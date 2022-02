Accueil » Actualité Test : Microsoft Surface Pro 8 – Hybride renouvelé Actualité Test : Microsoft Surface Pro 8 – Hybride renouvelé Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Avec la troisième génération d’appareils Surface de Microsoft, il a finalement réussi. Après tant d’investissements matériels ratés, on peut comprendre que Microsoft ait alors choisi de changer le moins possible sur quelque chose qui fonctionnait déjà. Mais la Surface Pro 3 est arrivée en 2014, et lorsque la Surface Pro 7 2020 avait toujours la même apparence, vous pouviez voir que cela s’était souvent produit au cours des années où Microsoft avait besoin de rattraper son retard. En particulier, des cadres plus fins autour de l’écran.

Surface Pro 8 est l’appareil où vous lâchez enfin la jante et osez suivre le développement. Malheureusement, ce n’est pas seulement bon, car nous nous débarrassons également de l’avantage occasionnel de Surface Pro 7.

Mais commençons par le plus évident : l’écran. Comme les tablettes et les ordinateurs ont des cadres plus petits autour de l’écran, les cadres épais de la série Surface Pro se sont sentis de plus en plus démodés. Maintenant, ils ont finalement manipulé les cadres et poussé un écran plus grand.

Écran de la taille d’un ordinateur portable

Le changement est plus dramatique que vous ne le pensez. L’écran de 13 pouces est au format 15:10, ce qui signifie qu’il est certes plus étroit en largeur que la plupart des écrans d’ordinateurs portables, mais en pleine hauteur. L’écran plus grand signifie que la Surface Pro est passée d’un mini-ordinateur portable à un appareil avec un véritable écran pleine taille. Ceux qui étaient auparavant sceptiques quant à la Surface Pro parce qu’elle est tout simplement trop petite pour couvrir leur besoin d’un ordinateur, et j’appartiens à eux, peuvent repenser ici. Il y a de fortes chances que Microsoft puisse gagner de nouveaux utilisateurs avec le plus grand écran.

Cela devient de plus en plus courant avec les écrans LED des tablettes et des ordinateurs, mais Microsoft s’en tient au LCD. Après tout, c’est un excellent écran LCD, avec très peu de décalages de couleurs et une haute résolution. Tu as aussi bien réussi avec le noir pour ne pas déranger le contre-jour lorsque tu regardes un film.

Sinon, le design est familier, mais loin d’être identique. Bien sûr, nous avons toujours le support en continu, qui fonctionne également bien comme poignée, mais la coque a pris des formes plus douces et a changé de matériau du magnésium à l’aluminium. Surtout, la plaque est devenue plus lourde, vraiment plus lourde. Il pèse 115 grammes de plus que son prédécesseur. Avec le couvercle du clavier, la Surface Pro 8 pèse 1175 grammes, encore plus comme un ordinateur portable que les appareils Surface précédents. Le poids ne joue peut-être pas un rôle énorme lorsque vous l’utilisez comme ordinateur, mais si vous l’utilisez comme tablette pour regarder un film, il sera sensiblement plus fatigant à long terme de le tenir.

Microsoft Surface Pro 8 est vendu sans clavier, mais il est presque considéré comme un prix de couverture. Je ne peux pas imaginer que quelqu’un puisse se passer d’une couverture de clavier pour la Surface Pro. Il existe deux variantes de clavier pour la Surface Pro 8, où il coûte 2 000 SEK moins cher, et pour 220 SEK, vous obtenez également un lecteur d’empreintes digitales sur le clavier. Les deux variantes ont un compartiment pour le stylet dans la charnière et vous pouvez également acheter les deux à un prix forfaitaire. Qu’il y ait enfin un endroit pour ranger le stylo, c’est comme un gros coup de pouce.

Moins de prix plafonds

Le niveau de prix de la variante la plus basse a légèrement augmenté, mais en tout cas les variantes de couverture ont été supprimées, même les moins chères ont de bonnes performances avec un processeur Intel Core i5 de dernière génération qui n’est que légèrement plus lent que le processeur Core i7 dans le variante plus chère. En revanche, le stockage de 128 Go est un peu avare dans la variante la moins chère, d’autant plus qu’il n’y a pas de place pour les cartes mémoire cette fois. Dans tous les cas, la mémoire SSD peut être remplacée pour ceux qui souhaitent faire une mise à niveau par la suite, elle se situe derrière une porte que vous pouvez facilement ouvrir vous-même.

