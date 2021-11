Accueil » Actualité Test : Ikea Symphonic Lamp (2021) – enceintes de Sonos Actualité Test : Ikea Symphonic Lamp (2021) – enceintes de Sonos Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Cela fait deux ans qu’Ikea ​​et Sonos ont d’abord présenté leur collaboration, puis sous la forme de deux enceintes : une enceinte bibliothèque et une enceinte combinée et lampe à poser. Depuis, nous avons également eu le temps de tester le nouveau venu de la série, Symphonic Picture Frame, mais c’est désormais la lampe haut-parleur qui sort dans une nouvelle version aux couleurs améliorées, qui est également moins chère que la première lampe.

Le changement le plus évident est qu’Ikea ​​​​a déposé un dossier de concept et d’apparence. Cependant, la base est la même et l’idée avec toute la série Symphonic est que vous devriez pouvoir meubler et décorer plus facilement avec des enceintes sans qu’elles n’occupent inutilement de l’espace au sol. Vous devriez donc pouvoir utiliser plus efficacement l’espace dont vous disposez, au sol, sur les tables et dans les étagères. L’enjeu, pour Ikea et Sonos dans ce contexte, est de profiter des conditions pour servir du bon son. Pour les enceintes aux formats non conventionnels, ce ne sont pas les plus faciles pour obtenir un bon son, ce que nous avons remarqué notamment avec le Symphonic Picture Frame.

Sonos en gros

La lampe Ikea Symphony est essentiellement une enceinte Sonos, ce qui signifie que vous utilisez l’application Sonos pour la connecter et cela signifie également qu’elle se connecte à d’autres enceintes Sonos dans le cadre d’un système multi-pièces si vous le souhaitez. Il existe donc une prise en charge de la lecture de n’importe quel son via Airplay à partir d’un appareil Apple, mais le haut-parleur ne prend pas en charge à la fois Bluetooth et Chromecast. Que vous ayez un Iphone ou un Android, cependant, vous pouvez jouer via l’application Sonos et y connecter Spotify, Apple Music, Tidal ainsi qu’un certain nombre de différents services de podcast et de radio, de sorte que la plupart des choses peuvent simplement être lues.

Lorsque nous testons Ikea Symfonisk, nous le faisons d’un point de vue mobile en partant du principe que vous utilisez votre téléphone portable comme principale source de musique. En général, on peut dire que Sonos est un peu en retard dans ce domaine, précisément parce qu’ils manquent à la fois de Bluetooth et de Chromecast, même si, comme je l’ai dit, la plupart sont basés sur l’application Sonos de votre mobile. Il convient également de noter que le haut-parleur lui-même manque de contrôle vocal, mais Sonos prend en charge Google Assistant, donc si vous avez un haut-parleur Google séparé, vous pouvez lui parler, ou directement avec votre mobile d’ailleurs, pour contrôler même le haut-parleur Sonos.

Pour commencer

C’est facile à démarrer et quand je déballe la lampe, même s’il s’agit d’Ikea, il n’y a rien directement à assembler. Il suffit de visser l’abat-jour et de brancher le cordon. Le pied de lampe est vendu séparément et vous pouvez choisir vous-même un paravent en verre ou en tissu. Le pied et l’écran sont disponibles en noir ou en blanc, ce qui signifie qu’il y a plus de choix qu’avec le modèle précédent et dans l’ensemble, ce nouveau est plus raffiné et bien pensé. Vous allumez la lampe elle-même avec un petit bouton à l’avant et à l’arrière se trouvent les boutons de réglage du haut-parleur. Le modèle que je teste est noir avec un abat-jour noir en verre. L’abat-jour est, pourrait-on dire, double, dans le sens où il s’agit à la fois d’un abat-jour en verre blanc dépoli et d’un abat-jour extérieur en verre foncé. L’extérieur est clair, contrairement à l’extérieur de la version blanche qui est plutôt givré.

Bon prix et bon mais pas super son

Le son dans le haut-parleur est agréable sans vraiment impressionner. Il a clair à la fois en termes de portée et en termes de ressources de base, et si nous augmentons le volume, la dynamique ne suivra pas le rythme. Il n’y a donc pas de haut-parleur qui remplit toute la pièce de musique. Rien de ce que vous utilisez pour vraiment profiter de la musique ou sur quoi vous fier quand il est temps de faire la fête. Cela dit, c’est en termes de prix, un bon achat.