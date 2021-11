Light Weight Sneakers : notre test des chaussures connectées de Xiaomi

Les chaussures connectées sont encore rares sur le marché. Xiaomi en possède cependant quelques modèles dans son catalogue. Nous avons mis la main sur l’un d’entre eux et nous vous livrons maintenant notre avis.

Prix et spécifications

Xiaomi en est déjà à sa deuxième génération de sneakers connectées. Pour se les procurer, il faut passer par l’import depuis la Chine. Je vous recommande Gearbest, ce site étant réputé pour sa qualité. Ma commande s’est d’ailleurs bien déroulée, le colis est arrivé après 3 semaines d’attente. Notez que pour fonctionner, les chaussures doivent être équipée de la puce dédiée. Cette dernière est gratuite si vous la mettez dans le panier en même temps que les sneakers. Comptez un peu moins de 50€ pour le tout.

Si pour une raison ou une autre vous ne nécessitez que l’achat du capteur de mouvements, alors il faudra compter environ 15€. Dans ce test, j’ai pris en main la seconde génération. Prenez garde à ne pas mélanger les modèles sous peine de ne pas pouvoir glisser le capteur dans son emplacement !

Pour ce qui est de la pointure, Gearbest fourni un tableau avec les correspondances. J’ai commandé du 45 et mes pieds rentrent parfaitement dans les sneakers connectées. Donc pas d’inquiétude à avoir de ce côté, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises.

Design & Confort

Les sneakers de Xiaomi sont conçues pour les amateurs de sport pas trop exigeants. Très légères avec un poids de 285 grammes chacune, ces chaussures sportives offrent un système d’amorti par air. Tout le haut de la sneaker est en un seul morceau qui vient enserrer le pied pour assurer un bon maintien. En fait, les débuts sont assez difficiles tant ça serre ! Mais après plusieurs heures d’utilisation, la matière commence à se détendre, rendant l’ensemble un peu plus agréable à porter.

Les sneakers connectées sont respirantes sur le haut, permettant ainsi de garder les pieds au frais même pendant les longues séances de sport. Le mélange des semelles anti-choc et du système d’amorti permet une pose agréable du pied. Le revêtement anti-dérapant fait lui aussi son boulot correctement. Les chaussures Xiaomi seront donc adaptées pour la course par temps sec ou sur un sol légèrement humide. Par contre, évitez de passer dans une flaque d’eau, vous inonderiez immédiatement les chaussures ! Notez que le capteur est certifié IP67 afin d’éviter le pire.

Pour relever vos pas, le capteur doit être positionner dans l’une des semelles. Un emplacement est prévu dans chaque chaussure. Une fois placé, on ne sent absolument pas le module traqueur. Dans l’ensemble, j’ai aimé marcher et courir avec les sneakers Xiaomi, même si les premières heures sont loin d’être agréables. Il faut prendre un peu de temps pour apprécier le port de ces objets connectés.

Application Mi Fit

Compatibilité : Android 4.3+ et iOS 8.0+

Smartphone de test : Xiaomi Mi Mix 2 sous Android 7.1 Nougat

Cela faisait un moment que je n’avais pas utilisé l’application Mi Fit de Xiaomi. Celle-ci permet de connecter tous les objets de la marque comme les chaussures de notre test ou le traqueur d’activité Mi Band 2. L’application a subi un beau lifting en milieu d’année dernière, lui donnant un look plus moderne et surtout mieux organisé ! Pour commencer, il faut logiquement appairer les chaussures au smartphone. La méthode est simple : secouez le module de capture puis suivez les instructions. En quelques secondes, tout est opérationnel. Il ne reste qu’à commencer les exercices afin d’afficher les premiers relevés.

Les sneakers de Xiaomi sont très basiques, mais ont l’avantage d’être plus précises puisque le capteur est au plus près des pieds. Ce dernier est d’ailleurs capable de détecteur automatiquement le type d’activité : marche lente, marche rapide… Dès que vous commencez un sport de marche, les chaussures enregistreront vos pas, la durée de l’activité, la distance parcourue et les calories dépensées. Ces données sont estimées à partir de vos informations corporelles enregistrées dans les paramètres de l’application. Les résultats sont pertinents et semblent proches de la réalité.

Chaque jour, un graphique vous donnera un aperçu de vos résultats avec la distance totale parcourue et les calories dépensées. Petit détail fun : vous aurez une estimation de vos économies de carburant et de la matière grasse éliminée. C’est un bon moyen de se motiver !

Pour obtenir plus de données, il est possible de lancer un enregistrement manuel. Le GPS du smartphone servira à suivre votre parcours et affiner les résultats en indiquant par exemple les dénivelés parcourus ou la longueur de vos foulées. Étrangement, les chaussures ne m’ont pas donné le temps de contact au sol alors qu’elles sont sensées le faire ou alors le résultat est totalement aberrant. Mais dans l’ensemble, il y a suffisamment de données pour suivre ses progrès. L’idéal sera de coupler les sneakers à un bracelet Mi Band 2 ou Pulse pour avoir aussi un suivi du rythme cardiaque.

Autonomie

Le capteur à mettre dans les chaussures est alimenté par une pile bouton CR2032. Etant donné qu’il passe en veille régulièrement et ne se synchronise qu’en étant secoué, il est capable de fonctionner plusieurs mois en théorie. Il n’y a malheureusement aucun moyen de voir l’autonomie restante dans l’application… Le constructeur ne donne aucune indication non plus, mais on peut décemment imaginer que la pile peut durer de six mois à un an en usage quotidien.

Conclusion