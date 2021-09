Accueil » Actualité Test : Motorola Edge 20 – repousse les limites Actualité Test : Motorola Edge 20 – repousse les limites Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Après avoir fait un pas en arrière dans la classe phare l’année dernière, Motorola fait maintenant un autre pas, mais dans une direction légèrement différente. C’est la bonne chose à faire.

C’est pendant plusieurs années que Motorola a évité de fabriquer de vrais mobiles performants et s’est plutôt concentré sur des téléphones de classe moyenne et économique moins chers et a très bien réussi. C’était souvent le cas que Motorola parvenait à fabriquer des téléphones avec des performances limitées, mais où nous n’avons toujours pas remarqué les lacunes mais avons obtenu de bonnes performances pour un prix bon marché.

Appris des erreurs

Le lancement de la série Edge l’année dernière a été quelque peu décevant, mais maintenant, Motorola a appris et changé le concept. L’Edge de l’année dernière tire son nom de l’écran aux bords incurvés, mais malgré le nom restant, l’Edge 20 que nous testons ici a un écran plat sans bords incurvés. Au lieu de cela, il se démarque par d’autres moyens.

L’interface simplifiée ici et quelque chose que nous reconnaissons de tous les téléphones Motorola est largement basée sur l’interface de base de Google pour Android et n’ajoute pas beaucoup d’applications inutiles. Ils se contentent d’ajouter un contrôle gestuel afin que vous puissiez remuer ou couper votre téléphone en l’air pour activer l’appareil photo ou la lampe de poche. Il existe également des options supplémentaires pour personnaliser l’apparence du système avec les icônes, les couleurs et les polices que vous préférez.

Anormalement rapide pour la gamme de prix

Le système et le téléphone dans son ensemble se sentent rapides et l’une des raisons pour cela, en plus du logiciel et des performances garanties par la puce du système, est que l’écran a un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 hertz. Normalement, il est de 60 hertz, même si de nombreux téléphones Android ont aujourd’hui plus que cela, mais ici, Motorola a donc atteint un maximum de 144 hertz, ce que seuls les mobiles de jeu distincts ont autrement. Il ne faut pas exagérer la différence entre 120 et 144 hertz en expérience réelle, mais il est clair que les 144 hertz que nous obtenons ici sont plus que suffisants pour que le téléphone se sente rapide lorsque vous l’utilisez.

Malgré cela, le Motorola Edge 20 n’est pas un téléphone phare distinct si vous entendez par phare que les performances sont les meilleures que vous puissiez obtenir. Au lieu de la puce supérieure de Qualcomm, sous la coque de l’Edge 20 se trouve un Snapdragon 778G, qui peut être remarqué dans les jeux plus exigeants et riches en graphismes et l’installation et le téléchargement de jeux et d’applications peuvent prendre un certain temps, mais une fois qu’ils sont là, les performances sont suffisantes pour tout, sauf les plus exigeants. Cependant, cela signifie que le téléphone peut être classé davantage comme un meilleur mobile de classe moyenne que comme un véritable produit phare, mais cela est également indiqué par le dos en plastique et par le prix actuellement d’environ 5 000 SEK. Vous n’obtenez donc pas tout ce que vous pouvez attendre d’un produit phare, mais je pense que Motorola a établi des priorités bien équilibrées.

Le plastique utilisé dans le châssis du téléphone est bien sûr quelque chose qui le rend moins somptueux, mais en même temps rien qui affecte négativement la fonction, au contraire, le plastique est quelque chose qui rend le téléphone plus léger et plus durable alors que la plupart d’entre nous ont probablement une coque sur le téléphone indépendamment et rarement ou jamais voir le matériau dont il est réellement fait. Motorola est également livré avec une coque en caoutchouc transparent pour protéger le téléphone.

Si désormais le choix du plastique comme matériau dans le châssis du téléphone est un moyen de pousser le prix, c’est à l’écran et en fait aussi à l’appareil photo qu’on remarque que Motorola a plutôt dépensé de l’argent. Bonne priorité.

