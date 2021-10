Accueil » Actualité Test : Motorola Edge 20 Lite – Sans le petit plus Actualité Test : Motorola Edge 20 Lite – Sans le petit plus Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Le modèle de lancement d’un modèle haut de gamme, d’un modèle Pro et d’un modèle Lite en trio, nous l’avons vu à plusieurs reprises depuis de nombreuses années. Mais pas de Motorola. La société est restée à l’écart des modèles haut de gamme pendant quelques années jusqu’à ce qu’ils leur reviennent avec le Motorola Edge de l’année dernière. La série Motorola Edge 20 de cet automne est la première fois que vous conduisez ce trio classique.

Cependant, il suit le chemin que des entreprises comme Huawei et Xiaomi ont tracé avant eux où le vrai modèle haut de gamme est le Motorola Edge 20 Pro tandis que le Motorola Edge 20 est un peu moins cher tout en partageant de nombreuses fonctionnalités avec le grand frère. Et puis nous avons le Motorola Edge 20 Lite, qui, tout comme pour Xiaomi et Huawei, est une touche de téléphone sans rapport dans des matériaux moins chers pour 4 000 SEK.

Du plastique qui n’a pas l’air bon marché

Le dos et les bords sont tous deux en plastique, mais faits d’une imitation décente de verre qui rend le téléphone pas immédiatement bon marché. Si vous utilisez la coque en caoutchouc transparente incluse pour protéger le téléphone, vous ne remarquerez même aucune différence.

C’est un gros téléphone, même avec la norme Android d’aujourd’hui, mais pas très lourd pour sa taille. La taille est également bien utilisée avec un écran à couverture complète avec des bords minces autour. Contrairement aux mobiles Edge de l’année dernière, nous n’avons pas de bords incurvés cette fois. L’écran est de type OLED avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. On remarque la différence par rapport à un écran 60 Hz, même s’il n’est pas aussi grand que pour des écrans encore plus rapides. La reproduction des couleurs à l’écran peut sembler un peu excessive, mais vous pouvez la régler vous-même dans les paramètres. À bien des égards, l’écran et la puissance de calcul sont les caractéristiques de base d’un smartphone, et en ce qui concerne l’écran, le Motorola Edge 20 Lite est excellent.

La deuxième fonction de base est assurée par le chipset Mediatek Dimensity 720. C’est un chipset de classe moyenne qui ne se démarque pas dans les tests de référence que nous effectuons. Par conséquent, il est frappant de constater à quel point je remarque peu de performances limitées dans l’utilisation pratique. C’est quelque chose de la branche phare de Motorola, pour que même les téléphones alimentés par des puces lentes se sentent rapides. C’est dans les performances graphiques que l’on remarque le plus les faiblesses, mais aussi, par exemple, le dessin et le défilement des pages web sont rapides sur le Motorola Edge 20 Lite.

Appareil photo brillant qui ne livre pas

La faiblesse du téléphone est plutôt les caméras un peu inattendues. Inattendu, car si vous insérez un appareil photo principal de 108 mégapixels, vous déclarez que ce mobile a un appareil photo qui sort de l’ordinaire.

Il ne l’a pas. C’est-à-dire que l’appareil photo est assez courant, avec une bonne reproduction des couleurs et pour la plupart une netteté décente. En photographie sombre, il n’atteint pas les meilleurs modèles haut de gamme d’Apple et de Samsung, mais est tout de même approuvé car il peut prendre des photos utiles, et encore moins un peu bruyantes. C’est une caméra principale parfaitement correcte, mais elle ne se démarque pas.

En mode standard, 9 pixels sont réunis en un seul et l’appareil photo de 108 mégapixels délivre, en d’autres termes, des images de 12 mégapixels. Vous pouvez également sélectionner un mode haute résolution où la pleine résolution du capteur est utilisée. En théorie, dans de bonnes conditions d’éclairage, il devrait vous donner plus de détails dans les images qui vous permettront de zoomer dessus et de découper les grossissements.

