Test: Motorola Moto G100 – Innovant d'une manière étrange

Motorola a toujours été doué pour fabriquer des téléphones abordables avec des performances limitées, mais qui ont toujours un bon flux dans le système. Ils ont souvent été publiés dans la série de téléphones G de la société, mais maintenant que la série est en cours de refonte et comprend une gamme beaucoup plus large de modèles, nous devons avoir un point de départ différent.

Le Motorola Moto G100 est tout simplement différent. Lorsque d’autres fabricants économisent sur le chargeur, au moins pour les produits phares, Motorola envoie non seulement un chargeur, mais également une station d’accueil entière. À l’arrière du téléphone, nous trouvons quelque chose d’aussi inhabituel qu’un flash annulaire, une lampe autour de tout l’objectif macro, pour éclairer vos gros plans et éviter que le téléphone lui-même n’ombrisse votre sujet lorsque vous vous approchez si près.

Se démarque

Si nous commençons par les bases, ce qu’est le Moto G100 pour le téléphone, alors il est différent des téléphones précédents de la série G. Avec un prix de 5000 couronnes et des performances dans de nombreux domaines de la classe d’un produit phare, c’est quelque chose de complètement différent des G-phones précédents.

Ce qui distingue vraiment le Moto G100 de la foule, c’est qu’il est livré avec une station d’accueil. Il s’agit de la passerelle vers la nouvelle plate-forme de Motorola appelée Ready For et il connecte le téléphone et ses capacités à un écran plus grand. Peut-être devrait-il avant tout être considéré comme un moyen de démontrer pratiquement les performances et les capacités réelles du téléphone. Avec la station d’accueil connectée à un téléviseur, vous pouvez, du moins c’est l’idée, l’utiliser pour des jeux, des appels vidéo, pour regarder la télévision ou pour la productivité, en connectant également un clavier et une souris.

La station d’accueil se connecte via HDMI au téléviseur et au bas de la station d’accueil, il y a des prises USB-C afin que vous puissiez connecter le chargeur pendant que le téléphone est connecté au téléviseur. La station d’accueil vous permet d’avoir le téléphone monté en portrait ou en paysage, le téléphone est tenu sur le support avec un aimant, mais cela ne ressemble pas à une solution somptueuse, il arrive qu’il s’effondre pendant le test. Surtout, c’est parce que le câble entre la station d’accueil et le téléviseur ne mesure qu’un mètre et si vous le connectez derrière un grand téléviseur, il ne reste plus beaucoup de cordon pour que la poupée puisse même regarder derrière le téléviseur. Si vous n’avez pas de souris connectée, l’écran tactile lui-même est utilisé comme pavé tactile et vous y glissez directement avec votre doigt et cela devient particulièrement rigide si vous devez vous asseoir à 10 centimètres du téléviseur lorsque vous le faites.

Motorola pense que vous devriez utiliser Ready For pour rendre les appels vidéo, les jeux et plus encore une meilleure expérience. Dans la pratique, cependant, Ready For ne va jamais très loin. Le concept lui-même n’est pas nouveau, Samsung a lancé son homologue Dex déjà en mars 2017 et depuis lors, le concept a été développé et dans ce cas, par exemple, mis à disposition également sans fil.

Dans Ready For de Motorola, un Chromecast est une meilleure solution dans presque toutes les situations. La partie TV dans Ready For ressemble à un détour et le mode d’appel vidéo où votre téléviseur est utilisé comme écran peut être bon, mais le fait que le téléphone soit toujours enchaîné dans sa position fixe sur le téléviseur gâche plutôt l’expérience.

En bref, Ready For et la station d’accueil se sentent comme quelque chose qui plaira à très peu. Cependant, nous ne devons pas le laisser tuer d’autres choses pour lesquelles le Moto G100 est en fait mieux adapté. Car oui, les performances utilisées en mode Prêt pour sont à portée de main même lorsque vous utilisez le téléphone comme d’habitude.

