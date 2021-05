Test de la montre sport Simvalley MOT-15.G

La marque allemande Simvalley a dévoilé récemment une montre pour les baroudeurs et sportifs, la MOT-15.G. Un bel objet sur le papier, mais qu’en est-il dans la réalité ?



Sur le papier …

La montre sportive MOT-15.G est distribuée dans l’Hexagone par le magasin de vente en ligne Pearl, seul et unique distributeur de Simvalley. Vous pourrez la retrouver dans le catalogue du marchand ou sur sa page Web.

La pièce d’horlogerie y est décrite comme “une montre connectée conçue spécialement pour une utilisation dans des conditions extrêmes”. C’est vrai que son aspect en impose, avec un diamètre de 52 mm et 18 mm d’épaisseur. Son poids de 88 grammes est lui aussi relativement élevé. Le design ressemble fortement à celui des montres Casio dans la gamme G-Shock.

L’engin dispose de fonctions “connectées” et permet même d’utiliser une carte SIM pour passer et recevoir des appels téléphoniques. Un bouton SOS a même été prévu afin d’envoyer un message prédéfini à deux contacts de confiance. L’idée est sympa : l’utilisation de cette montre évite de devoir prendre un smartphone fragile pour une sortie en pleine nature. Surtout que l’autonomie annoncée en veille est de 21 jours, grâce à une batterie de 550 mAh. Le mécanisme des aiguilles est quant à lui alimenté par une pile bouton classique.

Au niveau des autres fonctionnalités, la MOT-15.G propose divers capteurs : GPS, boussole, gyroscope, thermomètre… Mc Gyver en rêverait ! Le Bluetooth est aussi de la partie, mais avec un module en version 3.0, plus gourmand et moins efficace que le Bluetooth 4.0. Malgré tout, les sportifs devraient y trouver leur compte, la montre faisant aussi traqueur d’activité.

Une application officielle nommée GeoActive est disponible sur Android et iOS gratuitement. Elle permet de synchroniser la montre et afficher vos progrès, comme tout traqueur. Elle permet aussi en théorie de suivre à distance les mouvements d’une personne équipée de la montre à distance.

Tout ça, c’est ce que Simvalley nous propose sur le papier, mais dans la réalité le constat est bien vite accablant …

… et dans la réalité

Avant de vous précipiter pour acheter cette montre à 169.90€, nous tenions à vous donner nos impressions sur ce gadget. Car au final, c’est bien de cela qu’il s’agit : un gadget. La MOT-15.G ne tient aucune promesse et s’avère tout simplement inutilisable actuellement. Voici ce que j’ai vécu pendant deux semaines.

Tout commence avec la sortie de boite, qui contient une notice succincte en Allemand et en Français. Elle donne les premiers pas à faire pour naviguer dans les menus de la montre grâce aux divers boutons. Jusque là, ça va bien, on prend vite le coup. Mais la suite devient vite chaotique.

Je télécharge l’application GeoActive sur le Play Store (smartphone de test : Oneplus One sous Android 5.1.1) dans le but de synchroniser la montre. Autant le dire immédiatement c’est mal conçu, pas attractif visuellement avec des icônes floues et aucune explication pour l’appairage. J’ai bataillé pendant plus de deux heures, impossible d’obtenir la moindre liaison avec la MOT-15.G. Le Bluetooth ne sert pas à l’appairage, il faut rentrer le numéro IMEI de la montre. Mais malgré ça, l’application se borne à donner une erreur. Bref, j’ai abandonné après avoir tout essayé et dans tous les sens possibles. En plus de ça, les traductions sont très mauvaises, les sections mal découpées avec des mots manquants. Une vraie aberration qui explique la note très mauvaise attribuée par les utilisateurs du Play Store.

Je me concentre donc sur la montre en elle-même. C’est malheureusement ici aussi une catastrophe : les capteurs partent complètement en vrille ou ne fonctionnent pas du tout. Ainsi, l’altimètre ne cesse de changer de valeur, malgré l’immobilité de la montre durant plusieurs jours. D’après ce capteur, ma chambre est passée successivement de -25m à +120m d’altitude à plusieurs reprises. Idem pour le thermomètre qui indique plus de 30°C alors que ce jour-là il pleuvait à verse avec seulement 12°C à l’extérieur et 21°C en intérieur. Quant à la boussole, malgré diverses tentatives de calibrage pendant plusieurs dizaines de minutes, elle reste toujours figée, peu importe mon orientation réelle.

Seul le GPS semble donner une position correcte après comparaison avec celui de mon smartphone et diverses cartes tirées du Net. Le capteur de mouvement semble aussi plutôt précis, mais semble parfois se mélanger les pinceaux entre marche et course.

Pour une montre à 170€, c’est difficile à avaler. Je vous passe les autres bugs comme le Bluetooth qui ne s’active pas correctement ou le calibrage qui revient à zéro quand la batterie est vide.

J’ai préféré dans ces conditions arrêter le test, cette MOT-15.G est définitivement à éviter !

Conclusion