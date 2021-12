Accueil » Actualité Test : Moto E40 – Tout à fait correct pour 1500 couronnes Actualité Test : Moto E40 – Tout à fait correct pour 1500 couronnes Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Le segment le plus fort de Motorola est la série Moto G, qui se situe généralement dans la fourchette de prix 2000 – 3000 couronnes et ces téléphones sont vraiment abordables. Cependant, Motorola propose également la série Moto E encore moins chère, avec par exemple le Moto E40 pour 1 500 SEK que nous testons ici.

La série E implique quelques sacrifices supplémentaires par rapport à la série G, mais en même temps, je les remarque étonnamment peu lorsque j’utilise mon téléphone portable. Dans certains cas, ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles. Les téléphones Moto G-Series sont garantis une mise à jour du système, tandis que les Moto E-mobiles ne peuvent compter sur aucune mise à jour. Dans le même temps, le mobile reçoit au moins une mise à jour mineure pendant la période de test, vous n’êtes donc pas complètement sans support.

Le Moto E40 a une coque en plastique peu glamour, mais avec un dos à motifs qui donne un peu de caractère. À l’arrière se trouve également le lecteur d’empreintes digitales qui est rapide et utilisé pour déverrouiller le téléphone. Sur les côtés courts, il y a un haut-parleur mono et une prise 3,5 mm pour casque.

C’est un téléphone grand et assez lourd qui a un grand écran, avec des cadres assez fins autour. L’écran est parfaitement correct. Certes pas avec une résolution Full HD, et certes ça bouge un peu quand on l’incline, mais je n’y pense pas beaucoup quand j’utilise le téléphone. L’écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais les cristaux LCD ont également un certain décalage, ce qui nuit partiellement mais pas complètement à l’effet du taux de rafraîchissement plus élevé.

Formellement, c’est un mobile lent. Le chipset Unisoc T700 livre des résultats aux tests de performances dans la partie inférieure du tableau, mais, il faut le dire, bien meilleurs que le Moto E7 de l’année dernière. En même temps, je trouve qu’il est très difficile de créer des situations où je pense que le Moto E40 se sent réellement lent. Je surfe sur des pages Web, j’exécute des applications, je joue à des jeux et je glisse sur l’interface, et je n’ai jamais l’expérience de piratage ou de blocage, ou de prendre un temps ennuyeux pour lancer une application.

C’est probablement en grande partie le mérite de Motorola. Nous savons déjà qu’ils sont vraiment doués pour faire fonctionner correctement leur interface utilisateur sur Android, même avec un matériel limité.

Aucune extension système

Lorsque j’allume l’appareil photo en l’inclinant deux fois avec mon téléphone portable, je découvre que ce n’est pas possible. Je suis tellement habitué aux petits ajouts et extras de Motorola dans une version Android par ailleurs assez pure que je les prends pour acquis, mais ils manquent complètement ici. Vous obtenez donc la version de base d’Android avec uniquement des applications et des services Google et rien de plus.

Les caméras au dos sont au nombre de trois, mais il ne faut pas en compter deux. L’un est un appareil photo macro qui facilitera les gros plans, et comme d’habitude pour les appareils photo macro, il est si basse résolution et mauvais qu’il est difficile de voir pourquoi vous vous en souciez. L’autre est un capteur de profondeur qui aidera avec les arrière-plans flous dans les portraits. Bien sûr, il est impossible de dire si ce téléphone mobile en particulier aurait pris de pires images de portrait sans le capteur de profondeur, mais d’autres fois, lorsque nous avons comparé avec des mobiles sans caméra de profondeur spéciale, ceux qui en ont une ne se sont pas distingués. Cependant, le Moto E40 n’est pas très doué pour rendre naturelle la transition entre les cheveux et l’arrière-plan flou.

“Pas très bon” décrit aussi vraiment la caméra principale, mais en même temps, j’ai beaucoup de mal à penser qu’elle est mauvaise. Ceci est un mobile pour 1500 couronnes. Il est clair que l’appareil photo a un contraste, une reproduction des couleurs et une sensibilité à l’obscurité moins bons qu’un modèle haut de gamme plus récent. Je n’attends rien d’autre. A l’exception de quelques photos de nuit, le résultat de l’appareil photo est néanmoins pleinement utile et pas seulement pour la documentation mais aussi pour de belles photos de vacances ou autres souvenirs. Que la couleur n’est pas parfaite ou que certaines parties deviennent un peu sombres, vous pouvez vivre avec ?

J’ai du mal à trouver autre chose qui manque le Moto E40. Le NFC est manquant, vous ne pouvez donc pas ignorer les paiements, et le wifi est un peu lent car la prise en charge de la bande 5 GHz fait défaut, mais le retour du vibrateur est agréablement doux et la durée de vie de la batterie est vraiment bonne avec la grande batterie de 5000 mAh. Le Moto E40 est un téléphone qui rapporte 1 500 couronnes pour aller loin.

Tester l’image

Les images de l’appareil photo ont des problèmes de surexposition et de sous-exposition ici et là, mais sont toujours pleinement utiles.