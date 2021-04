Test de l’ampoule connectée Philips Hue Starter Kit

Les objets connectés sont très largement présents dans nos maisons et aujourd’hui c’est de lumière dont il va être question puisque nous allons nous pencher sur le kit de démarrage Philips Hue.

Notre intérieur devient plus intelligent de jour en jour, et cela grâce à de nombreuses sociétés qui ont décidé qu’il était temps que nos logements entrent aussi au vingt et unième siècle. La société néerlandaise Philips, que l’on ne présente plus, s’est penchée sur la question et propose depuis quelque temps déjà un système lumineux d’éclairage intelligent : le Philips Hue Kit de démarrage 3 ampoules. Capable de faire varier les couleurs et l’intensité de la lumière, il permettra alors de changer l’ambiance de votre chez vous. C’est depuis son smartphone ou sa tablette que l’on pilotera tout cela, en sachant que l’on peut même le faire avec la voix maintenant. On vous propose de découvrir en notre compagnie la solution proposée par Philips.

Promo du moment à 150€

En ce moment le kit de démarrage que nous testons dans cet article est à 150€ au lieu de 200€ habituellement :

À quoi ça sert ?

La première réponse que l’on aurait envie d’apporter à cette question, serait : à éclairer son chez-soi. Bien entendu, il n’y aurait aucun intérêt à acheter des ampoules bien plus cher si le rôle était strictement le même que celui des ampoules classiques.

Une ampoule connectée est une ampoule que l’on va pouvoir piloter depuis sa tablette ou depuis son Smartphone. Mieux encore, depuis peu, la mise à jour du pont de connexion du système permet de piloter ses ampoules avec la voix grâce à l’aide de Siri. Le gros avantage de ces ampoules, et qu’elles vont pouvoir changer de couleur et ainsi créer des ambiances lumineuses au gré de vos envies. Vous pourrez réaliser tout cela, du bout des doigts à l’aide de l’application mise à disposition par Philips.

Que ce soit pour apporter une touche lumineuse sympathique au cours d’une soirée, pour vous endormir en douceur avec une lumière qui va vous entraîner vers le sommeil, pour simuler la présence de quelqu’un dans votre domicile alors que vous êtes absents, pour mettre une lumière qui va stimuler votre créativité ou encore pour vous relaxer le soir après le travail avec une lumière douce, les nombreuses possibilités offertes par le système Philips Hue permettent d’adapter l’ambiance lumineuse au moment de la journée et à ses envies.

Comme on le verra plus bas, le kit de démarrage est livré avec trois ampoules et le pont de connexion. Mais, on pourrait ajouter jusqu’à 50 ampoules sur un même pont et ainsi éclairer l’ensemble de son habitation que l’on pourrait ensuite piloter intégralement depuis son Smartphone ou sa tablette. Vous aurez le choix entre des lumières blanches, classiques, et des lumières de couleurs proposant jusqu’à 16 millions de couleurs. En plus de la couleur, il est aussi possible de faire varier l’intensité de la lumière. À noter que plus la luminosité est poussée et plus la lumière aura tendance à tirer vers le blanc.

Une fois tout installé, vous pourrez ainsi avoir l’ambiance lumineuse qui correspond à votre humeur chez vous. De plus, vous pouvez connecter plusieurs Smartphones ou tablette sur un même système lumineux ce qui fait que vous ou le restant de votre famille pourrez piloter les ampoules directement depuis son appareil.

Enfin, il convient de préciser que les ampoules s’éteindront et s’allumeront aussi depuis l’interrupteur de la pièce, de la manière la plus classique qui soit. Par défaut, lorsque l’on éteint l’ampoule via l’interrupteur, elle reprend sa couleur blanche initiale.

Que retrouve-t-on dans le coffret ?

