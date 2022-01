Accueil » Actualité Test : Motorola Moto G41 – Budget avec mise au point de l’appareil photo Actualité Test : Motorola Moto G41 – Budget avec mise au point de l’appareil photo Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Il est difficile pour les fabricants de mobiles de commercialiser une bonne caméra mobile. Les caméras mobiles les moins chères du moment ont aussi beaucoup de mégapixels. Les caméras mobiles plus chères bénéficient généralement de collaborations avec des fabricants de caméras et de superzoom, mais comment marquez-vous qu’un mobile pour 2 500 SEK a une caméra légèrement plus ambitieuse ?

Motorola a lancé les Moto G31, G41 et G51 similaires sur une carte avant Noël. Le Moto G31 était le modèle d’entrée de gamme, le G51 a un écran 5G et plus grand, mais pour le Moto G41, les représentants de Motorola lors du lancement ont dû souligner que bien que le téléphone ait 48 mégapixels dans l’appareil photo là où le Moto G31 en a 50, mais il a aussi une optique stabilisation d’image qui n’est pas courante dans les téléphones pour 2 500 SEK.

Exceptionnellement léger et fin

Budget avec mise au point de l’appareil photo donc, mais il y a en fait d’autres choses qui sont au moins aussi intéressantes avec le téléphone. La conception, par exemple. Non pas que le design soit remarquable, le Moto G41 ressemble à la plupart des mobiles, avec un grand écran, trop grand pour une utilisation à une main. Le cadre et le dos sont en plastique. D’un autre côté, le téléphone est assez léger et fin pour sa taille, ce qui est inhabituel, surtout parmi les mobiles économiques.

L’écran est de type OLED avec un taux de rafraîchissement de 60 hertz. Dans ce que Motorola appelle la onzième génération de la série Moto G, avec jusqu’à cinq modèles, il s’agit d’un mélange entre des écrans LCD avec un taux de rafraîchissement d’écran plus élevé et des écrans LED avec un taux de rafraîchissement inférieur, où le Moto G41 est l’un de ces derniers. . Dans l’ensemble, je le préfère probablement. Bien sûr, c’est bien avec une mise à jour rapide de l’écran, mais mon expérience me dit que cette fonctionnalité ne fonctionne pas vraiment sur les écrans LCD, et les couleurs plus claires de l’écran Oled, les noirs noirs et l’absence de décalages lorsque je tiens l’écran à différents angles pèsent plus lourd sur moi. Dans l’ensemble, il est vraiment luxueux d’obtenir un écran OLED avec une résolution Full HD dans un téléphone pour 2 500 SEK.

Une fonction que vous pouvez attendre d’un écran LED est ce qu’on appelle l’affichage permanent, c’est-à-dire que certaines informations telles que l’horloge et les notifications sont affichées même lorsque l’écran est éteint. Malheureusement, cette fonctionnalité est absente du Moto G41. Une fonction de confort est une petite lumière de notification au-dessus de l’écran, mais je ne sais pas vraiment ce qui la fait prendre vie. Il n’y a pas de paramètres où vous pouvez le contrôler.

Dans ce contexte, il faut dire que le prochain Moto G31, qui est encore moins cher, a le même écran.

Le téléphone est alimenté par l’Helio G85 de Mediatek, un ensemble de circuits qui n’est pas complètement nouveau (il est arrivé en 2020) et n’était pas non plus complètement rapide quand il était neuf. Il est à noter que le téléphone ne se sent pas super rapide tout le temps, même si Motorola est bon pour régler le système afin que leurs téléphones se sentent souvent plus rapides que leur matériel.

Pour 2 500 SEK, vous ne vous attendez peut-être pas non plus à un téléphone rapide, mais je pense quand même qu’il convient de noter que le téléphone est légèrement plus lent que plusieurs des modèles de la série Moto G de la génération précédente, qui peuvent être obtenus au même prix que Moto G41 . J’ai l’impression que le manque de circuits signifie que Motorola a dû prendre les packages de circuits disponibles.

