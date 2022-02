Accueil » Actualité Test: Samsung Galaxy A72 – Excellent dans la sélection Actualité Test: Samsung Galaxy A72 – Excellent dans la sélection Rédaction AfricaDaily 87 Vues

Déballer d’abord l’A72 est une expérience positive, car depuis avant, je ne l’ai vu que sur la photo et je ne l’ai pas vraiment essayé, la sensation de qualité est bonne. Le fait que le dos soit en plastique n’est absolument rien qui me dérange, au contraire, et en termes d’apparence, il aurait tout aussi bien pu être du verre dépoli au lieu du plastique plus durable dont il s’agit en réalité.

La série A vise à intégrer les fonctionnalités populaires des produits phares aux téléphones avec des niveaux de prix plus abordables, mais Samsung a également utilisé la série A pour introduire une nouvelle technologie que nous n’avions pas vue auparavant, même dans les produits phares. Il ne s’agit pas seulement de réduire jusqu’à ce que le prix soit plus bas, mais aussi d’atteindre un autre groupe cible avec d’autres fonctions, un groupe cible qui n’est peut-être pas si intéressé par les produits phares mais qui cherche autre chose.

Promet plus qu’il ne tient

On pourrait penser que l’A72 avec son numéro de modèle plus élevé est plus avancé que le modèle frère A52 5G qui a été lancé au même moment, mais c’est plutôt le cas qu’ils ont chacun une sélection de fonctionnalités convoitées. Comme son nom l’indique, l’A72 que nous testons ici ne prend pas en charge la 5G et ce qui en dit long, c’est qu’il a un écran légèrement plus grand et que la caméra dispose d’un zoom optique.

Si on commence par regarder de plus près l’écran, il est un peu plus grand que le modèle sœur. Plus précisément, la taille est de 6,7 pouces et a un taux de rafraîchissement de l’image légèrement augmenté, 90 hertz au lieu du 60 normal. En pratique, je ne remarque pas le flux réel que vous obtenez dans les produits phares, car l’A72 n’a pas non plus de performances optimales même si cela suffit pour la plupart des situations. Il y a encore des retards lors du basculement entre les applications, de sorte que le téléphone n’est pas ultra-rapide. En général, cependant, l’écran fonctionne bien, il est lumineux et la caméra selfie ne s’introduit que marginalement là où elle est placée dans un petit trou centré en haut de l’écran. L’écran entier lui-même est plat, donc l’A72 n’a pas de bords incurvés à prendre en compte.

Ce qui est ensuite affiché à l’écran est d’abord et avant tout la propre interface de Samsung et elle est similaire à peu d’autres. La caractéristique principale est une conception adaptée aux écrans plus grands, de sorte que vous puissiez facilement atteindre ce que vous devez presser, car il est de préférence placé dans la moitié inférieure de l’écran. La moitié supérieure est principalement utilisée pour les choses que vous avez juste besoin de lire et avec lesquelles vous ne devez pas interagir. Ensuite, bien sûr, nous obtenons une longue liste de nos propres applications que Samsung et leurs partenaires ajoutent, en plus de celles que Google représente. Certains sont utiles, d’autres plus perturbateurs et certains dupliquent ce que les applications de Google font déjà.

Des points forts clairs

J’ai mentionné que Samsung est doué pour les écrans, mais que les appareils photo sont clairement une force. Les caméras de l’A72 vont très loin dans l’obscurité et si vous voulez prendre des photos, par exemple, d’un dîner sans gâcher l’atmosphère en tirant un flash, il n’y a pas de problème. De plus, l’A72 est équipé à la fois d’un zoom optique grand angle et trois fois pour que vous ayez tous les deux la possibilité d’obtenir un peu plus loin l’ensemble et les détails. Dans ce domaine, il est donc en train de flairer ce qu’un certain nombre de téléphones phares peuvent faire en termes d’appareil photo. En ce qui concerne les images avec la caméra à zoom, cela signifie qu’avec l’aide du zoom numérique, vous pouvez obtenir un grossissement de 30 fois au maximum, mais alors la qualité en souffre clairement et la netteté est médiocre, donc c’est surtout un grossissement jusqu’à 10 fois que les images sont réellement utiles.

J’ai mentionné que le téléphone a une performance qui est bonne, mais pas impressionnante, qu’il peut y avoir des retards lorsque vous démarrez et basculez entre les applications. Un inconvénient évident du téléphone est qu’il manque de 5G. Aujourd’hui, on peut affirmer que la 5G est plus ou moins insignifiante pour les utilisateurs ordinaires, mais Samsung eux-mêmes disent que les utilisateurs de la série A changent raisonnablement moins souvent de téléphone que ceux qui visent des modèles haut de gamme plus chers. Ainsi, même si la 5G n’est pas très importante aujourd’hui pour l’expérience d’un téléphone, il ne peut être exclu qu’elle puisse évoluer dans quelques années. D’autant que les réseaux 2G et 3G ont une date de péremption et seront progressivement supprimés à long terme. Au profit uniquement de la 4G et de la 5G.

Questions et réponses

Résistant à l’eau?

Oui, il est protégé selon IP67, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion d’un mètre dans l’eau pendant 30 minutes maximum.

Comment est le son?

Les jeux et les vidéos et leurs sons sont bien présentés dans les haut-parleurs stéréo du téléphone et pour les écouteurs, il y a un connecteur de 3,5 millimètres.

Manque-t-il des chargeurs dans la boîte comme dans la série S21?

Non, Samsung pense différemment ici. Ils pensent probablement qu’un téléphone de la série A est souvent votre premier smartphone et il est donc peu probable que vous ayez déjà un chargeur. Le téléphone dispose également d’un emplacement pour carte mémoire pour étendre le stockage interne, ce qui manque maintenant aux produits phares.

Une alternative:

Plus de performances

Dans cette gamme de prix, les concurrents les plus coriaces viennent de Chine et le Xiaomi Mi 10 T est un exemple de téléphone extrêmement abordable avec des performances donc c’est suffisant et ce sera fini.

Image de test

Avec un grand angle, un zoom optique 3x et de bonnes propriétés d’obscurité, le A72 couvre la plupart des choses dont vous avez besoin.