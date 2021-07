Accueil » Actualité Test : Jays x-Seven Wireless – agréable mais surtout pour la musique Actualité Test : Jays x-Seven Wireless – agréable mais surtout pour la musique Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Aujourd’hui, le marché des casques est dominé en partie par les écouteurs True Wireless qui sont attachés à l’oreille sans cordon entre les deux, et en partie par des couvercles plus grands qui couvrent toutes les oreilles et isolent l’environnement, appelés casques supra-auriculaires.

Les casques supra-auriculaires qui étaient auparavant populaires ont été plus obscurcis. Ils avaient l’avantage sur les autres casques d’être plus légers et plus flexibles, mais ce créneau a pris le relais. Pour ceux qui pensent que Over Ear est trop gros et maladroit, et peut-être souvent trop cher, mais qui trouvent gênant de mettre un casque dans l’oreille, il y a Jays x-Seven Wireless.

Pour 800 couronnes, ils font partie des casques Bluetooth les moins chers, et ce n’est pas sans que vous le remarquez lorsque vous les voyez de près. Il est rare de voir des cordons d’alimentation étroits étendus librement et visibles dans un casque, mais ils le font dans les cadres du Jays X-seven Wireless. Peu importe, il n’est visible que lorsque vous avez le casque en main, et une fois sur la tête, il est joli et disponible dans des couleurs à la fois discrètes et accrocheuses.

Le sentiment de qualité est alors une préoccupation plus importante. Les crochets en plastique qui vont entre les rabats et l’arc que vous avez au-dessus de votre tête semblent très fragiles. Vous pouvez plier le casque pour le rendre plus compact dans le sac, mais les charnières sont assez lentes et, en combinaison avec la fragilité du casque, je me tire pour le faire.

À l’aise

Le casque est confortable avec des coussinets d’oreille vraiment doux. J’ai facilement mal à cause des écouteurs qui appuient contre mes oreilles, mais pas à cause de celles-ci. L’inconvénient est qu’ils ne collent pas très étroitement à la tête. Si je m’allonge ou me penche en avant, il leur est facile de glisser. Pas un casque pour la salle de gym alors.

Ce type de casque ne ferme pas hermétiquement autour des oreilles et laisse donc passer le son ambiant. C’est une question de goût que vous le préfériez ou non, mais bien sûr c’est bon à savoir. Cela signifie également que les écouteurs capturent moins le bruit du vent.

Le casque est contrôlé par trois boutons, pour le volume et on-off. Il n’y a pas d’écrans tactiles sur les couvertures et les boutons servent également à jumeler et à changer de chanson. Ils sont faciles à trouver et sentent la différence.

Bon et mauvais son

Le son de la musique me surprend positivement. Pour 800 couronnes, je ne m’attends pas à une sensation de wow et je ne l’ai pas non plus. Je suis également prêt à accepter certains défauts de dynamique, de clarté dans la musique ou de faibles médiums. Mais peu importe comment j’écoute, je ne trouve rien à redire. La restitution musicale est fluide et naturelle, avec des basses claires et sans excès.

Le son de la parole, d’autre part, peut être décrit comme suit : Il est difficile pour la personne à qui je parle d’entendre ma voix et de suivre la conversation dans des circonstances optimales dans une pièce calme. Et cela empire si quelque chose sonne en arrière-plan.

Je n’ai jamais eu de problème avec la connexion bluetooth du casque. La synchronisation labiale est bonne lorsque je regarde des films, et il est facile de la coupler avec un autre appareil en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt. Cependant, vous ne pouvez pas le coupler avec deux appareils en même temps.

Je pense que les Jays x-Seven sont flexibles et confortables à utiliser et j’aime les choisir spontanément lorsque j’écoute de la musique. Pour les appels, cependant, je choisis un autre casque.