Test: Lenovo Legion Phone Duel 2 – Avantages intégrés

Bien sûr, il est possible de profiter de jeux même sur un smartphone, pour ainsi dire, normal. Cependant, avec un mobile de jeu distinct comme celui-ci, vous bénéficiez de plusieurs avantages. La chose la plus claire est peut-être que les mobiles de jeu ont les écrans les plus rapides avec la réponse tactile la plus rapide et fonctionnent également comme des commandes de jeu complètes.

“Tout en un” est ce qui caractérise le Lenovo Legion Phone Duel 2. Nous avons testé le prédécesseur il y a quelques mois à peine et la suite est déjà là. L’explication pourrait être simple. Dès qu’un nouveau processeur supérieur plus rapide sort, les fabricants de mobiles de jeu sont incités à sortir un nouveau modèle.

Il est, pour ainsi dire, dans leur nature d’offrir toujours les performances les plus pointues. Cependant, ce n’est pas tout ce que Legion 2 a à offrir. Surtout, je remarque le ventilateur intégré qui va contrer la surchauffe. Lorsqu’un mobile est poussé à l’extrême en termes de performances, le développement de chaleur est une conséquence naturelle. J’ai remarqué dans un certain nombre de mobiles que cela peut aller si loin que vous vous brûlez au téléphone. Lenovo a placé les composants dans le téléphone de sorte que le développement de chaleur principal ait lieu au milieu du corps du téléphone. Parce que lorsque vous jouez, qui est également le moment où le téléphone est le plus chargé, vous tenez le téléphone des deux côtés courts, vous n’avez pas à tenir là où le téléphone est le plus chaud. Peu importe combien je charge le téléphone, je dois ajouter que même le milieu où il fait le plus chaud n’est pas non plus sensiblement chaud.

Cela, comme Lenovo a maintenant choisi d’intégrer le ventilateur dans le téléphone, contrairement au concurrent Asus ROG Phone 5 qui a le ventilateur comme accessoire séparé à accrocher, peut avoir à la fois des avantages et des inconvénients. L’avantage de la disposition de Lenovo est que vous l’avez toujours avec vous et qu’il est probablement plus efficace car non seulement il souffle à l’extérieur mais se rapproche de la source de chaleur.

Emplacement du paysage

Les jeux sont souvent développés pour être joués avec le téléphone en mode paysage, alors Lenovo en a vraiment pris note. Vous le remarquez plus clairement lorsque la caméra selfie est située dans un module mobile qui émerge du côté du téléphone. Pas sur le côté court comme d’habitude, mais sur le côté long. Ce placement est idéal lorsque vous souhaitez diffuser à la fois votre jeu et vos propres réactions, mais devient un peu gênant lorsque vous souhaitez plutôt prendre des selfies plus “traditionnels” en mode portrait. Dans ce cas, Lenovo a clairement priorisé le scénario du jeu et il est répété dans plus de contextes. Ceci est un mobile de jeu, ce serait si étrange sinon.

Le fait que les caméras à l’arrière n’atteignent pas ce que nous attendons d’un mobile phare aujourd’hui n’est pas non plus une surprise. Ils constituent une lacune à plusieurs niveaux. Les appareils photo sont au nombre de deux, un appareil photo principal et un grand angle et ils vous offrent en plus du grand angle, également le mode portrait, la macro et quelques modes photo ludiques. Par exemple, vous pouvez prendre une photo avec à la fois la caméra arrière et la caméra selfie en même temps et ainsi obtenir un portrait de vous coupé, si vous le souhaitez avec un arrière-plan masqué, sur la photo prise par les caméras principales.

La caméra se brise

Le point commun à la plupart des photos que je prends avec Legion Phone Duel 2, cependant, est qu’elles présentent des lacunes en termes de qualité. Cela est particulièrement vrai en basse lumière, mais même en plein jour, la reproduction des couleurs, la richesse des détails et la netteté sont un réel pas en dessous de ce que l’on attend d’un téléphone avec ce prix. Le fait que les appareils photo soient placés au milieu de l’arrière du téléphone signifie également qu’il vous est facile de placer vos doigts devant l’objectif lorsque vous prenez des photos, en particulier en mode portrait.

