Notre test de la montre Nokia Activité Steel

La start-up française Withings (rachetée par Nokia en 2016), spécialisée dans les objets connectés, a dévoilé en fin d’année 2015 sa nouvelle montre connectée Activité Steel. C’est l’occasion pour nous de vous la tester sous toutes les coutures.

Design de la Nokia Activité Steel

A la fois montre et traqueur d’activité, la Nokia Activité m’a immédiatement séduit à l’ouverture de l’emballage avec son design sobre et stylé. D’ailleurs, la boite en elle-même donne cette impression, la montre étant insérée dans un écrin sous un boitier en plastique transparent.

En dehors de la montre, on retrouve un petit livret de quelques pages en diverses langues expliquant comment configurer l’engin et quels sites consulter pour obtenir de l’aide. Un petit poinçon est aussi inclus, servant à activer l’appairage vers un smartphone. J’y reviendrais dans les paragraphes suivants. C’est tout ce que contient la boite, la sobriété est là aussi de mise.

Passons maintenant à l’Activité Steel. Elle reprend les mêmes lignes que les traqueurs Activité Pop et Activité Sapphire, les autres modèles de Withings/Nokia. On retrouve donc une montre à aiguilles tout en rondeur avec un bracelet en silicone, ici de couleur noire. Il existe sept autres coloris, du plus sobre au plus “flashy”. Chacun devrait s’y retrouver. Grâce à un système d’ergot, il est d’ailleurs possible d’échanger les bracelets en toute simplicité. Notez que si vous voulez des bracelets n’appartenant pas à la marque, ils ne devront pas dépasser 20 mm de largeur.

L’écran est légèrement bombé, abritant trois aiguilles : heures, minutes et progression de vos objectifs quotidiens. Le cadran est à l’image du reste : tout en sobriété. Pour ce test, j’ai obtenu la version noire, mais une déclinaison blanche est aussi disponible. Les aiguilles sont chromées, ce qui les fait ressortir sur le fond noir de l’écran.

Passons aux mensurations de cette belle pièce d’horlogerie. Le premier détail qui m’a frappé est la relative épaisseur de la montre : 11,5 mm. Heureusement, la partie la plus grosse est au dos, donc bien cachée. Une fois la Steel attachée au poignet, on ne s’aperçoit pas de son embonpoint. La forte épaisseur est de plus compensée par le diamètre plutôt petit de l’écran : 36.3 mm. C’est pile ce qu’il faut pour s’adapter à n’importe quel poignet. Après avoir essayé l’Activité Steel, je dois avouer que ma G Watch me parait encore plus monstrueuse qu’avant !

Pour conclure, le design de cette montre est franchement réussi. Légère, jolie et agréable à porter, que demander de plus ? Même son épaisseur plutôt importante passe inaperçue. Une belle réussite.

Prise en main

Passons maintenant aux fonctions de “tracking”. La spécialité de Withings est de proposer des objets connectés qui s’intègrent dans notre quotidien tout en améliorant nos habitudes grâce à divers relevés. Quel est donc l’objectif d’un traqueur d’activité ? Comme l’indique le nom, un tel appareil va suivre nos mouvements tout au long de la journée et de la nuit afin de vous fournir des analyses chiffrées. C’est à l’utilisateur de se fixer des objectifs afin d’améliorer ces statistiques.

Afin d’optimiser les mesures, il convient de porter l’appareil en permanence. Ce n’est pas ici un inconvénient, puisque l’Activité Steel est très discrète. Dormir avec n’est pas non plus rédhibitoire. Une fois appairée à votre smartphone, aucune action n’est requise de votre part. La seule indication donnée par le cadran est le pourcentage de progression de votre objectif quotidien. Le reste des données est visible sur l’application Android ou iOS dont je vous parlerai au paragraphe suivant.

Les données mesurées

Mais que mesure exactement la Nokia Activité Steel ? Principalement vos déplacements, en particulier le nombre de pas effectués. Son capteur gyroscopique à trois axes lui permet aussi de détecter votre allure et votre activité : marche, course, nage (la montre est étanche jusqu’à 50 m) et sommeil. Tout est automatique, c’est même assez bluffant.

Commencez à courir ou nager, tout sera enregistré pour l’activité en cours. Idem pour le sommeil : portez l’engin la nuit et vos phases de sommeil seront toutes enregistrées, ainsi que les moments où vous vous lèverez. Et pas besoin d’ouvrir l’application pour indiquer un changement d’activité, la montre s’en charge comme une grande. Nokia a fait vraiment fort sur ce coup ! Les plus puristes regretteront quand même l’impossibilité de lancer manuellement un relevé, il faut faire confiance à la montre pour différencier les divers mouvements de l’utilisateur.

Les relevés semblent relativement précis, même si parfois le simple fait de bouger le bras est compté comme un pas alors que vous êtes assis. Ce n’est pas vraiment gênant, de toute façon tous les traqueurs d’activité ont le même problème : capter les mouvements du bras ne signifie pas forcément qu’il y a un mouvement au niveau des pieds.

