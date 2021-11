Accueil » Actualité Test : Le mobile senior Doro 8110 – Le plus trompeur Actualité Test : Le mobile senior Doro 8110 – Le plus trompeur Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Un son fort et clair, un écran avec des détails clairs et un contraste élevé et bien sûr des fonctions faciles à utiliser et logiques qui ne rendent pas l’utilisation quotidienne plus compliquée que nécessaire. Bref, c’est ce que l’on peut attendre d’un téléphone adapté aux seniors, à mon avis.

Si vous, en tant que senior, devez choisir un téléphone, vous avez le choix entre choisir un mobile senior prononcé comme celui-ci de Doro ou vous vous retrouvez bloqué au lieu d’un mobile “ordinaire”.

La réponse de Doro à la question de savoir ce dont un senior a besoin dans un mobile, et qui se manifeste à travers, par exemple, le Doro 8110 que nous testons ici, est le bouton d’alarme à l’arrière, la possibilité pour les parents et amis de contrôler les paramètres du téléphone. à distance et une ergonomie conviviale. Doro et moi sommes d’accord pour dire qu’un son fort et clair devrait être une priorité dans un mobile pour personnes âgées.

Que Doro ait en tête le meilleur des seniors, j’en suis convaincu, mais je ne suis pas aussi convaincu que le résultat sera si bon. Un exemple de ceci est le bouton d’alarme situé à l’arrière du Doro 8110. Le téléphone dans son ensemble a un dos caoutchouté qui le rend ferme à tenir.Vous tenez le téléphone avec une main et utilisez l’écran tactile avec les doigts du d’autre part. Cependant, ce bouton d’alarme à l’arrière ne peut pas être considéré comme étant placé de manière ergonomique. Avec une faible force dans les mains, il peut être difficile d’appuyer, d’autant plus qu’il doit être maintenu plusieurs secondes avant que la fonction ne soit activée. Que le résultat de la pression s’affiche sur l’écran de l’autre côté du téléphone est une autre aberration. Ce que fait le bouton d’alarme, c’est que, si vous le maintenez enfoncé et avant qu’il ne configure la fonction, il s’assure que le téléphone envoie un message à un contact d’urgence et attache votre position. Après avoir déclenché l’alarme, le volume du téléphone passe également de silencieux à activé. La fonctionnalité n’est tout simplement ni unique ni particulièrement innovante. Pas bien fait non plus. Dans le Doro 8110, on a l’impression que le Doro fait un effort pour contourner les limitations d’Android et y parvient rarement.

Simplifie et confond

Doro s’efforce de simplifier en ajoutant sa propre interface, mais en même temps, ils laissent transparaître les parties les plus complexes d’Android. Si nous examinons les fonctions de base telles que prendre une photo, regarder les photos que vous avez prises, passer un appel, l’interface de Doro agit comme une étape intermédiaire. Par exemple, quand je regarde les photos que j’ai prises, je me retrouve quand même dans l’application non senior Google Images Go, après le détour via la propre interface de Doro. Il ne s’agit pas d’une simplification évidente, bien au contraire. Même chose quand je passe un appel. Ensuite, je choisis dans l’écran d’accueil d’appeler simplement. J’arrive alors d’abord au menu central simplifié de Doro et la première chose que je dois y faire est de répondre si je « veux donner à Doro Eva la permission de passer et de gérer des appels téléphoniques ». Il s’agit donc de la boîte d’accès habituelle aux applications d’Android et le problème est que Doro ne dépasse pas une grande partie de la complexité qui existe dans Android. Par exemple, les avis arrivent en haut comme d’habitude, comme sur n’importe quel Android et là je peux lire que “Response a accès à ma place en arrière-plan”. Doro n’a donc aucune possibilité de cacher cette complexité à l’utilisateur.

L’alternative à l’achat d’un mobile senior comme Doros est de prendre un mobile tout à fait ordinaire et de l’adapter le mieux possible aux besoins de la personne âgée, de préférence avec l’aide d’une connaissance ou d’un membre de la famille raisonnablement bien informé. Le problème ici est que même la Doromobile nécessite beaucoup de pose à la main pour fonctionner logiquement et facilement et même avec la pose à la main, nous nous éloignons de la complexité.

Vestiges antiques sous la coquille

Sous la coque, le Doro 8110 diffère de la plupart que nous avons vu. Il le fait parce qu’en termes de performances, il a plusieurs années de retard sur la plupart de ce que nous voyons dans les magasins aujourd’hui. La puce système qui pilote le téléphone atteint dans certains cas environ un dixième des performances que nous obtenons dans un téléphone mobile moderne. Ce n’est pas un gros problème pour un senior qui ne joue pas à des jeux exigeants ou qui ne bascule pas entre de nombreuses autres applications exigeantes, donc je peux comprendre cela. Même avec ces performances limitées, vous pouvez vous connecter à votre banque Internet, utiliser Swish, voire écouter de la musique sur Spotify, regarder une vidéo sur Youtube ou répondre à un message dans Facebook Messenger sans problème majeur. Ça ne va pas vite, mais ça le fait.

