Test de la i5 Plus : la montre sport à moins de 30€

N°1 des ventes de bracelets connectés sur Amazon, le i5 Plus nous a fortement intrigué. Ce test est donc l’occasion de vérifier si son succès est mérité.

Design et spécifications techniques

Compatibilité : Android 4.4+, iOS 7.1

Commercialisé à moins de 30€, il ne faut donc pas attendre du i5 Plus des spécifications technique ou même un design haut de gamme.

Malgré tout, il est quand même bien équipé et a de quoi se battre face au Mi Band de Xiaomi, le célèbre bracelet low-cost. Notez d’ailleurs que le i5 Plus est vendu sous divers noms de marques sur le Net (Roguci sur Amazon mais souvent sous la marque iWown), mais que le bracelet reste identique à chaque fois et fonctionne toujours avec la même application.

Au niveau technique donc, le traqueur chinois embarque un écran OLED tactile rectangulaire qui affiche les informations classiques de ce type d’objet connecté : heure, pas et calories brûlées. Celui-ci est correct, mais devient illisible en plein jour. Le traqueur en lui-même est un module en plastique de 46 x 18 x 7.9 mm qui s’enfiche dans le bracelet en silicone. Son poids est de 18 grammes, on l’oublie donc assez facilement.

Une batterie de 38 mAh est sensée apportée une durée de vie d’environ 1 semaine. La recharge s’effectue via USB, le module est équipé d’une broche adéquate. L’idée est plutôt sympa et permet d’éviter l’ajout d’un câble encombrant.

Le bracelet n’est pas étanche, évitez de le garder sous la douche ou à la piscine. Il fonctionne en Bluetooth 4.0 BLE, un bon point quand on sait que la plupart des bracelets chinois utilisent encore le Bluetooth 3.0 !

Le i5 Plus semble donc plutôt attractif étant donné son prix plancher. Certes le design ne casse pas trois pattes à un canard, mais le reste semble à la hauteur. C’est d’ailleurs ce que nous allons voir lors de la prise en main au paragraphe suivant.

Prise en main

Ces dernières années, j’ai eu l’occasion de tester de nombreux bracelets chinois. La majorité était tout bonnement inexploitable, mais certains sont sortis du lot. L’un d’eux est le Xiaomi Mi Band, l’autre est le i5 Plus. Encore une fois, il faut relativiser et ne pas s’attendre à des performances haut de gamme comme le superbe Gear Fit 2. Néanmoins, le i5 Plus vous en donnera pour votre argent.

[appbox googleplay com.healthy.abroad]

[appbox appstore 1056454547]

Avant de rentrer dans le test de l’application, il faut d’abord que vous sachiez qu’il existe diverses versions du bracelet et de son firmware dans la nature. Afin de tirer le meilleur parti du i5 Plus, je l’ai mis à jour avec la manipulation décrite sur XDA. Hé oui, il va falloir mettre les mains dans le cambouis si vous voulez utiliser la meilleure application disponible sur le Play Store. Il en existe deux : Zeroner et Zeroner Health. Le seconde est la plus récente, elle est mise à jour régulièrement (il y a quelques jours, elle est même passée en français). La première est fonctionnelle, mais moins agréable visuellement et en anglais…

Même au niveau de l’écran du i5, le design apporté par la mise à jour sera plus poussé, même si il reste proche de l’original. Il me semble aussi que le nouveau firmware est plus précis dans les relevés. Vous l’aurez compris, il faudra mettre les mains dans le cambouis si vous voulez tirer le meilleur de votre bracelet. C’est malheureusement les aléas des gadgets chinois low-cost.

Passons maintenant à l’application. Nommée Zeroner Health, elle permet d’appairer le i5 Plus et bien évidement de vous donner un aperçu de vos progrès. Le premier appairage est rapide, ça donne confiance pour la suite des opérations. L’interface de Zeroner est elle aussi très simple avec des widgets à ajouter selon vos besoins : objectifs, nombre de pas, alarme et sommeil. L’application propose aussi de suivre vos battements cardiaques, mais cette fonction est dévolue à des bracelets plus évolués dotés du capteur adéquat, ce dont le i5 Plus est dépourvu.

Le bracelet effectue des relevés plutôt corrects, même si il n’a pas la même précision que d’autres traqueurs plus évolués. Je dirais qu’il manque même un peu de sensibilité dans le comptage des pas. Il sera cependant suffisant pour vous faire une idée de vos performances moyennes lors d’une activité. Il en va de même pour le sommeil : on distingue les cycles, mais il n’est pas rare qu’il donne des résultats erronés, vous indiquant un réveil en pleine nuit alors que vous avez dormi comme un loir. On reste donc loin de la précision du Misfit Shine 2 par exemple qui était redoutable sur ce point.

Le bracelet dispose en parallèle de la possibilité de vous réveiller par des vibrations, mais ne fera pas “réveil intelligent” comme la concurrence, à savoir vibrer un peu avant l’heure prévue lors d’un cycle de sommeil léger.

Tirant parti de son écran, le i5 Plus peut envoyer des notifications pour certaines applications : Facebook, GMail, Twitter, Skype mais aussi vos appels téléphoniques et SMS. C’est pratique, le nom de l’émetteur s’affiche immédiatement sur le traqueur en même temps qu’il vibre.

Autre fonctionnalité en vogue : le mode sédentaire. Vous pouvez paramétrer le i5 pour qu’il vibre toutes les heures si vous ne bougez pas. C’est bien pour se bouger un peu, mais le bracelet ne semble pas prendre en compte votre activité. Il se met ainsi à vibrer, que vous ayez bouger cinq minutes avant ou non. J’ai vite retiré cette option qui s’avère plus énervante qu’autre chose.

Voyons maintenant comment le traqueur d’activité chinois s’en sort en autonomie. Comme je le disais plus haut, son écran lui permet de se dédouaner en partie du téléphone. Il affiche non seulement l’heure, mais aussi votre nombre de pas ainsi que les calories consommées. Un sigle indique si le téléphone est liée au Bluetooth ou pas. Selon la version de votre firmware, vous pourrez incliner l’affichage de l’heure. Le modèle de base affiche toutes les infos à l’horizontale.

L’écran est tactile, les interactions s’effectuent donc par des appuis longs ou courts et des glissements. Celui-ci peut s’allumer en inclinant le poignet ou par le toucher. La prise en main est rapide, il y a peu de fonctions à utiliser. Notez qu’il existe une fonction pour faire sonner le téléphone en cas de perte, mais elle n’a jamais fonctionné avec mon Oneplus One…

En conclusion, le i5 Plus fonctionne plutôt pas mal pour un gadget chinois. Il ne faut cependant pas être exigeant et faire l’impasse sur quelques fonctionnalités qui sont trop bancales. Mais à moins de 30€, difficile de faire la fine bouche.

Autonomie

En recevant le i5 Plus, je ne m’attendais pas à des miracles. Il faut avouer que depuis une semaine, je n’ai eu à le charger qu’à l’ouverture du paquet. Depuis, il n’a toujours pas eu besoin de repasser à la case recharge. En fait, il m’indique toujours 100% de batterie depuis le 1er jour…

Inutile de dire que c’est un bug, mais impossible de savoir d’où il vient (bracelet ou application). Une chose est sûre : il est capable de tenir au moins une semaine, ce qui est conforme aux spécifications données par le vendeur. C’est moins que le Mi Band qui peut tenir presque un mois, mais ça reste correct, voire mieux que certains concurrents plus onéreux. Pour son prix, le i5 Plus s’en sort donc bien malgré ce bug d’affichage.

Conclusion