Avant de commencer, il est bon de préciser que le pont de connexion est obligatoire pour faire fonctionner les ampoules connectées, ce qui rend quasiment indispensable l’achat du kit de démarrage avec le pont et ses trois ampoules. À noter aussi pour information que les ampoules sont des modèles à vis et à gros culot.

Le pont est relié à votre réseau via l’Ethernet et il va servir de passerelle pour connecter l’ensemble des ampoules présentes à votre domicile. La connexion entre le pont et les ampoules ne se fait pas en WiFi, mais en ZigBee, une norme mieux adaptée aux usages domestiques.

Les coffrets qui sont disponibles dans le commerce intègrent maintenant un pont capable de se connecter à HomeKit, la solution de domotique domestique imaginée par Apple. Les anciens ponts ne le permettent pas. Comme on le disait plus haut, l’intégration de HomeKit permettra de piloter ses ampoules avec la voix via Siri si vous êtes équipé en produits Apple. Une documentation succincte et les cordons pour relier le pont à une prise de courant et au modem via Ethernet sont aussi disponibles dans le coffret.

Avec cet accessoire indispensable, nous retrouvons un ensemble de trois ampoules à vis (modèle E27) ressemblant à s’y méprendre à celle que l’on trouve dans le commerce. Il est possible ensuite d’investir dans des ampoules supplémentaires ou encore de petites lampes d’ambiances que l’on peut aussi rajouter au système. Philips a su créer une gamme complète et le kit de démarrage suffit bien souvent à éclairer une grande pièce (salon ouvert par exemple). En ce qui me concerne, j’ai aussi installé une ampoule dans mon bureau que je pilote individuellement et ainsi, je change d’ambiance comme je le souhaite.

Les ampoules sont à LED et comme on le précisait aussi, on peut faire varier la couleur ou l’intensité de la lumière émise. La technologie embarquée dans chacune d’elles fait qu’elles sont un peu plus lourdes, mais dans les grandes lignes, elles ressemblent aux ampoules traditionnelles que l’on retrouve dans le commerce.

Il est bon de noter que ce système ne s’adresse pas du tout aux passionnés de domotique, mais à monsieur et madame tout le monde. Pas question ici de lire une notice de 10 pages avant de se lancer dans l’installation.

Le plus complexe sera de brancher le pont sur la prise secteur et le relier à la prise Ethernet de votre modem. Après, depuis l’application présente sur le smartphone ou la tablette, vous suivrez les phases de configuration de votre système qui ne prendra pas plus de 5 minutes. Vous ajouterez les ampoules dans les pièces que vous souhaitez éclairer avec le système Philips Hue. Aucune installation spécifique n’est nécessaire pour que vos ampoules connectées viennent remplacer vos anciennes lumières. Elles s’installent de la même façon. Il faut juste qu’elle reste dans le périmètre étendue du pont de connexion. L’utilisation de la technologie Zigbee permet de traverser les murs facilement et d’étendre la portée du réseau. En règle général, sauf à posséder un grand manoir, vous ne rencontrerez pas de problème en ce qui concerne la portée de votre installation.

Après avoir installé et relié le pont au modem, après avoir installé les ampoules pour la première fois, l’étape finale se déroule depuis l’application présente sur votre smartphone ou votre tablette. Une inscription à MyHue permettra même de piloter ses lumières loin de chez soi. Imaginez-vous à l’autre bout du monde en train d’allumer vos lumières pour simuler une présence chez vous par exemple. Vous aurez compris que l’application est indispensable pour le bon fonctionnement de la solution imaginée par Philips.

Comme bon nombre d’objets connectés, celui-ci s’utilise depuis une application disponible sur l’App Store ou encore sur le Google Play. Il faut savoir que Philips a souhaité créer un écosystème avec ses lampes connectées et c’est ainsi que de nombreuses applications ont fait leur apparition sur les différents Stores afin de contrôler ses ampoules parfois de façon ludique et d’autres fois, de façon plus pratique qu’avec l’application officielle.

