Test de la balance connectée Core de chez iHealth

Le marché des balances connectées est fort aujourd’hui de nombreux modèles proposés par les différentes marques qui se sont lancées sur ce segment. Aujourd’hui, c’est la dernière née de chez iHealth, la Core que l’on passe au crible.

Les objets connectés qui concernent la santé ont le vent en poupe. Au premier rang de ces objets qui ont envahi notre quotidien, nous retrouvons les balances. Si en France nous connaissons surtout le français Withings, l’un des spécialistes de ce secteur nous vient tout droit d’outre-Atlantique et se nomme iHealth.

Spécialisée dans la santé, iHealth est une entreprise qui propose déjà de nombreux objets connectés pour prendre soin de nous au quotidien comme un tensiomètre sans fil ou encore un oxymètre. Il est donc temps de découvrir ensemble la nouvelle balance connectée de la firme américaine.

À quoi ça sert ? Les fonctionnalités

La question pourrait paraitre saugrenue au premier abord, car il va de soi qu’une balance sert avant tout à se peser. Bien entendu, la fonction principale de la balance connectée de chez iHealth est celle-ci, mais elle se montre capable d’aller bien plus loin.

Grâce à quatre capteurs situés sur le plateau de celle-ci, vous aurez aussi des informations sur vos différentes masses (grasse, maigre, musculaire, osseuse, hydrique et viscérale). Lors d’une pesée, la balance affichera juste votre masse graisseuse (exprimée en pourcentage), mais toutes les autres informations seront disponibles au sein de l’application compagnon.

L’application venons-en, car non seulement vous retrouverez tous les résultats au sein de celle-ci, sous la forme de graphiques, mais c’est aussi depuis ce programme, que l’on installe sur smartphone et tablette, que vous allez configurer votre balance et ses différents utilisateurs. On y reviendra plus bas, mais elle est gratuite et elle s’avère indispensable pour suivre vos courbes de poids.

La balance Core de chez iHealth sera intéressante pour les personnes qui suivent leur poids au quotidien et qui voudraient, en un coup d’œil, avoir une synthèse de l’évolution de leur courbe de poids sur une période donnée. Que vous soyez en train de faire un régime, que vous deviez suivre votre poids au quotidien pour des raisons médicales ou autres (sportives par exemple), la balance iHealth sera votre alliée du quotidien.

Comme pour une balance non connectée, le moment de la journée où vous allez vous peser est important, car seule une pesée dans des conditions similaires d’un jour sur l’autre est capable d’afficher des informations les plus fiables possible. Par exemple, je le fais tous les matins en sortant de la douche, souvent, avant d’avoir pris le petit-déjeuner. Comme depuis 2011 j’ai une balance connectée, je peux donc avoir une évolution de ma courbe pouvant remonter jusqu’à 4 ans en arrière. Si vous changez de régime alimentaire, la balance est alors capable de mettre en lumière les variations de poids et les autres éléments qu’elle est capable de détecter et que l’on a évoqué plus haut.

La seule contrainte qu’impose la balance, qui est liée au dispositif même, est de se poser pieds nus. En effet, les 4 cercles métalliques sur la balance vont permettre d’effectuer les relevés qui seront capables d’apporter toutes les précisions sur votre poids.

La balance est aussi munie de capteurs qui permettront de vous donner la température de la pièce et son pourcentage d’humidité. En pressant le bas de la balance, vous actionnerez un clic qui fera apparaître sur l’écran de la balance la température et le taux d’humidité. En même temps, le logo iHealth situé en bas de la balance s’illumine et l’effet produit est plutôt sympa. Nous n’avons pas développé la chose, mais esthétiquement, cette balance est vraiment très belle et bien finie.

Le haut de la balance propose un double écran dont seuls les chiffres et le symbole du WiFi ne ressortent du revêtement blanc en verre. Il en va de même pour le logo que nous mentionnons juste au-dessus. Le blanc fait que la balance se marie facilement avec la couleur d’une salle de bains et elle apporte une touche de modernité, même aux salles de bain un peu vintage.

