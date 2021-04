Accueil » Actualité Test: Oneplus Watch – Première tentative décente Actualité Test: Oneplus Watch – Première tentative décente Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Si quoi que ce soit, on peut dire que Oneplus est en retard dans le domaine des montres intelligentes. Ils ont également été ouverts à l’idée de travailler avec une montre il y a plusieurs années, qu’ils ont ensuite abandonnée. Lorsque vous entrez enfin dans la course, c’est dans un marché mature. Il existe de nombreux produits et des exemples positifs clairs, si vous ne copiez que le meilleur, rien ne devrait mal tourner. Mais la montre Oneplus ressemble à bien des égards plus à un produit «vous pouvez le faire vous-même», où vous répétez plusieurs erreurs commises par d’autres fabricants.

Si nous commençons par le design lui-même, c’est une montre grande et assez lourde, avec un écran de 46 mm et un cadre en métal avec un dos en plastique. La sensation de qualité est bonne, mais qu’elle soit lourde est plus qu’une simple question de goût. Le poids élevé signifie que la montre glisse sur le poignet et il faut donc la serrer assez fort pour la mettre en place lorsque vous vous entraînez, et vous avez souvent envie de relâcher le bracelet lorsque vous avez terminé.

Il devient ainsi très ajustable de la sangle, ce qui est rendu plus difficile par une conception délicate de la sangle. La partie lâche de la sangle doit être enfilée dans un trou et la goupille qui serre la sangle se trouve à l’intérieur. En bref, il est assez difficile d’ajuster la tension du groupe et je ne jure souvent que par cela. Ensuite, il faut dire que Oneplus Watch a un support standard pour les bracelets de montre, donc si vous n’aimez pas le bracelet en caoutchouc inclus, il est excellent d’en acheter un nouveau dans un magasin de montres régulier.

L’horloge est contrôlée avec un balayage et une pression sur l’écran et avec deux boutons. La réponse est rapide et les commandes et les menus intuitifs, en partie parce qu’il n’y a pas tellement de mauvaises façons d’interagir avec chaque écran. Ce n’est pas une montre intelligente dans le sens où vous pouvez installer vos propres applications, mais vous devez vous contenter des fonctions Oneplus fournies avec la montre et l’ajouter dans les futures mises à jour du micrologiciel, car déjà maintenant, ils ont promis des fonctionnalités qui ne le sont pas encore. dans la montre.

Focus sur la santé

Les fonctionnalités proposées sont celles habituelles pour ce type de montre. Accent mis sur la santé et l’exercice, les notifications sur les téléphones portables et bien sûr les cadrans interchangeables, ainsi que quelques fonctionnalités bonus telles que la météo et le chronomètre. Le téléphone est équipé de NFC, mais à l’heure actuelle, il n’y a aucun moyen d’utiliser cette fonctionnalité pour, par exemple, les paiements sans contact.

Vous synchronisez l’horloge avec une application qui ne nécessite pas de mobile Oneplus, mais qui n’est disponible que pour Android et non iOS, et vous avez également besoin d’un compte Oneplus gratuit. Cependant, il n’y a pas de fonctionnalités spéciales que vous obtenez si vous combinez la montre avec un seul mobile Oneplus. Lorsque vous configurez la montre, vous devez passer par une recherche extrêmement compliquée dans les paramètres système du téléphone pour le garder synchronisé avec votre mobile, ce qui peut être imputé aux fonctionnalités de sécurité et d’économie d’énergie des versions Android plus récentes que Oneplus. . Si vous êtes satisfait du fait que l’horloge tourne lorsque vous ouvrez l’application, vous n’avez pas à vous en préoccuper autant.

Les notifications à la montre doivent être manipulées avec précaution afin que la montre ne bourdonne pas sans arrêt. Vous pouvez choisir quelles applications envoient des notifications dans la montre et que vous ne recevez pas les notifications sur la montre si l’écran du téléphone est allumé. Il existe également une fonctionnalité pour répondre aux messages, et c’est la pire que j’ai rencontrée. Seules quelques applications de messagerie sont prises en charge, notamment Whatsapp et Messenger. Lorsque je reçois un message, je peux choisir entre quatre réponses par défaut, l’une étant “OK”, l’une étant “Je viendrai bientôt” et deux étant que vous conduisez ou vous asseyez en réunion et que vous avez de vos nouvelles plus tard. Il n’y a aucun moyen d’entrer vos propres messages par défaut, et si vous utilisez Messenger, cela n’a pas d’importance à la fin car aucune des réponses que j’envoie n’apparaîtra. Cette fonctionnalité ne pourra être améliorée que dans les futures mises à jour.