Les priorités de Doro dans d’autres domaines sont plus difficiles à comprendre.

La durée de vie de la batterie, par exemple, est faible même si les performances sont médiocres et que l’écran est pire que la plupart des téléphones que nous voyons aujourd’hui, même dans la même gamme de prix que le Doro 8110. Lorsque je compare ensuite les appareils photo, ce téléphone est moins performant même là par rapport aux téléphones ordinaires dans la même gamme de prix. Doro dit que les caméras du Doro 8110 sont particulièrement efficaces dans l’obscurité. Les caméras, car oui il y en a plusieurs dans le Doro 8110, se composent de trois à l’arrière puis d’une caméra selfie dans un petit panneau de capteur en forme de larme en haut de l’écran. Cependant, ces trois appareils photo ne font pas grand-chose en plus car en plus de l’appareil photo principal, il s’agit d’un appareil photo macro qui ne prend pas de photos à moins de 7-8 centimètres du sujet et d’un capteur de profondeur. La caméra principale elle-même est capable, mais pas beaucoup plus que cela et elle n’impressionne pas. Dans l’obscurité, j’obtiens des images beaucoup plus nettes avec une reproduction des couleurs nettement meilleure avec, par exemple, le Nokia G50 qui coûte autant que le Doro 8110. Il y a simplement une grande différence de classe au détriment de Doro et puis il faut ajouter que le Nokia G50 n’est même pas proche du meilleur de la classe.

Politique de signal uniquement

Une grande partie de ce que fait Doro dans ce téléphone et dans d’autres téléphones pour seniors ressemble à de la politique de signal sans grand avantage pratique. Il s’adresse à ceux qui ne connaissent pas grand-chose aux alternatives et ne peuvent pas en évaluer la valeur. Le bouton d’alarme à l’arrière en est un exemple. Il n’a pas d’autre téléphone. Cela signifie qu’un contact d’urgence sélectionné reçoit un avis et un message où le dernier poste du senior est visible. Cependant, on peut se demander quel avantage supplémentaire cela apporte lorsque le positionnement est facile via les deux applications et directement dans le système dans tous les smartphones, Iphone et Android. Vous pouvez partager votre position automatiquement et en permanence dans, entre autres, la fonction Rechercher d’Apple et dans Google Maps, et contacter un proche en cas d’urgence est également possible.

On peut aussi se demander quel est l’intérêt de pouvoir contrôler à distance les paramètres du téléphone en pratique. Avec le Doro 8110, je peux laisser un parent plus féru de technologie modifier la taille du texte, la luminosité, le volume et le temps qu’il faudra avant que l’écran ne s’éteigne. Ce ne sont là que quelques-uns de tous les paramètres et la question est de savoir à quelle fréquence une personne âgée peut même penser à entrer et à modifier accidentellement, par exemple, la taille du texte dans le système. Ce ne sont pas des paramètres que vous rencontrez comme ça, mais que vous devez vraiment rechercher. Je tiens à affirmer qu’un Android ou un Iphone standard avec des paramètres personnalisés est le meilleur choix. Donc, ce dont vous avez besoin, ce n’est pas d’un mobile senior, mais d’une demi-heure d’aide d’un parent ou d’un ami féru de technologie qui ne met que les choses les plus importantes facilement accessibles sur l’écran d’accueil, range le reste. C’est facile sur Iphone et Android pour ceux qui y sont un peu habitués.

Questions et réponses

Le chargeur est-il inclus dans l’emballage ?

Oui, non seulement un chargeur, mais aussi un support de table que vous pouvez utiliser pour charger le téléphone, mais sans avoir à insérer le cordon dans le trou au bas du téléphone.

Mais si les mobiles seniors sont si inutiles, que devrais-je avoir à la place ?

Configurez n’importe quel Iphone ou Android avec quelques applications, des raccourcis vers des fonctions importantes et du texte volumineux et vous obtenez un meilleur téléphone pour un prix moins cher.

Quelle est l’utilité de la télécommande du téléphone à disposition des proches ?

Pas. Au contraire, je reçois une série de messages d’erreur lorsque je le configure et une fois qu’il est opérationnel, la fonction est très limitée.

Une alternative:

Iphone

La meilleure alternative que je vois pour un mobile senior est un Iphone d’une année modèle plus ancienne, avec un bouton d’accueil physique et des applications inutiles supprimées, ainsi qu’une grande taille de texte et un bon contraste.

Tester l’image

L’appareil photo gère bien la lumière du jour, mais est nettement pire dans l’obscurité que les autres téléphones de la même gamme de prix.