[appbox appstore 557206189]

[appbox googleplay com.philips.lighting.hue]

Nous n’allons pas parler de toutes les applications existantes, mais plutôt nous concentrer sur l’application officielle, celle qui vous servira, entre autres, à paramétrer votre système lumineux. À noter tout de même, parmi les applications qui sont capables de gérer le système Philips Hue, l’application MyCanal (Lien App Store/Lien Google Play) qui permet d’avoir l’ambiance lumineuse de chez soi qui suit le rythme de ce que vous regardez sur l’application officielle du groupe Canal+.

Enfin, pour faire fonctionner une application externe c’est très simple, il suffira de lancer l’application qui vous demandera de faire le lien avec le pont. Un appui bref sur celui-ci permettra aux différentes applications de contrôler les ampoules à distance. La simplicité est vraiment de mise avec le kit Philips Hue et cette opération n’est à réaliser que lors de la première connexion.

De son côté, l’application officielle vous permet de configurer le pont de connexion et de gérer vos ampoules depuis votre smartphone ou votre tablette. On rappelle qu’avec la dernière génération sortie en fin d’année dernière, le système est aussi compatible avec Siri sur iOS.

Dans l’application développée par Philips, on retrouve de nombreux scénarios préétablis qui vous permettront de changer l’ambiance lumineuse très simplement. Souvent conçus pour gérer les 3 ampoules à la fois, ces scénarios peuvent être complétés par vos propres recettes lumineuses.

Soit en vous inspirant de celles qui existent déjà, soit en partant d’une image, vous pourrez créer en quelques secondes des ambiances qui correspondront à votre état d’esprit, vos envies ou votre activité (regarder la télé en étant plongé dans une ambiance lumineuse particulière par exemple). Vous pourrez sauvegarder vos créations au sein de l’application et leur donner des noms pour les retrouver très vite. On regrette juste que la gestion individuelle des ampoules ne soit pas plus simple. D’autres applications comme OnSwitch (Lien App Store/Lien Google Play) se débrouillent mieux sur ce terrain-là.

L’application Hue de Philips va plus loin tout de même en proposant par exemple de simuler une présence chez vous lorsque vous n’êtes pas là en planifiant des périodes où vos lampes s’allumeront et s’éteindront. De même, vous pourrez remplacer votre traditionnel réveil par un réveil lumineux plus doux que vous allez gérer depuis l’application. Toutes ces options sont accessibles via un menu que l’on fait apparaître sur le côté gauche.

Pour qui et à quel prix ?

Avant de s’intéresser au prix, intéressons-nous au public visé par un tel dispositif. Clairement, Philips a simplifié au maximum son système afin de le rendre grand public et c’est une réussite. Aucune connaissance technique n’est exigée pour installer le système imaginé par la firme néerlandaise.

La seule exigence sera d’avoir un smartphone ou une tablette, car les ampoules connectées n’ont d’intérêt que si on les pilote depuis un tel appareil. Sinon, elles s’allument ou s’éteignent de manière classique dès lors que vous allez actionner l’interrupteur. Leur plus-value dépend donc de la manière dont vous allez les exploiter depuis votre smartphone ou votre tablette.

Pour ce qui est du prix, il faudra compter 199 euros pour s’offrir le kit de démarrage (en promo en ce moment à 150 euros) qui propose le pont de connexion, indispensable, et trois ampoules. Ensuite, il existe une grande variété de produits estampillés Philips que l’on pourra s’offrir pour renforcer l’ambiance lumineuse chez soi. Les prix varient en fonction des produits, mais, bien entendu, les ampoules sont plus cher que des ampoules classiques, voire même plus cher que les ampoules connectées de la concurrence.

À vous de voir si l’investissement en vaut la chandelle (connectée). Il est vrai qu’une fois que l’on a commencé à les utiliser, on a du mal à s’en passer tant le système Philips Hue apporte véritablement quelque chose à son intérieur.