4 patins lui apportent une bonne stabilité et empêchent la balance de glisser sur le sol. De ce point de vue, toutes les balances n’ont pas la même stabilité sur le sol et c’est un vrai bon point pour la Core d’iHealth.

Bien entendu, la réussite esthétique d’un produit est toujours quelque chose de très subjectif, mais dans le cas de cette nouvelle balance, il sera difficile de ne pas aimer son allure tant le produit est beau et bien pensé.

Que retrouve-t-on dans le coffret ?

Comme toujours, c’est dans une boite aux couleurs blanche et orange de la marque que vous allez recevoir le produit. La boite en elle-même est à peine plus large que la balance et à l’intérieur, vous n’y retrouverez pas grand-chose et cela n’a rien d’étonnant.

En effet, comme la balance fonctionne avec piles et se configure via le smartphone ou la tablette, pas besoin de câble pour la recharger ou alors la synchroniser. Vous retrouverez donc la balance Core, soigneusement emballée, de même que 4 piles déjà installées dans le logement et dont vous n’aurez plus qu’à tirer une languette pour mettre l’appareil en fonction.

Pour accompagner la balance, vous aurez le droit à une notice d’utilisation disponible en plusieurs langues qui vous expliquera comment configurer celle-ci lors d’un premier usage. Un petit manuel d’utilisation, disponible en 7 langues lui aussi, permettra d’en savoir plus sur la balance et son utilisation quotidienne.

À noter qu’à l’arrière du carton d’emballage, un QR Code permet d’accéder directement aux applications présentes sur les différents Stores. L’emballage rappelle aussi que la balance fonctionne avec une application pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Tout le nécessaire pour comprendre le fonctionnement et pour l’utiliser au quotidien est donc présent.

Si vous avez des questions concernant son autonomie avec les piles, on ne l’a pas testée assez longtemps pour évaluer celle-ci. De plus, tout dépend aussi du nombre de personnes qui se pèsent chaque jour. Les piles tiendront certainement plus longtemps si vous êtes seul à vous peser que si vous êtes une famille nombreuse.

Installation & Application

L’angle d’attaque des produits connectés, pour se faire une place dans notre quotidien, est la simplicité d’installation et d’utilisation. Je vous le dis tout de suite, dans le cadre de cette balance, la mission est amplement remplie.

Avant toute chose, il faut télécharger et installer l’application iHealth MyVitals sur l’un de ses appareils iOS, Android ou Windows. Pour rappel, l’application est gratuite et servira non seulement à installer et paramétrer la balance, mais elle permettra aussi de suivre ses courbes de poids au quotidien.

La balance possède à l’arrière un QR Code qu’est capable de lire l’application. Après avoir installé les piles (petit modèle AAA), fournies avec l’appareil, il suffira de lire le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone ou tablette pour que vous soyez ajouté en tant qu’utilisateur de la Core. Vous pouvez ajouter ainsi jusqu’à 10 utilisateurs qui seront reconnus automatiquement.

Le premier à ajouter la balance est aussi celui qui va permettre à celle-ci de rejoindre le réseau WiFi domestique. L’application vous proposera le réseau sur lequel votre smartphone ou tablette est connecté et vous demandera d’entrer le mot de passe de celui-ci. Vous pouvez faire un copié/collé du mot de passe si, comme le mien, celui-ci est long à entrer.

C’est tout ce que vous aurez à faire. Avant la première pesée, l’application vous demandera d’entrer votre poids à trois kilos près. Ensuite, à chaque fois que vous allez vous peser, les données seront automatiquement envoyées vers votre appareil mobile. Elles se présenteront à vous sous la forme de graphiques dont les courbes évolueront en même temps que votre poids, votre IMC et les différentes mesures que la balance est capable de prendre. En un coup d’œil, vous aurez une vue globale de l’évolution de votre poids.

