Test : Jays S-Go Mini – Facile à transporter Rédaction AfricaDaily

Swedish Jays est surtout connu pour les casques, mais dernièrement, ils ont également investi dans des haut-parleurs, à la fois portables avec des haut-parleurs Bluetooth et multiroom.

Le S-Go Mini appartient à la première catégorie. C’est la plus petite enceinte de Jay avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 4,5 cm. Surtout, l’enceinte est légère avec un poids de seulement 158 ​​grammes, ce qui est probablement moins que le poids de votre mobile.

Il est ainsi destiné à être transporté, même à l’extérieur. Avec un indice de protection IPx7, il peut résister à la fois à la pluie et à un plongeon involontaire dans le rivage. Une sangle de transport est non seulement livrée avec, mais elle est pré-assemblée et ne peut pas être facilement retirée.

La conception ressemble à une rondelle ronde avec un haut-parleur orienté vers le haut recouvert d’un filet. Ainsi, le son n’est pas littéralement directionnel, mais il n’y a qu’une seule façon de diriger le haut-parleur et il sonne à peu près de la même manière, quel que soit l’angle dans lequel vous êtes assis par rapport au haut-parleur.

Le son du haut-parleur ne semble pas choquant pour la taille, mais faible en basses, ce qui signifie qu’il peut être perçu comme un peu choquant et fatiguant pour les oreilles à des volumes plus élevés. Dans cette taille et cette gamme de prix, on retrouve entre autres les SRS-XB13 et JBL Clip de Sony, et surtout Sony parvient à obtenir un meilleur son avec des basses plus riches.

Le volume sonore maximal sur le haut-parleur est tel qu’il remplit une pièce pour une utilisation en intérieur, mais à l’extérieur, il convient à une couverture de pique-nique mais ne produit pas un bon son à des distances plus longues que cela.

La connexion est sans tracas avec le bouton marche-arrêt de l’appareil, et sinon il y a des boutons pour le volume et pour démarrer ou mettre en pause la lecture. En plus du Bluetooth, vous pouvez également vous connecter avec un câble de 3,5 mm. Le seul voyant lumineux est situé sous le secteur, clignote lorsque l’enceinte est branchée et indique lorsque la batterie est faible.

Jays indique la durée de vie de la batterie à 12 heures. On ne sait pas à quel volume il était attendu, mais j’ai l’expérience en tout cas que le S-Go mini tient pas mal d’heures sur une seule charge.

Par rapport à la concurrence, je ne pense pas que le Jays S-Go Mini puisse vraiment se mesurer en termes de qualité sonore par rapport au prix. Cependant, les produits de l’entreprise apparaissent souvent dans les campagnes à un prix réduit, et si vous pouvez l’obtenir pour quelques centaines de dollars, je pense que cela vaut la peine d’acheter.