Est-ce le manque de circuit plus que l’investissement en caméra qui pousse Motorola à lancer les deux modèles Moto G31 et Moto G41, qui ne diffèrent vraiment que par des modules de caméra subtilement différents ? Nous n’obtiendrons pas de réponse à cela, mais j’aurais aimé avoir les deux modèles côte à côte pour pouvoir comparer les caméras. Dans l’état actuel des choses, je peux comparer l’appareil photo du Moto G41 avec l’appareil photo d’autres mobiles plus chers. Le résultat est souvent assez correct, mais pas proche de ce que font les meilleurs modèles, et cela peut ne pas être nécessaire non plus. La reproduction des couleurs est agréable, la netteté lors du zoom aurait pu être meilleure. Vous pouvez voir comment, par exemple, les champs colorés des panneaux de signalisation se fondent un peu les uns dans les autres. Parfois, j’obtiens des images directement ratées, floues et avec une surexposition ici et là. La caméra grand angle prend des images assez basses et floues, et la caméra macro a peu de valeur. C’est surtout lors de prises de vue en basse lumière que je remarque la stabilisation d’image. Les images sombres sont en fait de très grande classe, même en comparaison avec des mobiles plus chers. Dans l’ensemble, je ne peux bien sûr pas recommander le Moto G41 à ceux qui veulent un mobile pas cher avec un très bon appareil photo.

Chargeur rapide avec

En tout cas, le Moto G41 a d’autres caractéristiques qui parlent en sa faveur. J’ai déjà mentionné l’écran et le poids, un autre est qu’il est livré avec un chargeur rapide de 33 watts qui peut recharger la batterie beaucoup plus rapidement que ce à quoi vous êtes habitué pour les mobiles à petit budget. Vous obtenez 128 Go d’espace de stockage avec un espace de carte mémoire, ce qui est généreux et va très loin. Le lecteur d’empreintes digitales est rapide et bien placé sur le côté, une amélioration par rapport aux générations précédentes de Moto G qui avaient le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière où il est plus difficile à atteindre.

L’interface utilisateur de Motorola s’appelle My UX et est très similaire à celle de Google, avec seulement quelques ajouts petits mais agréables, tels que des mouvements pour démarrer l’appareil photo ou l’écran ne passe pas en mode veille lorsque vous le regardez. Une application fournit également des conseils pour que vous puissiez trouver les fonctionnalités propres à Motorola. L’application passe également en revue les actualités d’Android 11, qui est la version système fournie avec ce mobile. C’est un peu dommage. À ce stade, vous pouvez vous attendre à Android 12, mais une mise à jour, c’est-à-dire d’Android 11 à Android 12, est tout ce que Motorola promet pour le mobile.

Dans l’ensemble, le Moto G41 n’est évidemment pas meilleur que les mobiles Moto G de la génération précédente. Par exemple, il manque des haut-parleurs stéréo qui étaient dans les prédécesseurs, et les performances ne sont pas meilleures non plus. Mais cela ne fait pas du Moto G41 un mauvais mobile pour 2 500 SEK. J’aime particulièrement le grand écran LED, et la seule chose que j’aurais aimé en ce qui concerne le prix serait des performances un peu meilleures.

Questions et réponses

Le téléphone a-t-il la 5G ? Non, car vous devez choisir le Moto G51.

Le Moto G31 semble très similaire, quelle est la différence ? Le Moto G31 coûte 500 SEK moins cher, mais vous obtenez alors un autre appareil photo principal sans stabilisation optique de l’image, 64 Go de stockage au lieu de 128 et un chargeur inclus plus lent.

Comment est le son pour regarder un film ? Il existe des prises 3,5 mm pour les casques, mais seulement un haut-parleur mono, qui en tout cas fait un travail décent.

Une alternative

Un petit peu plus vite: Le prochain Moto G71 a un chipset légèrement plus rapide pour quelques centaines de plus.

Exemple de caméra

La reproduction des couleurs est bonne mais le rouge sur le panneau de bus coule dans l’arbre derrière lorsque vous zoomez.