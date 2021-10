Accueil » Actualité Test : Samsung Galaxy A52s 5G – Désormais presque top model Actualité Test : Samsung Galaxy A52s 5G – Désormais presque top model Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Ce printemps, Samsung l’a abordé parmi ses modèles milieu de gamme. Non seulement les Samsung Galaxy A52 et A72 étaient assez similaires en termes de prix et de taille. Vous aviez aussi un A52 avec ou sans 5G, où ce n’était pas la seule caractéristique qui différait, et il fallait lire les spécifications pour choisir un mobile.

Cependant, lors d’une légère mise à jour à l’automne, ils se sont concentrés sur l’une des variantes et ont également amélioré sa plus grande faiblesse. Le résultat est un très bon modèle de milieu de gamme avec peu de faiblesses. Dans la plupart des domaines, il peut en fait être comparé à des modèles haut de gamme moins chers.

Plastique

Cependant, le sentiment de qualité n’appartient pas à ces domaines. Le dos est en plastique, qui ressemble vraiment à du plastique, et autour de lui se trouve un cadre qui ressemble à du métal mais qui est en fait aussi en plastique. Le plastique est un excellent matériau pour un téléphone portable, léger et moins sensible à la casse que le verre, mais si vous voulez que votre mobile soit un peu luxueux, ce n’est pas le bon mobile.

Samsung, en revanche, n’a pas fait de compromis sur la protection contre l’eau. Le téléphone est étanche jusqu’à 1,5 mètre de profondeur selon la classe IP 67, ce que ne sont généralement pas les modèles haut de gamme moins chers pour 5 000 couronnes ou quelques milliers de dollars de plus.

La seule vraie différence entre le 5G du Samsung Galaxy A52 et la variante 5g du Galaxy A52 de ce printemps est un autre chipset. Le chipset Snapdragon 750G a été remplacé par le Snapdragon 778G. Cela ne dit probablement pas grand-chose, mais cela signifie en fait une réelle amélioration des performances et que le Galaxy A52 5G se sentait parfois un peu lent était notre principale plainte contre ce téléphone. En principe, le Galaxy A52s ne semble jamais lent, et lors des tests de performances, ce n’est vraiment que lors de l’élaboration de graphiques 3D plus lourds que le chipset du téléphone est nettement plus lent que les modèles haut de gamme les plus rapides.

Les écrans sont la meilleure branche de Samsung. La plupart des téléphones portables ont un bon écran, mais avec Samsung, vous vous sentez encore souvent “wow, c’était un très bon écran”, et c’est également le cas cette fois. Le cadre est un peu spartiate, une bande de plastique autour comme je l’ai dit et très peu de ponçage rond, mais c’est un écran OLED lumineux avec une excellente reproduction des couleurs, et le trou de la caméra pour la caméra selfie est plus petit que d’habitude. Tout comme son prédécesseur, l’écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui fait vraiment la différence dans l’interface utilisateur ou sur les pages Web lors du défilement. L’écran n’a pas de taux de rafraîchissement variable pour économiser la batterie, mais avec plus de 11 heures de temps d’écran à une luminosité maximale avec 120 Hz activés dans notre test de batterie, j’ai du mal à voir cela comme un problème.

Contrairement aux modèles haut de gamme de la série S, un chargeur est inclus ici, mais pas particulièrement rapide. Le téléphone prend en charge une charge rapide jusqu’à 25 watts, mais le chargeur inclus n’est que de 15 watts. La charge rapide ressemble de plus en plus au talon d’Achille de Samsung.

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Le lecteur d’empreintes digitales est situé en bas de l’écran du mobile. Les lecteurs d’empreintes digitales sur l’écran ressemblent à une fonctionnalité de luxe somptueuse qui dégrade plutôt qu’améliore l’expérience utilisateur, et que de nombreux fabricants ont commencé à remplacer par des lecteurs d’empreintes digitales dans le bouton marche / arrêt sur le côté, mais ici c’est l’écran qui compte.