L’écran est haute résolution et lumineux, ou du moins en mode d’éclairage manuel. Le réglage automatique de la luminosité tire dans la direction sombre. En combinaison avec le fait que la plupart des cadrans présentent leurs informations avec des chiffres inutilement petits, la montre peut être difficile à lire. Cependant, il est assez facile de basculer entre différents niveaux de luminosité manuelle au lieu d’utiliser le niveau automatique. Un autre paramètre que je dois modifier est la vitesse à laquelle l’écran s’éteint. La valeur par défaut est de trois secondes et l’écran s’éteint souvent lorsque je lis les options du menu et que je dois sélectionner. Vous ne pouvez pas non plus réveiller l’horloge en touchant l’écran. Au lieu de cela, vous devez appuyer sur les boutons physiques ou compter dessus pour vous réveiller lorsque vous soulevez votre bras, ce qui fonctionne parfois. Avec l’écran allumé pendant 6 secondes, cela fonctionne mieux, mais je n’ai pas de fonction pour allumer l’écran pendant l’entraînement, ce que de nombreuses autres montres ont.

Cadrans limités

Vous avez le choix entre 15 cadrans et il est assez facile de basculer entre eux, directement depuis l’horloge. Cependant, j’ai du mal à trouver quelqu’un qui, à mon avis, est à la fois informatif et beau. La plupart sont correctement stylisés dans des couleurs vives, ce qui est certainement un choix esthétique délibéré, mais Oneplus a beaucoup à apprendre pour rendre les informations d’entraînement facilement accessibles au poignet.

Plusieurs des cadrans sont basés sur des cercles indiquant à quel point vous avez atteint votre objectif d’entraînement pour la journée dans quatre catégories. Ces catégories sont les étapes, l’activité, l’exercice et les calories. Comme vous l’aurez compris, les différences entre les trois premiers ne sont pas claires, l’horloge n’est pas très bonne pour l’expliquer, ce qui est aussi parfois exacerbé par une demi-traduction. «Votre consommation a atteint l’objectif» J’obtiens lorsque j’atteins l’un des objectifs d’entraînement, je ne sais pas lequel.

Prenez la fonction pour vous assurer de ne jamais rester assis pendant plus d’une heure sans prendre une pause de mouvement comme exemple supplémentaire. Si cela se déclenche, l’horloge vibre et vous obtenez le message “Get active”. Ce n’est ni particulièrement éclairant ni poivré, d’autant plus qu’il se trouve que je l’obtiens alors que, par exemple, je suspends du linge ou d’une autre manière est déjà très actif. Il faut un certain nombre de mouvements par heure pour atteindre l’objectif, mais vous n’obtenez pas de confirmation du moment où la montre pense que vous êtes devenu actif. En tant que fonction d’encouragement, cela est simplement rejeté. Ici, on aurait clairement dû se pencher davantage sur la façon dont la concurrence a résolu la même fonction. La montre n’est pas non plus particulièrement intéressée à afficher vos informations de santé de manière intéressante, mais se réfère à l’application pour plus d’informations.

Pour les modes d’entraînement purs, l’un des deux boutons de la montre est un raccourci direct pour activer l’un des 14 modes d’entraînement disponibles. Nous trouvons ici, bien sûr, la course, la marche, le vélo et la natation, qui utilisent le GPS pour mesurer la distance, tandis que des alternatives plus exotiques telles que le cricket et le yoga mesurent principalement la fréquence cardiaque et calculent la consommation de calories. Il n’y a pas d’alternative à la salle de sport et c’est tout aussi bien, les montres qui essaient de compter le nombre de répétitions que vous faites font généralement un très mauvais travail avec. L’option Free Exercise, qui est la dernière, pourrait probablement remplacer la moitié des choix. Oneplus a promis 110 modes d’entraînement dans la prochaine mise à jour de la montre, qui arrivera en mai, mais vous vous débrouillez vraiment très bien avec ceux que vous avez.

