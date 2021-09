Accueil » Actualité Test : Motorola Defy 2021 – Mise à jour durable Actualité Test : Motorola Defy 2021 – Mise à jour durable Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Motorola existe en tant que fabricant de téléphones portables depuis si longtemps qu’ils en ont fait la plupart une et deux fois, et cela inclut des téléphones portables durables. Defy est ainsi une marque relancée pour une série de mobiles durables il y a dix ans.

Bullit Group est également un vétéran des téléphones mobiles durables. La plupart des gens les connaissent probablement en tant que fabricant des mobiles Cat, mais ils ont également fabriqué des mobiles résistants aux chocs et à l’eau sous la marque Land Rover.

Quand il a été annoncé qu’il y aurait une collaboration entre eux, il n’était pas clair à quoi ressemblait la division du travail. Est-ce juste le groupe Bullit qui a autorisé une autre marque à mettre ses mobiles durables, tandis que Motorola a obtenu un centime sans avoir à faire quoi que ce soit ?

Au contraire, il s’avère que le Motorola Defy 2021 est là. Le système du téléphone est facilement reconnaissable comme étant celui de Motorola, et Motorola est responsable de l’assistance. Le travail de Cat a principalement consisté à rendre le Motorola Defy aussi résistant que possible aux chocs, à la saleté et à l’eau.

Anciennes spécifications

Si vous regardez les spécifications du téléphone, il y a un détail qui vous fait sourciller : le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 662 de plus de deux ans. La version du système est Android 10, c’est-à-dire pas Android 12 qui le sera bientôt. être disponible dans les mobiles d’automne, ou même Android 11 comme il existe depuis près d’un an. Dans la jeunesse d’Android, il n’était pas rare que des mobiles sortent avec une ancienne version d’Android, mais ensuite Google a mis le pied à terre et a exigé que les fabricants utilisent la dernière version d’Android. Le 31 janvier 2021 était la dernière date pour certifier un téléphone mobile avec Android 10 comme système. Comment cela se passe-t-il ensemble ?

Eh bien, s’il ne s’agit pas d’un nouveau téléphone portable mais d’un ancien téléphone dans une nouvelle coque, alors aucune nouvelle certification n’est nécessaire. Si vous regardez dans les paramètres du Motorola Defy, vous trouverez la désignation du modèle xt2089-9, ce qui signifie qu’il s’agit pratiquement du même téléphone que le Moto G9 Play lancé il y a plus d’un an au prix de 2 000 SEK. . Si vous comparez les spécifications, vous voyez également que tout, de l’écran aux caméras, est le même sur le Moto G9 Play et le Motorola Defy.

Je ne veux pas diminuer le travail que Bullitt Group a fait. Ils ne nient pas avoir utilisé une plate-forme existante et ils décrivent en détail comment ils ont doté le téléphone d’une coque à double couche imperméable et l’ont soigneusement testé dans diverses conditions exigeantes. Je souhaite juste qu’ils fassent tout cela avec un téléphone légèrement plus récent, comme le successeur Moto G30 qui a de meilleurs appareils photo, plus de stockage et un meilleur écran pour le même prix. Aujourd’hui, sortir un téléphone avec Android 10 qui n’est garanti qu’une mise à jour, vers Android 11, semble un peu avare-

Mais maintenant, nous avons le Motorola Defy que nous avons, et si nous commençons à regarder la fonctionnalité, la mémoire de travail de 4 Go et le chipset Snapdragon 662 donnent un téléphone qui est sensiblement lent. Lorsque je bascule entre les applications, les animations piratent et piratent même lorsque je fais défiler les pages Web. En même temps, je ne peux pas prétendre que le téléphone est si lent que mon utilisation en est handicapée.

Faiblesse de l’écran

Ensuite, je m’embête plus sur l’écran. Pas tellement qu’il n’a pas de résolution Full HD, plus qu’il change pas mal de couleur quand je l’incline et qu’il a une luminosité maximale assez faible.