La puissance est suffisante pour d’autres choses

Les performances placent le Moto G100 juste en dessous du produit phare d’aujourd’hui et juste au-dessus de l’année dernière, ce qui semble raisonnable compte tenu du prix. Cette puissance va très loin et lorsque vous n’utilisez pas les performances pour vous connecter à un écran plus grand, l’écran du téléphone lui-même va très loin. Il s’agit d’un écran très bas et étroit au format 21: 9, que Motorola et Sony utilisent plus ou moins fréquemment. L’écran a un taux de rafraîchissement légèrement augmenté, 90 au lieu de 60 hertz, ce qui améliore légèrement l’impression, mais il n’atteint toujours pas la même luminosité ou la même reproduction des couleurs que, par exemple, l’équivalent de Samsung dans la même gamme de prix. Il y a une différence de classe.

Si vous comparez avec Samsung en particulier, il existe de grandes différences même lorsque nous examinons ce qui convient à l’écran, l’interface et les applications fournies avec le téléphone. Motorola est fidèle à son interface Google-close et a été bon, comme je l’ai mentionné pour le rendre réactif même dans les modèles les plus simples. Ce n’est pas vraiment nécessaire dans un téléphone avec ces performances, mais oui, cela coule certainement bien. Les personnalisations de Motorola sont limitées à quelques façons limitées de personnaliser l’apparence à votre guise avec des couleurs, des polices et des formes d’icônes, ainsi que votre propre application Moto où vous pouvez contrôler certaines fonctionnalités via des gestes, qui retournent le téléphone à l’envers sur la table pour activer le mode Ne pas déranger. Cela peut sembler un peu maigre lorsque d’autres fabricants font tellement plus. Parce que Motorola est si proche de Google, il y aura peu de choses que ce téléphone peut faire que tous les autres Androïdes ne peuvent pas.

Plastique secret

L’arrière du téléphone est en plastique, même si je ne l’avais pas deviné. Aujourd’hui, il peut souvent être difficile à déterminer et dans ce cas, le téléphone change de couleurs différentes en fonction de la lumière incidente. Motorola a simplement fait un effort pour le rendre beau et je pense qu’ils ont réussi.

Dans l’ensemble de l’appareil photo, le capteur de profondeur fait un bon travail pour déterminer ce que devrait être l’arrière-plan flou en mode portrait et un laser devrait encore aider à cela, pour garder une trace de la distance. Sinon, c’est un appareil photo principal de 64 mégapixels et il est complété par un grand angle, à la fois avec un bon autofocus tant que vous restez dans un bon éclairage. La reproduction des couleurs est également approuvée, mais lorsque nous prenons des photos dans le noir, les photos souffrent assez rapidement. La mise au point peut alors être lente et la richesse des détails disparaît facilement.

C’est le grand angle qui fonctionne également comme un appareil photo macro et lorsque nous activons le mode macro, nous pouvons également activer le petit flash annulaire autour de l’objectif de l’appareil photo, pour éliminer toute ombre du téléphone lui-même lorsque nous prenons ces gros plans de bas à environ trois centimètres. L’idée est bonne, mais ce n’est toujours pas le cas que le mode macro ajoute quelque chose de vraiment supplémentaire. Sur le devant, il y a deux caméras selfie, une régulière et une en grand angle et autour de l’objectif actif une lumière pulsée peut être vue pour que vous sachiez laquelle regarder.

C’est une foule de fonctionnalités et de fonctionnalités que Motorola a rassemblées dans le Moto G100. Les performances sont suffisantes, tout comme l’autonomie de la batterie, mais dans d’autres domaines, vous pouvez être un peu déçu.

Questions et réponses

Quels sont les boutons de la page?

Le capteur d’empreintes digitales est situé dans le bouton marche / arrêt sur le côté et au-dessus, vous avez les boutons de volume. Le bouton de l’autre côté est un appel direct à Google Assistant.

Peut-il gérer l’eau?

Il a un design hydrofuge comme l’appelle Motorola et devrait résister aux chutes et aux éclaboussures, mais n’est pas étanche et n’est pas classé IP.

Comment enregistre-t-il une vidéo?

Cela fonctionne parfaitement bien. La résolution est jusqu’à 6K et lorsque vous zoomez, ce qui correspond à un grossissement de 8 fois, il y a aussi un zoom audio, de sorte que les sources audio dans la direction où vous zoomez sont amplifiées. Cependant, la qualité de l’image sera meilleure si vous restez à moins de 3 fois le grossissement.

Le zoom optique est absent, mais vous pouvez toujours agrandir jusqu’à trois fois le grossissement avec les caméras présentes et avec une qualité acceptable maintenue.