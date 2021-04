Accueil » Actualité Test: Nokia 3.4 – Budget avec une concurrence rude Actualité Test: Nokia 3.4 – Budget avec une concurrence rude Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Nokia ne fabriquera plus de téléphones mobiles, mais accordera une licence à la société finlandaise HMD Global. Ils ont à leur tour choisi d’investir dans les mobiles Android dans le cadre du programme Android One de Google, ce qui signifie qu’ils se sont engagés à fournir deux mises à jour majeures du système et trois ans de mises à jour de sécurité. Pour les modèles haut de gamme, c’est à peu près ce à quoi on est en droit de s’attendre, mais dans cette gamme de prix c’est plus remarquable.

L’inconvénient, même si c’est une question de goût, est que vous vous engagez également sur une version Android exactement telle que Google la propose, sans ajouts ou extras réels. Cela signifie que HMD Global lui-même n’ajoute pas grand-chose au logiciel et que le téléphone peut être perçu comme un peu spartiate lorsqu’il est utilisé. Comparé, par exemple, à la version système presque identique de Motorola, il se sent moins invitant.

Le design est simple, avec un dos en plastique qui a une petite structure pour une meilleure adhérence, et avec un lecteur d’empreintes digitales qui me laisse entrer rapidement mais qui se trouve un peu trop haut pour l’atteindre confortablement. L’écran du téléphone mobile a une luminosité acceptable et ne change pas beaucoup lorsqu’il est incliné.

Appareil photo douteux

Contrairement à la plupart des autres fabricants de téléphones portables à petit budget, HMD Global s’est abstenu de lancer une caméra macro inutile dans le téléphone mobile. Cependant, cela ne signifie pas que l’appareil photo est par ailleurs particulièrement bon. Les images sont nettes mais avec des couleurs un peu floues en mode zoom arrière, mais si vous effectuez un zoom avant à 100%, elles se sentent pauvres en détails et maculées. La photographie sombre n’est pas non plus la branche forte du téléphone portable, mais l’appareil photo grand angle est au moins d’un niveau décent, bien qu’avec une reproduction des couleurs en mousse. Enfin, on peut mentionner que l’application appareil photo est un peu simple avec peu de paramètres et que le mode Pro où vous pouvez sélectionner les paramètres manuellement est complètement absent.

Nokia 3.4 montre que les performances ne concernent pas uniquement les processeurs qui pilotent le téléphone. Le même Snapdragon 460 se trouve dans ce mobile que dans le Oneplus N100 concurrent pour à peu près le même prix, et les deux mobiles donnent à peu près les mêmes résultats dans les applications qui calculent les performances, mais en utilisation pratique, Nokia 3.4 est un peu difficile d’une manière que le Oneplus Nord N100 ne le fait pas. Cela peut être dû au fait que Nokia 3.4 dispose de 3 gigaoctets de mémoire de travail contre 4 dans le Nord N100, mais je soupçonne que cela est également dû au savoir-faire technique de Oneplus. En plus de la mémoire de travail, le mobile a également une petite augmentation de l’espace de stockage de 32 Go. Cela signifie que le mobile n’est pas adapté comme, par exemple, le premier mobile pour enfants, car si des jeux doivent être installés, l’espace de stockage s’épuise rapidement.

La batterie est de 4000 mAh, plus petite que les autres mobiles de la gamme de prix. Cela donne un mobile à peine plus léger que celui auquel nous sommes habitués, mais cela se remarque dans la durée de vie de la batterie qui est bien en dessous de ce que nous avons appris à attendre d’un mobile aussi grand et lourd. Le chargeur qui l’accompagne n’est pas du tout une charge rapide et il faut une éternité pour charger le téléphone avec. Néanmoins, le téléphone peut faire mieux que cela, et lorsque j’essaie un chargeur d’une puissance de 12 watts, il se recharge deux fois plus vite.

Vu sur le papier, vous obtenez point par point moins pour l’argent par rapport aux mobiles d’autres fabricants pour environ 1800-2000 couronnes, et je ne pense pas que les mises à jour du système garanties soient suffisantes pour le compenser.

Image de test

La photo en basse lumière n’est pas la meilleure branche de Nokia 3.4.