Misfit Shine 2 : faut-il l’acheter ?

Successeur du Shine de 2013, le Shine 2 aura fort à faire face à la concurrence qui s’est fortement développée dans le secteur des bracelets traqueurs d’activité. Est-il toujours à la hauteur ? Réponse dans notre test complet.

Design et caractéristiques techniques

Logé dans une grande boite noire, le Misfit Shine 2 détonne par son look et surtout sa grande finesse (8 mm). Le traqueur en lui-même est une sorte de pastille en aluminium qui s’installe soit dans un bracelet en silicone, soit dans un clips en plastique.

Le changement d’un accessoire à l’autre se fait facilement. Le Shine 2 est vraiment un modèle de discrétion avec son diamètre de 30.5 mm et un poids de 8.5 grammes seulement. Une fois au poignet, il s’oublie très vite.

La boite ne contient pas de câble ni de chargeur pour la simple raison que le traqueur de Misfit fonctionne avec une pile bouton CR2032. Son autonomie annoncée est d’environ 6 mois. Pour changer la pile, un accessoire est inclus dans la boite qui permet d’ouvrir le boitier en toute sécurité.

Le traqueur dispose aussi de 12 LED colorées qui ont diverses fonctions : afficher l’avancement de l’objectif, donner l’heure ou encore signaler la synchronisation avec le smartphone. Bien que pratique et discret, cet affichage fait défaut en plein soleil. Les LED sont trop petites pour être lues correctement en extérieur. Pour activer l’affichage, il suffit d’appuyer sur le traqueur qui dispose d’une surface tactile capacitive. On pourra regretter que les LED ne s’allument pas par inclinaison du poignet.

Le Misfit Shine 2 pourra intéresser les nageurs puisqu’il est certifié étanche jusqu’à 50 mètres. Il utilise le bluetooth 4.1 pour l’appairage au smartphone Il est disponible à 99€ en noir ou rose. Sa modularité lui permet de s’adapter à des accessoires tiers comme des bracelets en cuir ou même des pendentifs.

Application Misfit

Comme tout bracelet connecté, le Shine 2 doit se lier à une application sur smartphone afin d’exploiter les données relevées. Simplement nommée Misfit, cette application est disponible pour iOS, Android et Windows 10 Mobile.

La première connexion se fait en toute simplicité, il suffit de suivre les instructions et en moins de 5 minutes l’ensemble est opérationnel. On arrive ensuite sur une interface de style “timeline”.

Première surprise : l’objectif journalier s’affiche en points et non pas en pas. C’est assez abstrait et on ne sait pas vraiment sur quoi se baser pour commencer. L’application recommande 1000 points, ce qui fait environ 1h30 de marche par jour. Vos progrès seront affichés dans le cercle central ou sous forme de graphique. Un appui suffit à basculer l’affichage. Vos activités physiques sont détectées automatiquement, bien qu’il soit possible de lancer une session spécifique parmi 9 sports différents.

Dépourvu de capteur cardiaque, le Shine 2 utilise l’application et l’APN de votre smartphone pour estimer votre pouls. Comme indiqué, cette mesure est assez imprécise et ne doit pas être prise au pied de la lettre.

Le Shine 2 fait aussi office de traqueur de sommeil. Et il faut bien avouer qu’il se débrouille très bien dans ce domaine. Ici, pas de classement par point, mais juste une durée à définir, ce qui est plus logique.

Afin de vous motiver, Misfit vous proposera d’ajouter vos amis si ils utilisent la même application. Vous pourrez ainsi comparer vos points au quotidien. La moyenne des utilisateurs dans le monde sera affichée dans l’onglet sous le nom de Misterfit.

L’application permet aussi de régler certains paramètres du Shine 2. Vous pouvez définir son emplacement sur votre corps, forcer la synchronisation ou recevoir des rappels afin de vous bouger en cas de trop grosse période d’inactivité. Le traqueur peut aussi vibrer en cas de réception d’un appel ou SMS. Dommage qu’il n’aille pas plus loin en proposant de signaler l’arrivée de mails ou de tweets par exemple. A mon sens, il aurait été possible d’utiliser ses nombreuses LED pour gérer ce type de notification.

Autre petite déception : l’alarme pour le réveil. Il est possible d’en paramétrer une, mais pas de choisir les jours où le traqueur devra vibrer le matin. C’est toute la semaine ou rien ! De plus, le bracelet vibrera à l’heure indiquée, peu importe votre cycle de sommeil.

En revanche, les amateurs de geekerie apprécieront la possibilité d’assigner une fonction à leur Shine 2 via l’application Misfit Link. Elle permet avec trois tapotements sur l’appareil de prendre un selfie, lancer une musique ou même une commande IFTTT. C’est original et bien vu.

Revenons à l’application principale. Le dernier onglet permet de voir un résumé de vos activités et vos records battus, ainsi que ceux de vos amis.

Vous pouvez aussi lier six autres applications partenaires afin de partager les données et améliorer votre rendement. Les résultats viendront s’ajouter en toute discrétion dans votre timeline.

En conclusion, l’application Misfit est agréable à utiliser. Le système de points, bien que motivant, n’est pas forcément pratique pour la compréhension. D’un autre côté, on appréciera la possibilité de rajouter une fonction au Shine 2 grâce à l’application Link.

Autonomie

Équipé d’une pile bouton CR2032 et du bluetooth 4.1 peu énergivore, le traqueur de Misfit pourra suivre vos activités pendant plusieurs mois. Un avantage face à d’autres bracelets à batterie qui demandent en général d’être rechargés toutes les deux ou trois semaines. Le coût dérisoire des piles et la facilité de changement font du Shine 2 un atout solide pour les personnes qui ne souhaitent pas trop se prendre la tête. L’application indique de plus la charge restante, ce qui permet de prévoir le coup avant un arrêt total du traqueur.