En revanche, on obtient une prise 3,5 mm pour casques sur ce mobile, ce qui manque sur les modèles haut de gamme de Samsung. Nous avons également des haut-parleurs stéréo, mais ils ne sont pas très bons, donc Samsung a encore un peu à travailler.

Le système de Samsung est désormais presque considéré comme une version alternative d’Android. Bien sûr, toutes les applications fonctionnent et vous pouvez trouver les fonctionnalités de Google telles que Gmail, Chrome et Maps sur votre téléphone, mais les services de paiement et de mot de passe de Google ont été remplacés par ceux de Samsung. Samsung a également ses propres idées sur ce qui constitue une bonne interface utilisateur dans le mobile. Si vous préférez l’interface utilisateur de Samsung ou de Google, c’est surtout une question de goût, mais je pense que Samsung a fait un meilleur travail que Google ces derniers temps, et Samsung Pay a un support bancaire plus large que Google Pay.

Samsung entretient désormais une étroite collaboration avec Microsoft, ce qui se remarque par le fait que des applications telles que Onedrive et Outlook sont préinstallées. Outlook remplace désormais également le propre programme de messagerie de Samsung.

Il y a quatre caméras au nombre, mais de celles-ci on peut en soustraire deux. La caméra macro ne fait pas un très bon travail pour vous aider avec les gros plans, et le capteur de profondeur devrait vous aider avec des images avec des flous artificiels, mais le résultat n’est pas vraiment meilleur que sur les mobiles Samsung sans caméra de profondeur.

Bon appareil photo principal

L’appareil photo principal de 64 mégapixels, en revanche, est vraiment très bon. Quatre pixels sont combinés en un, ce qui vous donne une image de 16 mégapixels qui peut être comparée aux images des meilleurs modèles de Samsung. La sensibilité à la lumière dans les photos sombres n’atteint pas le meilleur, mais reste supérieure à la moyenne, en particulier pour les mobiles de milieu de gamme. Vous pouvez également prendre des photos en pleine résolution de 64 mégapixels avec l’appareil photo principal, et la résolution plus élevée est également utilisée lors du zoom. Cela signifie qu’une image avec double zoom contient toujours des détails que vous n’obtiendrez pas si vous agrandissez par la suite. D’un autre côté, un zoom plus important donne généralement une image floue.

Les appareils photo grand angle ne sont pas le point fort de Samsung, et celui de l’A52 n’est ni meilleur ni pire que celui des modèles haut de gamme. Il fait son travail mais manque d’autofocus.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy A52s est un très bon package, et il est vraiment difficile de voir pourquoi on choisirait le modèle haut de gamme Galaxy S21 plutôt que celui-ci, alors que maintenant le S21 a également un dos en plastique. S21 est bien sûr un téléphone plus petit, le Galaxy A52s suit la tendance vers des mobiles Android toujours plus grands et est plus proche du Galaxy S21 Plus en taille, mais sinon il y a peu de choses avec lesquelles vous faites des compromis si vous choisissez ce téléphone milieu de gamme de Samsung par rapport au modèles haut de gamme.

Questions et réponses

Y a-t-il plus de fonctionnalités qui manquent dans le Galaxy A52 par rapport aux modèles haut de gamme ? La recharge sans fil fait défaut, mais en revanche vous obtenez une prise de 3,5 mm.

Y a-t-il de la place pour les cartes mémoire ? Oui, ce téléphone présente un autre avantage par rapport à la série Galaxy S21.

Remarquez-vous une différence entre 60 et 120 Hz à l’écran ? Oui, vous le faites et il est difficile de revenir en arrière quand on s’y habitue.

Une alternative

Bon prix moyen : Xiaomi Mi 11 Lite a un grand écran et est exceptionnellement léger et fin pour sa taille.

Exemple de caméra

Je pense que la reproduction des couleurs de Samsung semble parfois un peu exagérée, mais ici, cela fonctionne bien.