Huawei Band 2 Pro : notre test du traqueur d’activité GPS à moins de 100€

Présenté lors de l’IFA 2017, le Band 2 Pro est le nouveau traqueur d’activité de Huawei. Il se veut à la fois abordable et bien équipé. Pari réussi ? On vous dit tout dans ce test complet.

Prix et spécifications

Le Huawei Band 2 Pro est un petit traqueur d’activité au prix relativement abordable puisqu’il coûte 99€. Il embarque tout le matériel qu’on est maintenant habitué à voir dans ce genre de bracelet connecté. Il fourni ainsi un capteur de rythme cardiaque, un écran PMOLED de 0.9″ et divers capteurs de mouvements. Jusque là, rien de bien extraordinaire. Huawei réussit cependant la prouesse d’inclure aussi un GPS tout en conservant une taille réduite puisqu’il est à mi-chemin entre les Fitbit Charge 2 et Fitbit Alta. Cerise sur le gâteau : le Band 2 Pro est étanche jusqu’à 5 ATM. Pas mal !

Si le traqueur d’activité de Huawei offre de belles spécifications, il est doté d’un design plutôt classique. On pourra déplorer l’absence de bracelets interchangeables, mais compte tenu du prix il est difficile de faire la fine bouche. Le wearable est disponible en noir, rouge ou bleu.

Prise en main

Le Huawei Band 2 Pro est simple d’usage. Il affiche les informations classiques depuis maintenant quelques années : heure et date, nombre de pas, rythme cardiaque, etc… La navigation s’effectue avec un bouton tactile situé sous l’écran. Si la dalle PMOLED de 0.9″ est lumineuse en intérieur, elle devient totalement illisible en extérieur. C’est un défaut récurrent sur tous les bracelets dotés de ce type de dalle. Si vous tenez à avoir un écran lisible en permanence, il faudra vous tourner vers la montre connectée Xiaomi Amazfit Pace avec sa dalle réflective.

Il est possible de lancer trois types d’activité depuis le traqueur de Huawei : course, cyclisme ou natation. Le GPS interne s’activera pour les activités comme la marche ou le cyclisme. Il est alors possible de laisser le smartphone à la maison. Toutes les données seront transférées vers l’application une fois votre téléphone à nouveau à portée de Bluetooth. L’écran est bien entendu trop petit pour afficher le tracé parcouru, il sera visible une fois transféré à l’application Huawei Health. Dommage quand même que le traqueur chinois ne puisse pas gérer plus d’activités comme le vélo d’intérieur ou la course sur tapis.

Tout comme son concurrent Charge 2 de chez Fitbit, le Huawei Band 2 Pro permet de faire des exercices de relaxation. Il demande alors à l’utilisateur de respirer au même rythme que des cercles qui apparaissent à l’écran. L’objectif est de réduire le rythme cardiaque et d’aboutir à un état de calme bienfaisant. Réaliser ces petits exercices régulièrement fait réellement du bien tout en diminuant le stress. Une note est attribuée après les 3 minutes d’exercice afin de se perfectionner.

Précision des relevés

Les relevés effectués par le Huawei Band 2 Pro sont comme pour la plupart des bracelets connectés soumis à quelques imprécisions. J’ai ainsi eu l’occasion de constater plusieurs fois le matin qu’il avait enregistré une centaine de pas alors que je venais à peine de me réveiller. Le calcul du rythme cardiaque m’a semblé cohérent, bien qu’un peu élevé au repos face aux autres traqueurs que j’ai testé dans des conditions similaires.

Mais le Band 2 Pro se démarque vraiment dans le suivi du sommeil. Là où les autres traqueurs d’activité indiquent les phases de sommeil profond, léger et d’éveil, le bracelet connecté de Huawei ajoute le sommeil paradoxal. Le petit traqueur chinois se débrouille très bien sur ce point, offrant des résultats qui semblent très proches de la réalité.

Le lancement d’une activité doit se faire manuellement afin d’activer le GPS interne du bracelet. Le Band 2 Pro n’est pas capable de reconnaître automatiquement un sport comme c’est souvent le cas chez les concurrents. On pourra ainsi déplorer le faible nombre d’activité supportées : course, cyclisme et natation. Ce sont cependant les plus répandues, le traqueur correspondra donc au plus grand nombre. Le traqueur de Huawei peut aussi faire office de réveil intelligent en vibrant lors de votre phase de sommeil léger afin d’offrir un réveil tout en douceur.

Pour moins de 100€, le Band 2 Pro offre donc des relevés convenables à défaut d’être parfaits.

Application Huawei Health

Compatibilité : Android 4.4+ et iOS 8.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi6 sous Android 7.1.1 Nougat

Si le Huawei Band 2 Pro embarque tout ce qu’il faut pour être autonome, il nécessite néanmoins l’usage d’une application connectée. Sous Android, il faut même en installer deux. Huawei Wear servira à appairer le traqueur d’activité et Huawei Health affiche ensuite les résultats sous forme de graphiques.

Le premier petit point qui me chiffonne est l’affichage du nombre de pas. L’application Health reporte non seulement les indications du bracelet connecté, mais aussi les pas relevés par le smartphone. L’ensemble est ensuite fusionné. On se retrouve alors avec un nombre de pas qui ne correspond pas à celui de Band 2 Pro… J’aurais aimé qu’il soit possible de choisir la source des données afin de simplifier les choses.

En dehors de ça, l’application Huawei Health fait bien son travail. Les données relevées sont indiquées sous forme de graphiques simples. Ce qui démarque cette application, c’est le plan de formation. Vous pouvez ainsi programmer des exercices réguliers selon vos capacités : 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. Huawei Health vous préparera alors un programme avec divers exercices allant de la course d’endurance au fractionné, le tout entrecoupé de jours de repos. Le bracelet vibrera pour vous rappeler quand un exercice doit être effectué.

L’application Huawei Health fait très bien son boulot et offre un aperçu de nombreuses données après un exercice. Dommage qu’il ne soit pas possible de la lier à des services tiers comme MyFitnessPal ou Google Fit. La partie natation reste aussi en retrait avec juste les calories dépensées et la durée de l’exercice.

Autonomie

Alimenté par une batterie de 100 mAh, le Band 2 Pro fait montre d’une belle autonomie annoncée jusqu’à 21 jours par le constructeur. Pour ma part, j’ai activé les fonctions de suivi cardiaque en continu et suivi de sommeil amélioré, ce qui réduit la durée de vie. En cinq jours d’utilisation, le traqueur d’activité a perdu 50% d’autonomie. En désactivant toutes les fonctions avancées, j’estime que le bracelet sport peut bien tenir prêt de trois semaines. C’est l’utilisation du GPS qui est la plus gourmande, le Band 2 Pro ne tenant alors que 5 heures en capture continue.

Sachant que la recharge ne prend qu’une heure et demie environ, le Huawei Band 2 Pro s’en sort vraiment très bien au niveau autonomie !

Conclusion