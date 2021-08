Netgear Arlo Q Plus : notre test & avis de la caméra IP

On continue notre tour d’horizon des caméras connectées avec aujourd’hui un test de la Netgear Arlo Q Plus, une caméra IP à destination des professionnels.

Prix et spécifications

Après sa solution 100% sans-fil, Netgear s’intéresse au secteur professionnel avec sa nouvelle caméra Arlo Q Plus. Sa particularité ? Un connecteur Ethernet PoE qui lui permet à la fois de s’alimenter en courant et de transmettre les données via un même câble. Les PME semblent donc directement visées. Commercialisée à 242.95€ sur Amazon, la Arlo Q Plus existe aussi dans une version plus basique nommée Arlo Q. Cette dernière abandonne le connecteur Ethernet et le port micro-SD pour un prix bien sûr inférieur.

Passons maintenant au décorticage de cette caméra connectée pour les pros. Pas de doute à l’ouverture de la boite : c’est bien une caméra. Pas de risque de la confondre avec une enceinte ou tout autre objet décoratif comme c’est le cas avec la Withings Home. Son design basique pourra servir à dissuader d’éventuels voleurs ou en fera la cible privilégiée à détruire en cas de vol. Ses dimensions restent cependant assez réduites : 70 x 71 x 114 mm pour 167.8 grammes.

La Arlo Q Plus est une caméra fixe. Elle est placée sur un pied qui peut pivoter selon de nombreux angles. Une plaque magnétique et un kit de visserie sont inclus dans la boite, ce qui permet de la fixer presque sur n’importe qu’elle surface. On appréciera cette attention plutôt rare chez la concurrence. Une fois en place, la caméra peut se connecter à votre réseau via trois options : wifi 802.11 b/g/n/ac, Ethernet 10/100 ou Ethernet PoE. Ce dernier branchement est surtout réservé aux entreprises, puisqu’il nécessite un switch particulier délivrant le courant et les données via le câble RJ45. Le port propriétaire au dos de la caméra est destiné à brancher le connecteur d’alimentation.

Le reste de la caméra est ensuite plus classique. Le capteur permet de filmer en 1080p à 30 images par secondes. L’angle de vision est de 130°, mais on déplorera un effet “fisheye” un peu trop prononcé, distordant l’image sur les bords. Le capteur vidéo est ceinturé de LED infrarouges qui sont légèrement visibles en pleine nuit.

La caméra de Netgear permet une communication bi-directionnelle. Un microphone en face avant détecte les sons alors qu’un haut-parleur sur le coté permet de parler à un interlocuteur. La qualité sonore est globalement bonne, présentant moins de perturbations que sur la Withings Home.

Sur le coté droit est situé le port micro-SD. Celui-ci peut accepter des cartes jusqu’à 128 Go permettant d’assurer les enregistrements même en cas de perte de réseau. A coté de ce port on trouve un bouton triangulaire permettant de synchroniser la caméra avec l’application. Le bouton Reset parle de lui-même : il permet de remettre la caméra à sa configuration d’usine.

A première vue, les spécifications de la Arlo Q Plus sont très sympathiques et justifient son prix relativement élevé. Reste à voir si l’application connectée est du même acabit.

Application Arlo

Compatibilité : Android 4.1+, iOS 8.0+, navigateur Web

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

Le spécialiste des réseaux se devait de proposer une application solide afin de contrôler la Arlo Q Plus. Au premier lancement, il faut appairer la caméra en suivant les instructions : appuyer sur le bouton de synchronisation, configurer le wifi si besoin et flasher un code QR. On a vu plus simple, même si la manœuvre reste plutôt rapide.

On arrive ensuite sur le menu principal de l’application. L’ensemble fait un peu moins moderne que l’application Withings Home, mais reste tout de même agréable à l’œil. On discerne trois onglets en haut de la page : Mode, Périphériques et Bibliothèque. Notez que la caméra peut aussi se gérer depuis un navigateur Web.

Nous allons d’abord nous pencher sur l’onglet Périphériques puisque c’est probablement celui sur le quel vous passerez le plus de temps. Dans cet onglet vous gérez vos appareils. Un appui sur le mode Live lancera un visionnage en direct, ou presque. En effet, lors de mes tests, j’ai constaté de très grosses latences. Il n’est pas rare d’avoir entre 5 et 10 secondes de décalage entre un événement et son apparition sur l’application. Je ne sais pas si ça vient de ma connexion, puisque je n’utilise que de l’ADSL2+, mais c’est un élément à prendre en compte si pour vous le “vrai” direct est indispensable. Globalement, l’image fournie par la caméra est de bonne qualité en 1080p. Vous pouvez d’ailleurs réduire la définition si besoin dans les paramètres pour passer au 720p ou 240p. Finalement, le plus gros défaut est la distorsion importante sur les bords de l’image (effet “fisheye”).

Depuis le direct, plusieurs options sont disponibles : prendre un cliché, effectuer un enregistrement manuel ou activer la communication bidirectionnelle. On peut même définir des zones de déclenchement afin de lancer un enregistrement uniquement si un événement se produit dans la zone. C’est très pratique pour surveiller un endroit bien précis.

Mais la plus grande force de la caméra de Netgear réside dans son offre. Comme la concurrence, les événements sont enregistrés sur le Cloud. Netgear propose de base de conserver vos données pendant 7 jours (1 Go maximum). C’est probablement la meilleure offre gratuite du marché actuellement. Il est bien sûr possible d’augmenter le temps d’archivage/taille de vidéos avec les forfaits suivants :

Premier : 30 jours, 10 caméras, 10 Go de vidéos pour 8.99€/mois

Elite : 60 jours, 15 caméras, 100 Go de vidéos pour 13.99€/mois

Advanced : 14 jours, 16 caméras, 20 Go de vidéos pour 10.99€/mois

Professionnel : 30 jours, 24 caméras, 200 Go de vidéos pour 20.99€/mois

Entreprise : 60 jours, 40 caméras, 400 Go de vidéos pour 44.99€/mois

Comme vous pouvez le constater, le choix est large et devrait couvrir les besoins aussi bien des particuliers que des professionnels. Il existe aussi un abonnement CVR (enregistrement en continu) à 8.99€/mois pour 14 jours ou 17.99€/mois pour 30 jours. Netgear frappe fort en proposant de nombreuses options, même si l’abonnement gratuit devrait largement convenir aux particuliers avec une seule caméra.

Le dernier onglet permet quant à lui de choisir le mode de fonctionnement de la caméra. C’est là aussi très complet, puisque vous pouvez paramétrer la Arlo Q Plus pour se déclencher selon un planning défini par vos soins ou alors carrément l’activer lorsque vous êtes trop éloigné. Sinon rien ne vous empêche de la laisser active en permanence, vous recevrez des notifications via Push mais aussi via mail.

Force est de constater que Netgear a réalisé du bon travail avec son application Arlo. Les options sont suffisamment nombreuses pour gérer vos caméras le plus finement possible sans trop de prise de tête. Dommage que l’ensemble soit terni par des temps de latence assez élevés et des déconnexions intempestives. Il est fréquent de voir s’afficher le message “Mise en mémoire…” lors d’un direct. Prévoyez donc une connexion très rapide (VDSL ou fibre) pour éviter ces désagréments. J’ai aussi rencontré quelques petits bugs comme l’impossibilité d’arrêter le live, le bouton de pause ayant disparu. La caméra a aussi tendance à se déconnecter sans raison, obligeant à fermer puis relancer l’application.

Conclusion