Les programmes d’entraînement font un travail décent d’estimation de la distance et de l’intensité de l’entraînement et vous pouvez partager des informations sur l’entraînement et la santé sur Google Fit afin qu’elles ne soient pas verrouillées dans l’application Oneplus. Oneplus eux-mêmes, en revanche, ne font rien dans leur propre application pour présenter les informations de manière intéressante ou mettre en évidence plus que nécessaire.

Lorsque vous vous entraînez, la montre s’arrête automatiquement et reprend l’entraînement lorsque vous restez dans la session de course à pied. Cela fonctionne vraiment bien. La détection automatique de la course à pied, de la marche ou du vélo fonctionne moins bien. La montre devrait être capable de reconnaître si vous êtes en déplacement et de suggérer qu’un entraînement soit enregistré. mais même si je le donne généreusement à l’occasion, il arrive exactement une fois qu’il découvre de lui-même que je suis dehors pour une marche rapide.

Certaines fonctions de surveillance de la santé sont également disponibles. La montre peut mesurer le sommeil, le stress et l’oxygénation du sang la nuit ainsi que la fréquence cardiaque au repos, et alerter si votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse. Vous pouvez également mesurer votre oxygénation pour le moment, ce qui au moment de la rédaction est vraiment le bienvenu. Il existe un risque non négligeable de contracter une maladie pulmonaire dangereuse et l’oxygénation est la meilleure mesure pour savoir si vous avez besoin de soins hospitaliers.

Musique dans l’horloge

Si vous souhaitez écouter de la musique sans porter votre téléphone portable pendant que vous courez, vous pouvez connecter un casque Bluetooth à votre montre et télécharger des fichiers mp3, mais il n’y a pas d’applications pour lire de la musique en streaming. Ici, Oneplus est handicapé d’avoir choisi son propre système au lieu de se connecter avec n’importe quel grand fabricant qui a reçu des applications des principaux services de streaming. Une autre fonction qui manque alors est la commande vocale. La montre dispose d’un microphone et de haut-parleurs, mais ils peuvent principalement être utilisés pour faire de la montre un casque maladroit à faible volume.

L’avantage de votre propre système, cependant, est la durée de vie de la batterie. Oneplus dit 14 jours. J’obtiens un peu moins que ça. Avec mon modèle d’utilisateur, y compris la journalisation quotidienne de l’entraînement, la montre manque de 10 à 12% de batterie par jour, ce qui est toujours très bon. Même pendant les séances d’entraînement avec le GPS activé, je pense que l’indicateur de batterie de la montre s’abaisse assez lentement.

La montre a son propre contact de charge et ne se recharge donc pas sans fil. Cela signifie que vous devez garder une trace d’un câble de charge spécial pour la montre. Un câble de charge qui, ironiquement, ne convient pas aux nouveaux téléphones Oneplus, car leur chargeur dispose d’un connecteur USB-c dans le chargeur, tandis que le câble de charge de la montre utilise un câble USB standard.

En retour, la montre se recharge très vite. Dix minutes de charge donnent une batterie de 27%, soit plus de deux jours avec une demi-heure d’entraînement quotidien. En 30 minutes, il facture 80%. 5 à 10 minutes de charge par jour suffisent.

Faut-il mentionner quelques fonctionnalités supplémentaires, il existe une “lampe de poche” où l’écran est réglé sur blanc avec une luminosité élevée. C’est une lampe de poche assez moche mais mieux que pas de lumière du tout. Vous pouvez également trouver le téléphone en demandant à la montre d’émettre des sons, à condition qu’ils soient connectés à ce moment-là.

Mon impression générale de la montre est que la plupart des fonctionnalités que j’attends d’une montre d’entraînement sont ici, mais elles fonctionnent généralement un peu moins bien, soit avec trop peu d’informations, des informations trop mal présentées, des informations trop mal traduites ou sans le petit plus que vous donne vraiment envie d’utiliser la fonction. Étant donné que la montre nécessite un mobile Android, elle peut concurrencer principalement les montres Samsung, Xiaomi et Huawei, et il est difficile de voir que Oneplus fait quelque chose de mieux ou de plus abordable que n’importe lequel d’entre eux. Si nous connaissons correctement Oneplus, il recevra des mises à jour pendant plusieurs années et elles apporteront à la fois de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à celles existantes. Mais en termes de ce que nous obtenons aujourd’hui, la montre Oneplus n’est pas une mauvaise montre de santé et d’exercice, mais pas non plus une très bonne. Peut-être que Oneplus aurait attendu quelques mises à jour pour le publier?