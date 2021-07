Notre test de l’ampoule connectée Mipow Playbulb Color

Mixant lumière et musique, l’ampoule connectée Playbulb Color a-t-elle ce qu’il faut pour faire face à la concurrence ? Réponse dans ce test complet.

Spécifications

Conçue par la société Mipow, la Playbulb Color est une ampoule connectée au design classique et aux mensurations correctes : 80 x 80 x 138 mm pour un poids de 198 grammes. Elle est disponible chez Megacitiz pour 70 euros.

Dotée d’un culot à vis E27, la Playbulb Color utilise la technologie LED et nécessite donc peu de puissance : 3W seulement. Notre modèle de test peut varier sa coloration parmi 16 millions de couleurs. La luminosité est d’ailleurs très bien avec des blancs lumineux et des couleurs vives.

La petite originalité de cette ampoule connectée est l’ajout d’un haut-parleur de 3W RMS. Il est ainsi possible de diffuser vos musiques via l’application sur smartphone et la connexion en Bluetooth 4.0. Le son est correct, mais il ne faut pas vous attendre non plus à la même qualité qu’un kit son haut de gamme.

La première approche est donc plutôt bonne et le matériel semble bien conçu. L’ampoule Playbulb Color est disponible à 69.90€.

Application Playbulb X

Compatibilité : Android 4.3+ et iOS 7+

Appareil de test : Honor 7 sous Android 6.0 Marshmallow

Qui dit ampoule connectée dit application compagnon. Disponible sur Android et iOS, l’application Playbulb X est probablement le gros point faible de ce pack, avec une interface mal adaptée et des traductions approximatives qui semblent sorties de Google Traduction.

En passant outre l’interface, on se rend compte que l’application possède pas mal de réglages. Il est possible de régler la couleur de l’éclairage, une fonction classique sur les ampoules connectées, mais on peut aussi régler sa luminosité, son clignotement etc.

Que vous utilisiez Spotify, Deezer ou le lecteur de votre smartphone, le son sera directement relayé vers le haut-parleur de la Playbulb, qui se comporte comme une enceinte Bluetooth classique.

Une autre fonctionnalité intéressante : le minuteur. Vous pouvez programmer l’ampoule pour diverses actions de votre choix. Certaines sont pré-programmées, mais rien ne vous empêche de créer divers schémas à votre goût : s’allumer lentement le matin avec une couleur bleue, diffuser une musique le midi et s’éteindre le soir à 22h avec une couleur rouge. C’est plutôt complet et chacun devrait y trouver son compte.

C’est à peu prêt tout pour la partie applicative. Il se produit aussi quelques bugs avec l’application de façon sporadique : freezes de l’interface, onglets inactifs… Il faut alors relancer l’application pour tout faire rentrer dans l’ordre. Un comportement qu’on espère voir réglé dans de futures mises à jour, Playbulb X étant encore en phase de beta-test sous Android.

Notez qu’en cas d’extinction de l’interrupteur mural, la lampe se réinitialisera lors du prochain allumage et il faudra refaire tous vos réglages depuis l’application.

Conclusion