Une fois de plus, l’ergonomie du joueur a la priorité sur l’ergonomie de la caméra, comme il se doit sur un mobile de jeu, on peut peut-être le dire. D’un autre côté, Lenovo réussit bien dans l’ergonomie et les fonctions de jeu qui rehausseront votre jeu. Sur le bord et d’autres espaces qui semblent naturels sont là pour reposer vos doigts lorsque vous jouez, il y a un total de 8 boutons virtuels que vous pouvez utiliser tout en jouant. Une augmentation substantielle par rapport aux deux boutons du prédécesseur. Au lieu de toucher l’écran sur un téléphone mobile ordinaire, vous attribuez des fonctions dans les jeux à ces boutons physiques au lieu de toucher l’écran. Bien sûr, il est également possible d’appuyer sur l’écran, mais l’avantage des boutons est que vous pouvez en faire plus à la fois et aussi plus rapidement de cette manière, tout en obtenant une meilleure vue d’ensemble car vous ne cachez pas l’écran avec vos propres doigts .

Fait souvent une différence

Bien sûr, ce n’est pas une garantie que vous réussirez mieux dans vos jeux ou même que cela améliore l’expérience dans tous les jeux, mais je remarque que cela fait souvent une différence, même si je n’utilise que rarement, sinon jamais, tous les boutons . Quand cela ne fait pas de différence, je me débrouille bien avec les contrôles habituels que propose le jeu. Même sans mes compagnons de boutons auto-sélectionnés, le Legion Phone Duel 2 et l’écran rapide offrent une expérience de jeu améliorée. Surtout, purement pratique avec un taux de mise à jour d’écran élevé et une détection tactile rapide. J’ai aussi l’impression que chaque commande de ma part suscite une réaction immédiate et que l’écran donne l’impression que vous vous rapprochez du jeu, comme si une couche entre vous et l’action réelle avait été éliminée. Cependant, cela s’applique également au prédécesseur de ce téléphone et au concurrent ROG Phone 5, donc l’expérience n’est ni révolutionnaire ni unique.

Ces paramètres de jeu sont gérés dans un menu de jeu spécial que vous obtenez lorsque vous démarrez un jeu et auquel vous pouvez également accéder via une icône dans le menu principal. Il est également possible de contrôler l’utilisation du ventilateur, mais si vous ne faites rien, il ne démarre que lorsque cela est nécessaire. Il est possible au même endroit de contrôler une longue liste d’autres choses sur les performances, si le téléphone doit désactiver les notifications et autres choses qui peuvent interférer avec votre jeu et bien sûr, il y a aussi une adaptation des lumières RVB presque obligatoires à l’arrière.

Depuis ses prédécesseurs, Lenovo a également déposé sur l’interface du téléphone lui-même, qui est basée sur Android 11. Par rapport aux mobiles phares plus généraux, vous serez sans choses comme la charge sans fil et la résistance à l’eau, mais j’apprécie l’écran de verrouillage actif ( Toujours à l’écran) et bien sûr l’écran lui-même dont vous bénéficiez dans de nombreux contextes même lorsqu’il ne s’agit pas de jouer.

Questions et réponses

At-il une charge rapide?

Oui, pour pouvoir charger plus rapidement, Lenovo dispose de deux batteries séparées et également d’un chargeur fourni avec deux câbles afin que vous puissiez charger le téléphone dans ses deux connecteurs USB-c en même temps.

Comment est le son?

Les haut-parleurs stéréo sont les meilleurs que nous ayons entendus dans un mobile et donnent un son vraiment puissant et riche.

Inconvénients du ventilateur intégré?

Lenovo promet qu’il n’y aura aucun risque de saleté et que vous pouvez le contrôler pour qu’il ne démarre que lorsque vous le souhaitez. Le son du ventilateur dépend de l’effet qu’il fonctionne, mais lorsque je joue, le son du ventilateur est noyé par le son du jeu lorsque j’ai un volume de 50% ou plus.

Une alternative:

Le concurrent

Asus ROG Phone, désormais version 5, est le concurrent évident. Ils ont tous deux Snapdragon 888 et sont généralement très similaires. Il commence indéniablement à établir une sorte de modèle pour ce que devrait être un mobile de jeu.

Image de test

Les caméras sont grand angle et objectif principal, avec des fonctions macro et portrait. Le placement des caméras au milieu du téléphone permet de mettre accidentellement un doigt sur le sujet. Ici, cependant, il est délibéré et pris en mode macro.