Comme je l’ai dit, les performances sont vraiment bonnes pour les ordinateurs portables, mais si vous exécutez des jeux sur Steam ou similaire, les performances graphiques sont un peu faibles, même si les cartes graphiques intégrées d’Intel se sont considérablement améliorées avec les dernières générations.

Il y a eu des appareils Surface Pro complètement sans ventilateur, mais pas dans cette génération. Cependant, le ventilateur de la Surface Pro 8 est généralement éteint et lorsqu’il démarre, il ne sonne pas très fort.

Microsoft n’a jamais vraiment réussi à faire de Windows un bon système de tablette, et avec Windows 11, cela s’est plutôt aggravé. Le fait que Microsoft n’ait jamais réussi à créer un basculement en douceur entre le mode tablette et le mode ordinateur dans Windows n’est pas une raison pour le supprimer complètement comme il l’a fait dans Windows 11. Il a également supprimé la possibilité de faire glisser des fichiers vers la liste des activités pour l’ouvrir. app ou dossier, qui est en quelque sorte le seul moyen sensé de déplacer un fichier entre deux applications sur l’écran tactile. Et nous avons toujours les défauts habituels de l’interface utilisateur, ce qui signifie que le système ne répond tout simplement pas toujours comme prévu, ou pas du tout, lorsque vous appuyez sur l’écran. C’est une norme qu’Android a mise derrière elle il y a longtemps et Ios ne s’y est jamais conformée du tout.

Mais le fait que je pense que Windows 11 n’est pas à la hauteur d’un système de tablette ne signifie pas que je pense qu’il est inutile de retirer le clavier. Il existe de nombreuses situations où l’on aimerait avoir l’ordinateur en mode tablette et il suffit de pouvoir le contrôler utilement via l’écran tactile. Par exemple, lorsque vous regardez un film ou que vous avez des appels vidéo, vous voudrez peut-être vous promener avec l’enregistrement et montrer des choses. Si vous voulez faire cela, le microphone et les haut-parleurs stéréo sont vraiment bons.

Excellents accessoires

La couverture du clavier est comme nous avons appris à nous y attendre excellente, avec à la fois de bons boutons avec rétro-éclairage et un excellent pavé tactile. Je ne suis pas un stylo, mais si je l’étais, j’aimerais probablement le stylet pour la Surface Pro 8. La réponse est excellente, avec une intégration qui fonctionne bien dans le logiciel de Microsoft. Il y a même une légère sensation de papier sur la résistance lorsque je dessine sur l’écran, et il faut un certain temps avant que je me rende compte que c’est le retour du vibreur dans le stylet qui simule les vibrations du papier contre le stylet. C’est très bien fait, et si vous le souhaitez, vous pouvez également régler ou désactiver les vibrations.

La série Surface Pro a souvent été critiquée pour son manque de ports USB. La bonne nouvelle est que la Surface Pro 8 dispose de deux ports USB au lieu d’un. La mauvaise nouvelle est que les deux sont USB C. Il y a encore plus d’accessoires qui ont besoin d’un port USB standard que d’USB C, donc le port USB standard est manquant.

Microsoft, en revanche, s’en tient à son connecteur de charge, les ports USB C ne pouvant être utilisés que pour les accessoires, pas pour la charge.

La durée de vie de la batterie avec Windows est imprévisible. Cela peut durer des jours, ou la batterie peut se vider en quelques minutes, il est difficile de prévoir laquelle et cela n’aide pas forcément à éteindre l’écran. Dans notre test de batterie, en streaming vidéo avec l’écran à luminosité maximale, la Surface Pro 8 ne se démarque ni positivement ni négativement.

Ceux qui pensaient auparavant que la Surface Pro avait un écran trop petit pour pouvoir remplacer un ordinateur portable devront probablement repenser la Surface Pro 8, qui ressemble plus que jamais à un ordinateur à part entière. D’autre part, certains fans de Surface Pro existants peuvent être intimidés par l’augmentation du poids et le fait que certaines options de connectivité ont été supprimées. Avantages et inconvénients, mais la plupart des avantages.

questions et réponses

Y a-t-il un lecteur d’empreintes digitales ? Oui et non. Pas en standard, mais il existe une variante de clavier avec lecteur d’empreintes digitales à acheter.

L’écran a-t-il un taux de rafraîchissement ? Oui, il prend en charge 120 Hz, mais est préréglé à 60 Hz.

L’assiette est-elle lourde pour sa taille ? Oui, il faut bien le dire, c’est fatiguant à la longue de continuer.

Tester l’image

La caméra arrière est acceptable pour la documentation, mais la caméra d’appel vidéo maintient un niveau élevé pour les ordinateurs.