Sur iPhone, il est même possible d’envoyer les différents résultats vers l’application Santé qui est capable de centraliser toutes les informations santé émanant de vos appareils connectés ou de votre smartphone (nombre de pas, de marches montées…).

L’application iHealth est capable aussi de centraliser toutes les données émises par les autres appareils santé connectés de la marque. Pression artérielle, oxygène dans le sang, activité quotidienne ou sommeil, l’application est capable de récupérer pas mal de choses émanant des nombreux appareils de la marque.

Mise en route & Pesée

Après l’avoir installée et configurée (voir le chapitre précédent), il ne reste plus alors qu’à la déployer dans la pièce où elle prendra place, généralement, une salle de bains. Comme son esthétique se marie bien avec ce genre de pièces, vous n’aurez même pas envie de la cacher, d’autant qu’elle pourra devenir un sujet de conversation avec votre entourage.

Pour une bonne utilisation, l’application doit être installée et votre profil doit être relié à la balance via le QR code disponible au dos de la Core d’iHealth. Une fois que tout cela est fait, vous n’avez plus qu’à monter sur la balance selon votre rythme afin d’y effectuer un relevé, que l’application gardera en mémoire. À noter que l’application fonctionne avec un profil que vous avez créé et les mesures sont conservées sur les serveurs sécurisés d’iHealth. Si vous désinstallez l’application et la réinstallez, vous retrouverez l’ensemble de vos relevés. De même si vous passez d’une plateforme à l’autre (iOS vers Android par exemple) vous retrouverez toutes vos mesures.

Comme l’application est relativement complète, elle permet même de programmer l’envoi d’une notification vous rappelant que vous devez vous peser. Le système des notifications fonctionne d’ailleurs avec les autres objets santé de la marque américaine.

Puisque nous parlons de l’application, celle-ci est plutôt bien faite, mais on regrette tout de même l’absence du verrouillage par un mot de passe ou Touch ID sur iOS. De plus, toujours sur iOS puisque c’est avec un iPhone et un iPad que je l’ai testée, l’application n’a pas encore été mise au format des iPhone 6(S) et 6(S) Plus alors qu’ils sont sortis depuis plus d’un an. Sur iPad, l’application ne se tient qu’au format portrait, et là non plus, pas de mise à l’échelle d’un iPad Pro par exemple.

Vous aurez compris que tout l’intérêt de cette balance tient aussi dans la présence de son application et celle-ci est indispensable si vous souhaitez suivre l’évolution de votre poids. Il va s’en dire que cette balance n’est pertinente que si vous possédez un smartphone ou une tablette capable d’accueillir l’application du groupe iHealth.

Pour qui et à quel prix ?

Nous l’évoquions dans ce test, cette balance s’adresse à toute personne désirant garder une trace de toutes les pesées qu’elle effectue. Le point fort de ce type de dispositif étant justement que tout cela se fait automatiquement, une fois la balance paramétrée sur votre réseau WiFi.

De plus, en proposant une application sur iOS, Android et Windows, iHealth permet à toute personne, ou presque, munie d’un smartphone ou d’une tablette de retrouver ce suivi en toute simplicité. C’est aussi depuis l’application que l’on pourra paramétrer la balance. Cette simplicité d’usage permet de rendre le produit disponible et utilisable pour monsieur et madame Tout-le-Monde.

Côté tarif, une telle balance est forcément plus chère qu’une balance classique, même si son prix de 129,95 euros n’est pas encore trop excessif. Disons qu’elle n’est clairement pas la plus onéreuse de sa catégorie, la dernière balance de chez Withings, dont les fonctionnalités sont assez similaires, coûte 20 euros de plus par exemple.

Le ratio qualité/prix est donc correct, l’application est quant à elle gratuite. La balance donne des gages de solidité et de robustesse, l’application est régulièrement mise à jour, voilà donc un produit qui devrait vous suivre un bon nombre d’années et devenir votre allié du quotidien.

Conclusion