Le problème est que le chipset Dimensity 720 ne prend pas en charge les caméras de plus de 64 mégapixels. Je ne sais pas si Motorola a trouvé un moyen de dépasser cette limitation ou si vous gonflez simplement numériquement les images de 12 mégapixels à 108 mégapixels par la suite si vous choisissez le mode haute résolution. Cependant, je peux affirmer que les images que je prends en haute résolution ne contiennent pas plus de détails ou de netteté que celles que je prends en mode 12 mégapixels. En d’autres termes, certains des avantages du grand capteur de caméra semblent être gaspillés dans ce téléphone.

La caméra grand angle est de 8 mégapixels et sans mise au point automatique, et la troisième caméra est un capteur de profondeur qui aide au flou artificiel dans les images. Comme d’habitude, il est difficile de voir que les images sont évidemment meilleures car il y a une caméra de profondeur sur le mobile par rapport aux mobiles qui n’en ont pas.

Ce n’est donc pas un mauvais appareil photo principal dans le Motorola Edge 20 Lite, mais 108 mégapixels donnent des attentes que l’appareil photo ne peut pas répondre.

Bon équilibre dans le système

La version d’Android 11 de Motorola est très proche de la propre version de Google et contient très peu d’applications préinstallées, aucune de tiers. Les petits ajouts que vous faites dans l’interface utilisateur ne sont pas visibles, mais plutôt des raccourcis intelligents tels que vous pouvez allumer l’appareil photo ou la lampe de poche en inclinant ou en coupant avec le téléphone et si vous activez la fonction, vous pouvez obtenir un menu de raccourcis d’applications en double-cliquer sur le bouton marche/arrêt. De cette façon, Motorola ajoute de la valeur sans perturber l’interface utilisateur elle-même ou les services de Google.

Plus ambitieuse et plus douteuse est la nouvelle fonctionnalité Ready For, qui consiste essentiellement à refléter le téléphone sur un écran plus grand. En installant une application sur un ordinateur, vous pouvez obtenir les applications mobiles dans une fenêtre sur l’ordinateur. À partir de là, vous pouvez, par exemple, faire glisser et déposer des images entre l’ordinateur et le mobile. Pour la plupart, je pense que c’est juste difficile à utiliser, et il y a peu d’applications qui profitent du détour par l’ordinateur par rapport à leur exécution sur mon mobile ou un service similaire directement sur l’ordinateur.

Maintenant que l’appareil photo ne se démarque plus, ce sera plutôt le grand écran qui définit le Motorola Edge 20 Lite. C’est bien, mais il existe de nombreux mobiles dans la gamme de prix avec un bon écran, et l’Edge 20 Lite a du mal à se démarquer.

Erik Morner : Je suis d’accord que l’appareil photo n’est pas à la hauteur des attentes. Ce n’est pas le cas si l’on considère que cela devrait faire partie de la série Edge 20, où les deux autres ont de très bons appareils photo. Et ce n’est pas le cas non plus lorsque nous regardons les spécifications techniques et que nous comparons ensuite avec les images que nous sortons réellement.

Qu’aimez-vous le plus dans le Motorola Edge 20 Lite ? L’écran, qui est lumineux, net, grand et assez rapide.

Comment est le son du haut-parleur ? Le téléphone a un haut-parleur mono avec le bon son fort. Non seulement il existe des mobiles nettement moins chers avec un meilleur son de haut-parleur, mais Motorola propose des mobiles beaucoup moins chers avec un meilleur son de haut-parleur, comme le Moto G30.

Existe-t-il des douilles 3,5 mm ? Oui, il est situé en bas, à côté du cordon de charge.

Exemple de caméra

L’appareil photo principal du Motorola Edge 20 Lite prend des photos parfaitement correctes à la lumière du jour, mais dans des conditions riches en contraste, les images deviennent facilement un peu sombres.