Motorola est doué pour fabriquer des appareils photo adaptés à la gamme de prix, ce qui rend les appareils photo qui se sentaient étonnamment bien pour le mobile moto G9 Play à 2000 couronnes se sentent raisonnablement bien pour le mobile Motorola Defy à 3300 couronnes. Dans l’obscurité, l’appareil photo perd rapidement de sa netteté, mais à la lumière du jour, les images deviennent souvent nettes et détaillées. Parfois, cependant, ils ont l’impression qu’ils sont trop bruyants et qu’ils ont l’air un peu tachés, mais vous le remarquez surtout si vous zoomez sur les images. La caméra macro et le capteur de profondeur n’ajoutent pas grand-chose. Par rapport aux caméras mobiles que Bullit a sorties dans ses mobiles Cat, celle-ci est nettement meilleure.

Le système de Motorola est très proche d’Android de Google, avec quelques ajouts, comme le fait que vous pouvez secouer votre téléphone de différentes manières pour activer l’appareil photo ou la lampe de poche. Un bouton supplémentaire a été ajouté pour activer l’assistant Google, mais il ne peut pas être programmé pour être utilisé pour autre chose.

Si je suis un peu sceptique sur le choix du téléphone avec lequel travailler depuis le début, je n’ai que des choses positives à dire sur le travail de Bullitt avec le shell. Comme je l’ai dit, il a des doubles couches imperméables, ce qui signifie que le téléphone continuera d’être étanche selon IP68 même si le boîtier extérieur est trop bruyant. L’écran a été doté de verre gorilla Glass Victus pour une durabilité maximale, l’écran est légèrement immergé dans le cadre et, selon Bullitt, le téléphone doit résister à des chutes répétées d’une hauteur de 1,8 m sous n’importe quel angle.

Flexible quand même

Ce que j’aime, c’est que cela a été réalisé dans un format qui ne semble pas très maladroit. Le téléphone est à peu près aussi épais qu’un mobile ordinaire avec une coque plus fine, et il ne pèse que 32 grammes de plus que ce que fait le Moto G9 Play. Le design n’est pas du tout similaire à Bullitt’s Cat, les mobiles, mais la durabilité a un design plus discret. Un détail de conception original est que l’un des coins brise la symétrie avec moins d’arrondi que les trois autres. Il y a aussi une boucle où vous pouvez attacher une sangle de transport fournie avec l’emballage. J’aime particulièrement la structure de surface de la coque en plastique, qui présente à la fois de larges rainures et une structure rugueuse qui signifie que vous avez une excellente prise en main du téléphone lorsque vous l’utilisez.

La seule chose qui me manque en endurance est la classe IP 69K. À une question directe, le groupe Bullitt répond qu’ils pensent que cela ajoute principalement qu’ils protègent contre l’eau à haute température, ce qui semble inutile, mais qu’ils ont confiance que le téléphone peut également gérer cette classe. Personnellement, je pense que l’important à propos de l’IP69K est la garantie que le téléphone résistera à l’eau à haute pression, ce qui est nécessaire pour pouvoir nager avec le téléphone et pas seulement l’immerger soigneusement dans l’eau.

Par rapport aux mobiles durables de Bullitt sous la marque Cat, je pense que le Motorola Defy est un coup de pouce, notamment en termes d’appareil photo, mais aussi de design fluide. J’espère que la collaboration avec Motorola se poursuivra et que la prochaine fois vous aurez la confiance nécessaire pour concevoir une coque durable pour un futur modèle, et pas seulement un modèle déjà lancé qui risque de vieillir prématurément.

Questions et réponses

Comment est le son du haut-parleur ? Il y a un haut-parleur mono en bas avec un volume maximum assez bas. c’est un autre domaine où le téléphone s’est mieux comporté si vous avez choisi un modèle plus récent pour commencer.

Existe-t-il la 5G ? Non, c’est une autre chose où vous remarquez que le téléphone est un peu plus ancien.

Comment est la rétroaction du vibrateur? Étonnamment doux pour être ce qui est fondamentalement un mobile économique.

Une alternative

Nokia XR20 a un peu la même philosophie de conception, un mobile qui est durable mais peut toujours fonctionner comme un mobile de tous les jours. L’alternative de Nokia est plus grande et plus lourde, mais a 5g.

Exemple de caméra

Les images à la lumière du jour sont généralement bonnes à partir de l’appareil photo principal du Motorola Defy