer un entraînement manuellement ou il est détecté automatiquement lorsque je marche, cours ou nage. La détection automatique fonctionne très bien. Lorsqu’une journalisation a commencé, je m’attends à devoir terminer, par exemple, une séance de natation manuellement et je suis dérangé par le temps qui passe alors même que je ne nage plus et que je ne peux pas désactiver la mesure. Mais il s’avère que la montre est capable de l’ajuster par la suite lorsqu’elle remarque que je suis réellement sorti de la piscine et que je n’ai pas simplement fait une pause. Soit dit en passant, la montre est très efficace pour mettre en pause et reprendre automatiquement les séances de course et les marches.

Les informations sur la formation à la montre sont assez spartiates, dans Samsung Health, je vois plus. Les données d’entraînement que j’obtiens résistent bien lorsque je les compare à une autre montre, à l’exception d’une tendance à s’éloigner avec des notes supérieures déraisonnablement élevées dans la mesure de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque moyenne et les zones de fréquence cardiaque correspondent nettement mieux.

Lorsque je démarre une session d’entraînement, je m’attends à ce que la vue d’entraînement soit active tout le temps pendant que l’entraînement est en cours, mais Wear OS ne le pense pas. Au lieu de cela, vous revenez au cadran, et au bas de celui-ci se trouve une icône qui indique que l’entraînement est en cours. Vous pouvez appuyer dessus pour revenir en mode entraînement, mais si vous aimez avoir un contrôle continu, c’est dérangeant.

Les bilans de santé et les notifications sont vraiment les fonctionnalités que j’attends d’une montre intelligente, et la Galaxy Watch 4 fait assez bien les deux tâches, mais sans être directement inspirante. L’installation d’applications tierces est quelque chose sur laquelle j’hésite plus, mais Wear OS vous permet toujours de le faire dans une plus grande mesure que Tizen de Samsung. Je peux ainsi, par exemple, récupérer mes listes de courses dans la montre via Google Keep, mais en pratique je vois dans la plupart des cas peu de bénéfices à avoir une application dans la montre et pas seulement dans le mobile. En fait, ce sont peut-être principalement les applications tierces pour la formation qui sont les plus intéressantes ici, et Wear OS a un assez bon support pour cela.

Si vous souhaitez éviter les paiements avec la montre, Samsung Pay dispose du support bancaire le plus large. Si vous préférez Google Pay, il viendra plus tard, mais n’est pas encore disponible. Il en va de même pour la sauvegarde de la musique dans la montre pour l’écouter sans le mobile, Youtube Music fonctionne Spotify est promis mais pas encore disponible.

Tout au long de l’interface utilisateur et du système, il y a une vague sensation de la version 1.0. La plupart des choses fonctionnent, mais vous n’avez pas eu le temps de peindre tous les murs ou de mettre des rideaux, pour ainsi dire, et je pense que c’est ce qui fait qu’il m’est difficile de tomber amoureux de l’expérience utilisateur elle-même. Si la durée de vie de la batterie avait été d’une semaine ou plus, j’aurais probablement trouvé beaucoup plus facile de tolérer cela, mais pour une montre qui doit être rechargée tous les jours, je m’attends au moins à obtenir quelque chose de plus.