Pour terminer cette partie, on retiendra que Nokia a fait un excellent travail avec sa montre. L’utilisateur n’a rien à faire, si ce n’est suivre ses habitudes. Les relevés sont plutôt précis et la montre s’adapte à l’activité automatiquement, ce qui est franchement bluffant.

Application Health Mate

Comme tout traqueur, une application sur smartphone ou tablette est nécessaire pour traiter les données recueillies. Withings a développé Health Mate, compatible avec les terminaux sous iOS 8+ et Android 4.3+. Elle est donc fonctionnelle même sur des appareils relativement anciens. Pour ce test, j’ai utilisé un Oneplus One sous Android 5.1.1. Notez que votre terminal devra intégrer un module Bluetooth Low Energy. Normalement, tout engin de moins de trois ans possède ce qu’il faut, même en entrée de gamme.

[appbox googleplay com.withings.wiscale2&hl=fr]

[appbox appstore 542701020]

Avant de commencer avec Health Mate, il faudra synchroniser la Nokia Activité Steel à votre téléphone. Pour se faire, il faut appuyer cinq fois sur le bouton au dos de la montre avec le poinçon fourni. Pas forcément très pratique, heureusement que l’appairage n’a lieu qu’une seule fois.

Une fois tout réglé, on rentre les informations de base nécessaires aux calculs de nos données : âge, poids, sexe, taille. L’interface principale apparait ensuite sous forme d’une “timeline”. La partie haute présente vos pas effectués depuis le début de la journée, votre avancement dans l’objectif et votre classement par rapport à vos amis. Vous pouvez ensuite faire glisser cette section pour régler une alarme (la montre vibrera alors à l’heure voulue), vérifier l’évolution de votre poids et vos calories dépensées (ce qui nécessite une application tierce).

La timeline vous affiche les informations importantes selon vos activités. Par exemple, lors de votre réveil le matin vous verrez un résumé de vos cycles de sommeil. Un appui sur le résumé ouvre une page spécifique avec plus d’informations. C’est simple et efficace.

La deuxième partie importante de Health Mate est le Dashboard. Il ressemble à la timeline, mais donne un affichage plus simple de vos progrès sur la dernière semaine, tout en permettant d’ajouter des objectifs. Si vous possédez plusieurs objets Nokia/Withings, c’est ici que vous pourrez ajouter leurs données. Les applications tierces peuvent être gérées à partir de cet écran et ajoutent elles aussi des sections comme les calories dépensées pour MyFitnessPal.

La troisième partie de l’application permet de comparer vos résultats par rapport à ceux de vos amis. Vous pourrez glaner des succès et voir l’évolution de vos efforts mutuels.

La dernière section importante est votre profil. Plus il sera complet et précis, meilleurs seront les résultats donnés. Vous pouvez associer un compte Google Fit, ainsi que télécharger des applications partenaires. Votre dépense calorique est d’ailleurs liée à l’appli MyFitnessPal à télécharger séparément. C’est dommage que Nokia n’intègre pas cette fonctionnalité directement dans Health Mate.

Le reste de l’application est dédié à la gestion des appareils Nokia, l’accès au centre d’aide ou le partage. Vous pourrez aussi accéder à la boutique en ligne.

Que retenir de Health Mate ? C’est une bonne application de suivi, complète et simple à prendre en main. Il est un peu dommage qu’il faille passer par des applications tierces pour en profiter à fond. Un autre détail m’a aussi dérangé : le temps de synchronisation avec la montre Steel. Les données son actualisées automatiquement plusieurs fois par jour, mais l’ouverture de l’application forcera cette actualisation. Il faut donc attendre un moment avant de voir vos derniers résultats s’afficher. C’est parfois rapide (moins de 10 secondes), mais parfois bien plus long (plus d’une minute). Certes, vous n’irez sûrement pas ouvrir Health Mate toutes les deux minutes, c’est cependant assez embêtant de devoir patienter pour obtenir l’actualisation des données.

Malgré son petit manque de célérité, l’application Health Mate se veut très complète et agréable d’utilisation. Nokia la met de plus régulièrement à jour, prouvant que la société suit ses objets de prêt et cherche à satisfaire ses clients.

Autonomie de la montre

Contrairement à bon nombre de traqueurs et montres connectées, la Nokia Activité Steel utilise une pile bouton CR2025 de montre classique. L’autonomie annoncée est de huit mois, ce qui est plus qu’honorable compte tenu des relevés permanents effectués par l’engin. L’inconvénient majeur de ce type de batterie est qu’elle requiert un changement auprès d’un horloger compétent afin de ne pas ruiner l’étanchéité de la montre. Comptez environ 10€ par changement, ce qui est loin d’être excessif, mais reste un budget supplémentaire à ajouter aux 170€ de la montre disponible uniquement sur le store officiel Withings.

Un autre petit inconvénient est l’absence d’indicateur de charge, la montre risque donc de se couper soudainement une fois la pile vidée. Néanmoins, un peu de prévoyance devrait empêcher ce type de désagrément. Avec huit mois d’autonomie, vous avez le temps de vous organiser !

Conclusion