Clairement perceptible

Le fait que les caméras surprennent positivement est clair immédiatement lorsque je commence à prendre des photos. Ce sont des appareils photo polyvalents qui offrent une reproduction fine des couleurs même dans des conditions plus difficiles. Les caméras sont au nombre de trois et sont situées dans un module dans le bord à l’arrière où elles se démarquent beaucoup, principalement parce que le téléphone lui-même est si fin. Inhabituel dans ce contexte est que nous obtenons un appareil photo principal de 108 mégapixels, un téléobjectif avec un zoom optique trois fois et un grand angle. Le fait que le grand angle dispose également d’une mise au point automatique signifie qu’il peut également être utilisé pour des images macro vraiment décentes, et sinon nous n’obtenons un tel ensemble d’appareils photo que dans la classe phare. Bon pour un mobile à 5000 couronnes, donc, et le seul inconvénient dans la tasse de joie est que le téléphone n’atteint pas le même résultat impressionnant quand il fait plus sombre. Un petit crépuscule n’est pas un problème, mais lorsque la lumière est plus faible, il devient clair que la sensibilité à la lumière de l’appareil photo n’est pas vraiment suffisante, même en mode nuit avec une vitesse d’obturation longue. Cependant, cela ne pose pas de problème pour, par exemple, prendre une photo d’un restaurant avec un éclairage un peu tamisé, cela gère tout de même l’appareil photo.

Héla 144 hertz

L’écran dans lequel j’ai été, c’est un grand écran Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, mais je veux m’immerger un peu plus dans l’écran, car il l’a mérité. Le format d’écran est de 19 : 5 à 9, ce qui signifie que les vidéos que vous regardez sont généralement affichées avec des bordures noires à droite et à gauche, bien que selon la source, vous pouvez bien sûr zoomer et remplir l’écran si vous le souhaitez. Avec le mode vidéo zoomé pour remplir tout l’écran, l’expérience est vraiment cool et le trou pour la caméra selfie n’interfère pas excessivement, il est assez petit. Lorsque je m’abstiens de zoomer sur des films 16:9, le trou de la caméra selfie disparaît dans la zone noire au bord de l’écran.

Le taux de rafraîchissement de l’écran peut être réglé sur trois niveaux différents. 60 hertz pour maximiser la durée de vie de la batterie, 144 hertz pour obtenir le maximum, ou un troisième mode appelé Auto, qui ajuste la fréquence à ce qui est le mieux pour le moment, un équilibre entre vitesse et consommation d’énergie.

Les bords autour de l’écran sont fins et le format du téléphone dans son ensemble, ainsi que le format et la taille de l’écran, signifient que le téléphone est assez large pour tenir.C’est un avantage lorsque vous regardez des films ou des vidéos et que vous tenez le téléphone dans mode paysage mais peut éventuellement rendre le téléphone un peu gênant pour celui qui a des mains un peu plus petites. Du côté positif, cependant, le téléphone est de taille inhabituellement léger et constitue donc l’un des principaux avantages avec l’écran, les appareils photo et le prix. Qui a besoin d’un produit phare pour doubler l’argent alors que les mobiles de milieu de gamme peuvent être aussi bons.

Questions et réponses

Où puis-je trouver le lecteur d’empreintes digitales ?

Il est situé dans le bouton d’alimentation physique sur le côté du téléphone et fonctionne bien. Il existe également une reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone du mode veille.

Les caméras se démarquent-elles beaucoup?

Oui, parce que le téléphone lui-même est assez fin, le renflement de l’appareil photo devient perceptible.

À quoi sert ce bouton sur la page ?

Sur le côté droit, vous trouverez un bouton d’alimentation avec capteur d’empreintes digitales, ainsi que des boutons de volume. Le bouton de l’autre côté est un raccourci vers Google Assistant.

Une alternative:

Les concurrents

Dans le segment de la classe moyenne, la concurrence est féroce. Les nouveaux venus ici en plus de Motorola sont, par exemple, Oneplus Nord 2 et Xiaomi Mi 11 Lite.

Tester l’image

Le téléphone dispose d’un ensemble d’appareils photo polyvalent qui gère bien la plupart des situations.